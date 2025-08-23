Κριστιάνο Ρονάλντο: Έγραψε ιστορία με την Αλ Νασρ, φτάνοντας τα 100 γκολ (vid)
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αφού έφτασε τα 100 γκολ με πέμπτη ομάδα.
Μπορεί να είναι 40 χρονών, όμως ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει σταματημό. Ο Πορτογάλος σκόραρε στον τελικό του Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας, απέναντι στην Αλ Αχλί, και έκανε έγραψε ξανά ιστορία.
Συγκεκριμένα, στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ρονάλντο σκόραρε με πέναλτι για να κάνει το 1-0 υπέρ της Αλ Νασρ, και έφτασε τα 100 γκολ με τη φανέλα της. Είναι η πέμπτη ομάδα με την οποία φτάνει τα 100 τέρματα, κάτι που δεν έχει επαναληφθεί από άλλον ποδοσφαιριστή.
Οι υπόλοιπες ομάδες που έχει σκοράρει 100 τέρματα είναι οι Ρεάλ Μαδρίτης με 451, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 145, Γιουβέντους με 101, και με την Εθνική Πορτογαλίας σκόραρε συνολικά 139 γκολ.
GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO EN LA FINAL DE SUPERCOPA ÁRABE!!!! EL GOAT!!!!!! 🐐🐐🐐🐐🐐🐐
AL-NASSR 1-0 AL-AHLI pic.twitter.com/T0kxm0o4tC
— MT2 (@madrid_total2) August 23, 2025
Παρά το γκολ του Ρονάλντο, η Αλ Νασρ δεν κατάφερε να κατακτήσει το Σούπερ Καπ, αφού ο τελικός έληξε ισόπαλος με 2-2, και η Αλ Αχλί επικράτησε στα πέναλτι με 5-3.
