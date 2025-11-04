Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ο Μέσι δεν είναι καλύτερος από μένα»
Δηλώσεις που θα συζητηθούν από τον Κριστιάνο Ρονάλντο για ακόμη μία φορά…
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συναντήθηκε για άλλη μια φορά με τον διάσημο Βρετανό δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν. Σε μια προεπισκόπηση της συνέντευξης, η οποία θα «κυκλοφορήσει» στις 4 Νοεμβρίου, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ τόνισε ότι ο διάσημος Αργεντινός δεν είναι καλύτερος παίκτης από αυτόν.
«Λένε ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από εσένα, εσύ τι πιστεύεις;» Ο Κριστιάνο απάντησε χωρίς δισταγμό στην ερώτηση: «Είναι ο Μέσι καλύτερος από μένα; Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Δεν θέλω να είμαι ταπεινός».
Ερωτήθηκε επίσης για το αν έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής πριν από μερικές εβδομάδες, απάντησε με χιούμορ: «Αυτό δεν είναι αλήθεια, έγινα δισεκατομμυριούχος πριν από πολλά χρόνια (γέλια)».
Όσον αφορά τα σχόλια του Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από τον Κριστιάνο, ο Πορτογάλος σταρ ήταν σαφής: «Δεν με ενοχλεί καθόλου».
Να σημειωθεί ότι πριν από τρία χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε ήδη δώσει συνέντευξη στον Μόργκαν στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», όπου ανακοίνωσε ότι θα έφευγε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.
