Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου - Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ.

Μπορεί τα τελευταία χρόνια ο 40χρονος πλέον Κριστιάνο Ρονάλντο να μην μαγεύει τα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Ευρώπης, μπορεί να μην σπάει το ένα ποδοσφαιρικό ρεκόρ πίσω από το άλλο όπως μας είχε συνηθίσει όταν ήταν παίκτης των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους, ωστόσο εξακολουθεί να είναι μια… μηχανή παραγωγής πλούτου.

Πλέον, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Bloomberg, ο Πορτογάλος σταρ είναι κι επίσημα ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής στην ιστορία, έχοντας συνολική περιουσία ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια (1,19 δισ. ευρώ)! Η ηγεμονική συμφωνία του με την Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας, οι εμπορικές συμφωνίες με εταιρείες «μεγαθήρια» όπως η Nike και η Armani, οι διαφημίσεις με κορυφαία προϊόντα και γενικότερα η εκμετάλλευση της εικόνας του σε κάθε τομέα, έχουν «εκτοξεύσει» τα κέρδη του σε τρομακτικά ύψη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το ποδοσφαιρικό του συμβόλαιο του αποφέρει 400 εκατομμυρίων δολάρια, λαμβάνοντας περίπου 200 εκατ. δολάρια τον χρόνο χωρίς φόρους, συν μπόνους υπογραφής 30 εκατομμυρίων. Επιπλέον ενώ με την ανανέωση του θα εξασφαλίσει επιπλέον ποσοστό 15% στην Αλ Νασρ.

Να σημειώσουμε πως το δημοσίευμα του Bloomberg συνυπολογίζει μισθούς, χορηγίες, επενδύσεις και μπόνους. Μόνο από το 2022-23 τα έσοδα του Κριστιάνο Ρονάλντο ξεπέρασαν τα 550 εκατομμύρια δολάρια!

Συμφωνίες όπως με τη Louis Vuitton, Tag Heuer, Armani, Castrol, Samsung και Unilever, αλλά και η δεκαετής συνεργασία του με τη Nike (ύψους 18 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως) έχουν αποφέρει πάνω από 175 εκατομμύρια δολάρια. Ή μήπως να αναφερθούμε στο lifetime deal με τη Nike, αξίας 745 εκατομμυρίων λιρών, είναι το μεγαλύτερο που έχει υπογραφεί ποτέ από αθλητή, ξεπερνώντας ακόμη και άλλους θρύλους του αθλητισμού όπως ο Μάικλ Τζόρνταν και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Οι επενδύσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν σταματούν εδώ φυσικά. Επιπλέον έχει Medialivre, ιδιοκτήτρια εταιρεία των μέσων CMTV, Record και Sábado, ενώ brand CR7 έχει επεκταθεί σε ξενοδοχεία, μόδα, αρώματα, ένδυση και fitness.

Οσον αφορά την ακίνητη περιουσία του, μόνο στην υπερπολυτελής έπαυλη που χτίζει στην πορτογαλική Ριβιέρα να αναφερθούμε θα… ζαλιστείτε. Παρότι το εγχείρημα έχει καθυστερήσει να αποπερατωθεί περίπου δύο χρόνια, κοστολογείται στα 28 εκατομμύρια λίρες! Διαθέτοντας, μεταξύ άλλων- γυάλινη πισίνα, υπόγειο πέρασμα και μια σουίτα 1.000 τετραγωνικών ποδιών αποτελεί το ακριβότερη οικία στην Πορτογαλία!

Επίσης ο Κριστιάνο Ρονάλντο διαθέτει μια συλλογή αυτοκινήτων αξίας 18 εκατομμυρίων λιρών, με κορυφαία τη σπάνια Bugatti Centodieci αξίας 8,5 εκατομμυρίων, ενώ το 2024 απέκτησε ένα νέο ιδιωτικό jet Bombardier Global Express 6500 αξίας 61 εκατομμυρίων λιρών, αντικαθιστώντας το Gulfstream G200 που είχε αγοράσει το 2015.

Τα φτωχικά χρόνια στη Μαδέρα και τα χάμπουργκερ στα… κρυφά

Τα επιτεύγματα του Κριστιάνο Ρονάλντο εντός κι εκτός γηπέδων αποκτούν ακόμη πιο μυθική αξία αν πληροφορηθεί κανείς ότι ο Πορτογάλος μεγάλωσε με πενιχρά μέσα στην Φουνσάλ, πρωτεύουσα του νησιού της Μαδέρας. Είναι επίσης χαρακτηριστική η ιστορία που αποκάλυψε ο ίδιος σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη οτι επειδή όταν ήταν μικρός δεν είχε χρήματα για να αγοράζει χάμπουργκερ από το τοπικό κατάστημα, κάποιες κοπέλες που εργάζονταν εκεί του πρόσφεραν δωρεάν κάποια εδέσματα από την πίσω πόρτα για να μην του δει κανείς.

Πού να φανταζόταν εκείνο το νεαρό αγόρι όταν εγκατέλειπε το σχολείο στα 14 του για να δοκιμάσει την τύχη του στο ποδόσφαιρο ότι μερικά χρόνια μετά το όνομά του θα έμπαινε στη συζήτηση για τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών.

Γρήγορα όμως το νερό μπήκε στο αυλάκι. Από τα πρώτα, δειλά βήματα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας το 1997, έως τις μεταγραφές-ορόσημα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρεάλ Μαδρίτης που του άλλαξαν τη ζωή.

Το παρατσούκλι «UFO» από τον άνθρωπο που τον ανακάλυψε

Ο Αουρέλιο Περέιρα, που τον ανακάλυψε για τη Σπόρτινγκ, θυμάται τον Ρονάλντο ως ντροπαλό και λεπτό αγόρι, αλλά με ταλέντο που… ξεχείλιζε, ήταν εκείνος που του χάρισε το παρατσούκλι «UFO». Σήμερα, η Μαδέρα τιμά τον σταρ με το Διεθνές Αεροδρόμιο Κριστιάνο Ρονάλντο, το Μουσείο CR7 και το ξενοδοχείο Pestana CR7.

Η αφοσίωση στο ποδόσφαιρο και την Εθνική Πορτογαλίας

Αν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει τίποτα άλλο να αποδείξει και να κερδίσει παραμένει «διψασμένος» για το ποδόσφαιρο. Κατά τη βράβευσή του με το βραβείο Prestige στο πορτογαλικό ποδοσφαιρικό γκαλά, δήλωσε: «Είμαι 22 χρόνια στην εθνική ομάδα, αυτό τα λέει όλα. Αν μπορούσα, θα έπαιζα μόνο για την Πορτογαλία. Είναι το απόλυτο για κάθε ποδοσφαιριστή». Κορυφαία επιτυχία στην καριέρα του αναμφίβολα η κατάκτηση του Euro το 2016, το οποίο του είχε στερήσει η Ελλάδα 12 χρόνια νωρίτερα μέσα στην ίδια του τη χώρα και τον είχε κάνει να κλάψει. Δεν το έβαλε κάτω όμως και τελικά δικαιώθηκε.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι, παρά τη φήμη και τα πλούτη του, δεν έχει χάσει το πάθος για το παιχνίδι και στοχεύει να συνεχίσει «μερικά χρόνια ακόμη… όχι πολλά».

Ο άνθρωπος «κλειδί» που διαχειρίζεται την περιουσία του

Στη διαχείριση και επένδυση των χρημάτων του, ο Ρονάλντο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον Μιγκέλ Μάρκες, πρώην στέλεχος ελβετικής τράπεζας, ο οποίος εργάζεται από γραφείο στη Λισαβόνα και από το 2018 διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία που ξεπερνούν πλέον τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάντως ο ίδιος αποφεύγει να δώσει στοιχεία στη δημοσιότητα για όλα αυτά τα κολοσσιαία νούμερα.

Η αναπόφευκτη σύγκριση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Μέσι

Η σύγκριση με τον Λιονέλ Μέσι σε όλα τα επίπεδα συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η «κόντρα» τους κορυφώθηκε φυσικά όταν ο Αργεντινός αγωνιζόταν στη Μπαρτσελόνα και ο Πορτογάλος στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι διαμάχες φιλάθλων και ΜΜΕ παγκοσμίως ήταν καθημερινές επί χρόνια για το ποιος είναι καλύτερος, πλουσιότερος και ποιος έχει τα πολλά ρεκόρ.

Σε οικονομικό επίπεδο όσο οι δύο θρύλοι αγωνίζονταν στην Ευρώπη τα νούμερα ήταν πάνω κάτω τα ίδια, όμως μετά τη μεταγραφή του Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία, η διαφορά μεταξύ τους διευρύνθηκε αισθητά υπέρ του Ρονάλντο. Βλέπετε μόνο το συμβόλαιο με την Άλ Νασρ το 2023 που του αποφέρει περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια ετησίως όπως αναφέρουμε και πιο πάνω αρκεί.

Ο Μέσι από την πλευρά ου αναμένεται στο μέλλον να αποκτήσει μερίδιο στην Ίντερ Μαϊάμι, γεγονός που ίσως τον θέσει τον ξαναβάλει σε σύγκριση με τον Πορτογάλο για τον ποδοσφαιριστή εμ τα μεγαλύτερα κέρδη, ωστόσο αλλά προς το παρόν ο Ρονάλντο ηγείται ξεκάθαρα της άτυπης αυτής μάχης.

Από την πλευρά του ο Λιονέλ Μέσι έχει κερδίσει πάνω από 600 εκατομμύρια δολάρια προ φόρων σε μισθούς, συμπεριλαμβανομένων εγγυημένων αποδοχών 20 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως από το 2023, και διαθέτει συμφωνία συμμετοχής εσόδων με την Apple. Ωστόσο, οι εγγυημένες αποδοχές του τις δύο τελευταίες σεζόν είναι μόλις το ένα δέκατο(!) αυτών του Ρονάλντο την ίδια περίοδο.

Μπορεί οι περισσότεροι ποδοσφαιρόφιλοι να θεωρούν τον Μέσι καλύτερο ως ποδοσφαιριστή και αρκετοί ακόμη να μην τον θεωρούν εφάμιλλο των Μαραντόνα, Πελέ, Κρόιφ και άλλων μεγάλων του παρελθόντος όμως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, κατάφερε να έχει μια τόσο συνεπή καριέρα σε διάρκεια εντός κι εκτός γηπέδου που δικαίως τον κατατάσσει στους κορυφαίους όλων των εποχών.