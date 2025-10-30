Ο 15χρονος Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ απέκτησε την πρώτη του Lamborghini
Ο 15χρονος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει μπροστά σε μια λευκό Lamborghini Urus S
Ο γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ, ακολουθεί κατά γράμμα τα βήματα του διάσημου πατέρα του – και μάλιστα πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς. Ο 15χρονος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει μπροστά σε μια λευκό Lamborghini Urus S, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα: «First car» – «Το πρώτο μου αυτοκίνητο».
Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια και αντιδράσεις, τόσο από θαυμαστές του Ρονάλντο όσο και από χρήστες που δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι ένας έφηβος μπορεί ήδη να έχει ένα από τα πιο ισχυρά SUV του κόσμου.
Η Lamborghini Urus S, που κοστίζει περίπου 265.000 ευρώ, διαθέτει κινητήρα V8 biturbo 4.0 λίτρων με 650 ίππους και επιτάχυνση 0–100 χλμ/ώρα σε μόλις 3,5 δευτερόλεπτα. Η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 305 χλμ/ώρα, αριθμοί που σίγουρα ταιριάζουν περισσότερο σε έναν επαγγελματία οδηγό παρά σε έναν 15χρονο μαθητή.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Marca, το συγκεκριμένο όχημα δεν είναι καινούργιο μοντέλο – κάτι που ενισχύει την υπόθεση ότι μπορεί να πρόκειται για ένα από τα πολυτελή αυτοκίνητα του ίδιου του Κριστιάνο Ρονάλντο, που αποφάσισε να το παραχωρήσει στον γιο του ως δώρο.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρονάλντο Τζούνιορ απασχολεί τα μέσα. Ο νεαρός, που αγωνίζεται στις ακαδημίες της Αλ Νασρ, δείχνει να έχει το ίδιο πάθος για τη λάμψη και την τελειότητα που χαρακτηρίζει τον πατέρα του — όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και στον τρόπο ζωής.
Ο Ρονάλντο, γνωστός για την τεράστια συλλογή του σε supercars, έχει στην κατοχή του οχήματα όπως Bugatti Chiron, Ferrari Monza SP2, McLaren Senna, Rolls-Royce Cullinan και φυσικά αρκετέςLamborghini. Το να δώσει ένα από αυτά στον γιο του μοιάζει περισσότερο με μια συμβολική «μεταβίβαση στέμματος».
Παρότι ο 15χρονος δεν μπορεί ακόμη να οδηγήσει νόμιμα, το νομικό πλαίσιο στη Σαουδική Αραβία, όπου διαμένει η οικογένεια, του επιτρέπει να αποκτήσει προσωρινή άδεια μαθητευόμενου οδηγού στα 17, υπό την επίβλεψη ενήλικα – ενδεχομένως του ίδιου του Ρονάλντο. Μέχρι τότε, ο «μικρός Κριστιάνο» θα πρέπει να αρκεστεί στο να ποζάρει δίπλα στο πανίσχυρο SUV και να περιμένει την ενηλικίωσή του για να το απολαύσει στο δρόμο.
Με τη δημοσίευση αυτή, ο Ρονάλντο Τζούνιορ αποδεικνύει πως δεν κληρονόμησε μόνο το ταλέντο και το όνομα του πατέρα του, αλλά και την αγάπη για την ταχύτητα, τη λάμψη και την τελειότητα. Αν το «πρώτο του αυτοκίνητο» είναι μια Lamborghini, μένει να φανεί τι θα ακολουθήσει όταν αποκτήσει δίπλωμα.
Όπως σχολίασε ένας χρήστης στα social media:
«Αν αυτό είναι το ξεκίνημά του, τότε φαντάσου τι θα έχει στο γκαράζ του στα 25!».
