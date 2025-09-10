Ρονάλντο, ο μύθος: Ένα ακόμη ρεκόρ σκοραρίσματος για τον CR7 (pics)

Μετά από ένα δραματικό ματς στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης, η Πορτογαλία πήρε τη νίκη με 3-2 επί της Ουγγαρίας το βράδυ της Τρίτης και έκανε το 2/2 στον 6ο προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με το σκορ στο 1-1, λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ευστόχησε σε πέναλτι για το 1-2 των Ιβήρων και εκείνη τη στιγμή έγραψε Ιστορία!

🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo has 6 goals in his last 5 matches for Portugal! • ⚽️ vs Denmark

• ⚽️ vs Germany

• ⚽️ vs Spain

• ⚽️⚽️ vs Armenia

• ⚽️ vs Hungary 40-years-old. 👏 pic.twitter.com/7dlYMV6KOL — EuroFoot (@eurofootcom) September 9, 2025

Κατ αρχάς, έφτασε τα 141 διεθνή γκολ, ένα ρεκόρ που ο ίδιος κατέχει ήδη εδώ και καιρό, σκοράροντας και για 11η φορά στα τελευταία 12 ματς με την Πορτογαλία. Έπειτα όμως, ο CR7 ισοφάρισε και ένα ακόμη σπουδαίο ρεκόρ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: έφτασε τα 39 γκολ σε προκριματικές φάσεις Μουντιάλ και έπιασε στην κορυφή της σχετικής λίστας τον Κάρλος Ρούις από τη Γουατεμάλα, κάτι που σημαίνει πως στο επόμενο γκολ με την Εθνική θα είναι πρώτος και σε αυτή την κατηγορία.

𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗔𝗡𝗢 𝗕𝗘𝗖𝗢𝗠𝗘𝗦 𝗧𝗛𝗘 𝗝𝗢𝗜𝗡𝗧 𝗔𝗟𝗟-𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗧𝗢𝗣 𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘𝗥 𝗜𝗡 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗖𝗨𝗣 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘𝗥𝗦 😮🥇 🇵🇹 Cristiano Ronaldo – 39 goals

🇬🇹 Carlos Ruiz – 39 goals

🇦🇷 Lionel Messi – 36 goals pic.twitter.com/nELdDcAUFr — 433 (@433) September 9, 2025

Πλησιάζει τα 1000

Ταυτόχρονα, στα 40 του, ο Κριστάνο ανέβασε τη μυθική συγκομιδή του στο σκοράρισμα στα 943 γκολ σε επίσημους αγώνες -τα 178 εξ αυτών με εκτελέσεις πέναλτι- και πλησιάζει τον μεγάλο στόχο του να γίνει ο πρώτος παίκτης που θα φτάσει το… τετραψήφιο (1000)! Αξίζει να σημειωθεί πως από αυτά τα 943 γκολ, τα 802 έχουν σημειωθεί σε συλλογικό επίπεδο και τα 141, όπως προαναφέρθηκε, με την Εθνική ομάδα.

⭐️🇵🇹 Cristiano Ronaldo reaches 141 international goal with Portugal and 943 career goals. pic.twitter.com/Z3iQmjjqZx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2025

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκίνησε την πορεία του με την Εθνική Πορτογαλίας το 2003 σε ένα φιλικό παιχνίδι κόντρα στον Καζακστάν, ενώ το πρώτο του γκολ το πέτυχε απέναντι στην μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ελλάδα, στο Euro 2004.