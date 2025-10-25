Όχι, ο Ρονάλντο δεν πούλησε την Bugatti των 8 εκατομμυρίων ευρώ

Τα κοινωνικά δίκτυα πήραν «φωτιά» τις τελευταίες ημέρες, όταν η είδηση για την πώληση μιας λευκής Bugatti Centodieci, μιας από τις δέκα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, πυροδότησε εικασίες ότι ο ιδιοκτήτης του δεν ήταν άλλος από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Η τιμή του αυτοκινήτου —περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ— και η αποκλειστικότητα του μοντέλου έκαναν την ιστορία ακόμη πιο δελεαστική: ποιος άλλος, σκέφτηκαν πολλοί, θα μπορούσε να το έχει εκτός από τον Πορτογάλο αστέρα της Αλ Νασρ;

Η Bugatti Centodieci κατασκευάστηκε το 2019 με σκοπό να τιμήσει τα 110 χρόνια της γαλλικής φίρμας. Ο κινητήρας W16, με 1.600 ίππους, εκτινάσσει το αυτοκίνητο από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 2,4 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα φθάνει τα 380 χλμ./ώρα (ηλεκτρονικά περιορισμένη). Το μοντέλο θεωρείται συλλεκτικό, με σχεδόν κάθε ένα από τα δέκα αντίτυπα να έχει μοναδικό συνδυασμό χρώματος και εξοπλισμού.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι επιβεβαιωμένα ένας από τους δέκα κατόχους του Centodieci, κάτι που δεν κρύβει. Έχει εμφανιστεί πολλές φορές οδηγώντας το στη Μαδρίτη, ενώ φωτογραφίες και βίντεο τον έχουν απαθανατίσει να εισέρχεται σε αυτό το εντυπωσιακό λευκό υπεραυτοκίνητο. Όπως ήταν φυσικό, λοιπόν, η εμφάνιση ενός λευκού Centodieci που διατίθεται από το ελβετικό κατάστημα Kessel Auto Lugano προκάλεσε έντονες φήμες ότι πρόκειται για το δικό του.

Ωστόσο, μια προσεκτική ματιά στις λεπτομέρειες αποκαλύπτει πως το αυτοκίνητο στη φωτογραφία δεν είναι του Ρονάλντο. Παρότι το εξωτερικό χρώμα —λευκό με ασημί ζάντες— είναι ίδιο, το εσωτερικό του αυτοκινήτου που πωλείται είναι μαύρο και λευκό, ενώ του Ρονάλντο είναι κόκκινο, τόσο στα καθίσματα όσο και στο τιμόνι. Πρόκειται, επομένως, για μοντέλο με διαφορετική διαμόρφωση, απλώς με παρόμοια εξωτερική εμφάνιση.

Κάθε αγοραστής του Centodieci είχε πλήρη ελευθερία επιλογής ως προς τα χρώματα, τα υλικά και τη διακόσμηση, κάτι που καθιστά εντυπωσιακή —αλλά όχι αδύνατη— την ομοιότητα. Το εν λόγω αυτοκίνητο πωλείται από τον οίκο Kessel Auto στη Λουγκάνο, χωρίς καμία σύνδεση με τον ποδοσφαιριστή.

Άλλωστε, ο Ρονάλντο είναι γνωστός λάτρης των πολυτελών οχημάτων και διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά γκαράζ στον κόσμο, με Bugatti Chiron, McLaren Senna, Ferrari F12 και Rolls-Royce Cullinan, μεταξύ πολλών άλλων. Μόνο ένα αυτοκίνητο έχει πουλήσει ποτέ-ένα ταπεινό Audi S3, το πρώτο που απέκτησε ως νεαρός παίκτης στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Έκτοτε, κανένα άλλο δεν έχει φύγει από τη συλλογή του.

Συνεπώς, η φήμη περί πώλησης της λευκής Bugatti Centodieci του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι παρά μια διαδικτυακή σύμπτωση ή, όπως θα έλεγε ο ίδιος, «ένα απλό παιχνίδι των χρωμάτων».