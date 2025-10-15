«Κλείδωσε» την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην... αναμονή η Πορτογαλία

Ένα εισιτήριο ακόμη προέκυψε από τη ζώνη της Ευρώπης για την τελική φάση του Μουντιάλ και αυτό πάει στην Αγγλία. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ διέλυσε με 5-0 εκτός έδρας τη Λετονία για την έκτη αγωνιστική του 11ου ομίλου των προκριματικών και εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στο μεγάλο ραντεβού του προσεχούς καλοκαιριού.

Δύο γκολ έβαλε ο Κέιν και από ένα οι Γκόρντον, Έζε και Τόνισεβς (αυτ.) για τα «τρία λιοντάρια».

Στο άλλο ματς του ομίλου η Σερβία επικράτησε 3-1 με ανατροπή στην έδρα της Ανδόρας και παραμένει στο κόλπο για τη δεύτερη θέση. Γκαρσία (αυτ.), Βλάχοβιτς και Μίτροβιτς ήταν οι σκόρερ για τους Σέρβους που παρατάχθηκαν στο ματς με υπηρεσιακό προπονητή.

Η βαθμολογία του 11ου ομίλου:

Στον ένατο όμιλο η Νορβηγία πολύ δύσκολα θα χάσει την πρώτη θέση, η Ιταλία όμως «κλείδωσε» τη δεύτερη. Με δύο γκολ του Ρετέγκι κι ένα του Μαντσίνι η ομάδα του Γκατούζο επικράτησε με 3-0 του Ισραήλ το οποίο θα τερματίσει οριστικά τρίτο. Σε αδιάφορο βαθμολογικά ματς, Εσθονία και Μολδαβία έμειναν στο 1-1.

Η βαθμολογία στον 9ο όμιλο:

Στον έκτο όμιλο η Ουγγαρία χάλασε το πάρτι του Κριστιάνο που σκόραρε δύο φορές, έφτασε τα 41 γκολ σε προκριματικά Μουντιάλ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στη διαδικασία. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Σάλαι, ο Κριστιάνο το γύρισε με δύο γκολ, αλλά στο 90+1′ ο Σομποσλάι διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Στο άλλο ματς, η Ιρλανδία επικράτησε με 1-0 χάρη σε γκολ του Φέργκιουσον και έμεινε ζωντανή για τη δεύτερη θέση. Στο κόλπο παραμένει θεωρητικά και η Αρμενία παρά την ήττα της.

Η βαθμολογία του 6ου ομίλου:

Στον πέμπτο όμιλο η Ισπανία διέλυσε με 4-0 τη Βουλγαρία και παραμένει στην κορυφή του γκρουπ. Δύο γκολ πέτυχε ο Μερίνο, ένα ο Ογιαρθάμπαλ ενώ το άλλο το πέτυχε ο Τσέρνεφ με αυτογκόλ.

Μεγάλο βήμα για τη δεύτερη θέση του ομίλου έκανε η Τουρκία με το 4-1 επί της Γεωργίας. Δύο γκολ έβαλε ο Ντεμιράλ και από ένα οι Γιλντίν και Ακγκούν.

Η βαθμολογία του 5ου ομίλου: