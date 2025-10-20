Γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν απαντάει πια στα μηνύματα της ομαδικής συνομιλίας της Γιουνάιτεντ
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει σε επαφή με πρώην συμπαίκτες στην Γιουνάιτεντ παρόλα αυτά προτιμάει να μην απαντά στην συνομιλία λόγω του Ρίο Φέρντιναντ.
Αν και δεν αγωνίζεται πια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κρατάει επαφές με τους πρώην συμπαίκτες του μέσω μια συνομιλίας στο WhatsApp . Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο Ρίο Φέρντιναντ, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ επιλέγει συχνά να μην συμμετέχει ενεργά στις συνομιλίες.
O Φέρντιναντ, μετά το τέλος της καριέρας του έχει στραφεί στα media και παρουσιάζει το δικό του podcast. Ο Ρονάλντο φέρεται να λέει με χιούμορ ότι δεν μπορεί να γράφει πολλά στο γκρουπ γιατί ο Ρίο είναι πάντα… σε «δημοσιογραφική ετοιμότητα».
Η ατάκα του Κριστιάνο Ρονάλντο για τον Φέρντιναντ
«Μου λέει συνέχεια ‘Ρίο ο δημοσιογράφος!», εξήγησε ο παλαίμαχος αμυντικός. «Γι’ αυτό και προτιμά να παρακολουθεί τη συζήτηση παρά να απαντά».
Ο Ρονάλντο, που πέρασε έξι χρόνια στην πρώτη θητεία του στους «κόκκινους διαβόλους» και επέστρεψε για λίγο το 2021, διατηρεί καλές σχέσεις με πολλούς πρώην συμπαίκτες του.
Η επαφή τους παραμένει στενή, και πέρυσι οι δύο είχαν συναντηθεί ξανά στα πλαίσια του λανσαρίσματος του καναλιού YouTube του Ρονάλντο, όπου μίλησε για την αγάπη του για το ποδόσφαιρο και τη δίψα του για επιτυχίες, ακόμη και στα 40 του χρόνια.
