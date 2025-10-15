sports betsson
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Κλείδωσε την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην… αναμονή η Πορτογαλία
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Κλείδωσε την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην… αναμονή η Πορτογαλία

Επιβλητική Αγγλία, νίκησε με 5-0 στη Λετονία και εξασφάλισε και τυπικά την πρόκρισή της στο Μουντιάλ του 2026. Ισοφαρίστηκε (2-2) στις καθυστερήσεις από την Ουγγαρία η Πορτογαλία κι έτσι θα περιμένει.

Ένα εισιτήριο ακόμη προέκυψε από τη ζώνη της Ευρώπης για την τελική φάση του Μουντιάλ και αυτό πάει στην Αγγλία. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ διέλυσε με 5-0 εκτός έδρας τη Λετονία για την έκτη αγωνιστική του 11ου ομίλου των προκριματικών και εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στο μεγάλο ραντεβού του προσεχούς καλοκαιριού.

Δύο γκολ έβαλε ο Κέιν και από ένα οι Γκόρντον, Έζε και Τόνισεβς (αυτ.) για τα «τρία λιοντάρια».

Στο άλλο ματς του ομίλου η Σερβία επικράτησε 3-1 με ανατροπή στην έδρα της Ανδόρας και παραμένει στο κόλπο για τη δεύτερη θέση. Γκαρσία (αυτ.), Βλάχοβιτς και Μίτροβιτς ήταν οι σκόρερ για τους Σέρβους που παρατάχθηκαν στο ματς με υπηρεσιακό προπονητή.

Η βαθμολογία του 11ου ομίλου:

Στον ένατο όμιλο η Νορβηγία πολύ δύσκολα θα χάσει την πρώτη θέση, η Ιταλία όμως «κλείδωσε» τη δεύτερη. Με δύο γκολ του Ρετέγκι κι ένα του Μαντσίνι η ομάδα του Γκατούζο επικράτησε με 3-0 του Ισραήλ το οποίο θα τερματίσει οριστικά τρίτο. Σε αδιάφορο βαθμολογικά ματς, Εσθονία και Μολδαβία έμειναν στο 1-1.

Η βαθμολογία στον 9ο όμιλο:

Στον έκτο όμιλο η Ουγγαρία χάλασε το πάρτι του Κριστιάνο που σκόραρε δύο φορές, έφτασε τα 41 γκολ σε προκριματικά Μουντιάλ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στη διαδικασία. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Σάλαι, ο Κριστιάνο το γύρισε με δύο γκολ, αλλά στο 90+1′ ο Σομποσλάι διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Στο άλλο ματς, η Ιρλανδία επικράτησε με 1-0 χάρη σε γκολ του Φέργκιουσον και έμεινε ζωντανή για τη δεύτερη θέση. Στο κόλπο παραμένει θεωρητικά και η Αρμενία παρά την ήττα της.

Η βαθμολογία του 6ου ομίλου:

Στον πέμπτο όμιλο η Ισπανία διέλυσε με 4-0 τη Βουλγαρία και παραμένει στην κορυφή του γκρουπ. Δύο γκολ πέτυχε ο Μερίνο, ένα ο Ογιαρθάμπαλ ενώ το άλλο το πέτυχε ο Τσέρνεφ με αυτογκόλ.

Μεγάλο βήμα για τη δεύτερη θέση του ομίλου έκανε η Τουρκία με το 4-1 επί της Γεωργίας. Δύο γκολ έβαλε ο Ντεμιράλ και από ένα οι Γιλντίν και Ακγκούν.

Η βαθμολογία του 5ου ομίλου: 

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Κλείδωσε την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην… αναμονή η Πορτογαλία
«Κλείδωσε» την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην... αναμονή η Πορτογαλία

Επιβλητική Αγγλία, νίκησε με 5-0 στη Λετονία και εξασφάλισε και τυπικά την πρόκρισή της στο Μουντιάλ του 2026. Ισοφαρίστηκε (2-2) στις καθυστερήσεις από την Ουγγαρία η Πορτογαλία κι έτσι θα περιμένει.

Γερμανία: Διαφωνία των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού για τη στρατιωτική θητεία
Κόσμος 15.10.25

Η στρατιωτική θητεία διχάζει τον κυβερνητικό συνασπισμό στη Γερμανία

Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νέου νόμου που ρυθμίζει τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία, καθώς διαφώνησαν τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων
Κόσμος 15.10.25

ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων

Έμπειρος αναλυτής στις Ινδοαμερικανικές σχέσεις και σύμβουλος του Πενταγώνου κατηγορείται για την «κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων των ΗΠΑ» και «συναντήσεις με πρόσωπα από την Κίνα»

Σύνταξη
Ο Πάνος Ρούτσι ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό
Αδιαθεσία 15.10.25

Στον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι

Ο Πάντος Ρούτσι ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο Σύνταγμα και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου
Λογοκρισία 15.10.25

ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου

Οι New York Times, η Washington Post, το CNN και άλλα ΜΜΕ δήλωσαν ότι απορρίπτουν την πολιτική του Πενταγώνου που απαγορεύει την είσοδο σε δημοσιογράφους, εκτός αν αναφέρουν μόνο εγκεκριμένες ειδήσεις

Σύνταξη
H Ρωσία θα παραδώσει ντοσιέ 350 σελίδων για τη δολοφονία Κένεντι στις ΗΠΑ
Νέα στοιχεία; 15.10.25

Από τη Ρωσία με αγάπη: Οι ΗΠΑ θα παραλάβουν ντοσιέ 350 σελίδων της KGB για τη δολοφονία Κένεντι

Το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Άννα Πολίνα Λούνα ανακοίνωσε πως η Ρωσία, δια μέσου της πρεσβείας της, ανταποκρίθηκε στο αίτημά της να παραδώσει φάκελο της KGB σχετικά με τη δολοφονία Κένεντι

Σύνταξη
