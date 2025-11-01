sports betsson
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Φέρντιναντ: «Ο Σέσκο πρέπει να μιμηθεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο»
Ποδόσφαιρο 01 Νοεμβρίου 2025 | 08:15

Φέρντιναντ: «Ο Σέσκο πρέπει να μιμηθεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο»

Συμβουλές του Ρίο Φέρντινταντ στο Σλοβένο επιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπέντζαμιν Σέσκο, ενώ θεωρεί ότι ο Ρονάλντο μπορεί να παίξει σε επίπεδο Premier League

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Ο Ρίο Φέρντιναντ βρήκε τον τρόπο να γίνει καλύτερος ο Μπέντζαμιν Σέσκο και ο παλαίμαχος άσος έδωσε μια συμβουλή τον Σλοβένο επιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάινεντ. Να μιμηθεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο και «να αρχίσει να κινείται» σαν αυτόν!

Ρίο Φέρντιναντ και Κριστιάνο Ρονάλντο υπήρξαν συμπαίκτες στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο πρώτος είχε πάει στη Ντόχα, όπου τον παρακολούθησε με τη φανέλα της Αλ Νασρ, εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που τον κάλεσε να επιστρέψει στην Premier League. Εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που συμβούλεψε τον Σέσκο (9 συμμετοχές, 2 γκολ, μια ασίστ στην Premier League και μια συμμετοχή στο Κύπελλο) να αρχίσει να τον μιμείται μέσα στο γήπεδο.

«Αυτός (σ.σ. ο Κριστιάνο Ρονάλντο) απλώς το έχει, άνθρωπε. Έστειλα ένα κλιπ σε κάποιον στη Γιουνάιτεντ για να πω: “Ακούστε, πρέπει να κάνουμε τον Μπέντζαμιν Σέσκο να το κάνει αυτό”. Γιατί ο Σέσκο, αν αρχίσει να κινείται έτσι… είναι τόσο μεγάλος, είναι τόσο κινητικός», είναι το… μάθημα του Φέρντιναντ στον Σέσκο.

Επίσης, σε βίντεο στο κανάλι του, ο Φέρντιναντ εξήγησε γιατί εντυπωσιάστηκε από τον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Παρακολούθησα το γκολ του εναντίον της Αλ Ιτιχάντ όταν ήμουν εκεί στη Τζέντα. Η κίνησή του να περάσει τον αμυντικό ήταν απίστευτη, υπάρχουν 25χρονοι που δεν το καταλαβαίνουν, που δεν μυρίζονται τη φάση, που δεν το κάνουν».

Επίσης, ανέφερε για τον Πορτογάλο σταρ:

-«Η συνέπεια να πιέζεις τον εαυτό σου, μέρα με τη μέρα, ώστε να διατηρείς ένα συγκεκριμένο υψηλό επίπεδο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Και ο Κριστιάνο το έχει κάνει καλύτερα από οποιονδήποτε που έχω δει στη ζωή μου.

-«Άλλοι λένε “καλά που παίζει στην Πορτογαλία και σκοράρει, αλλά δεν τα κατάφερνε αλλού”. Παίζει για την εθνική του, απέναντι σε μερικούς από τους καλύτερους αμυντικούς του κόσμου. Μην μου λέτε ότι δεν μπορεί ακόμα στην Premier League».

-«Ήταν πρώτος σκόρερ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όταν έπαιζε εκεί. Θα το έκανε οπουδήποτε».

Πάντως, είναι λίγο δύσκολο να επιστρέψει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην Premier League, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο με την Αλ Νασρ μέχρι το 2027.

Ενέργεια
Ενέργεια: Big Oil, Big Tech και 3 υπουργοί των ΗΠΑ στην Αθήνα

Ενέργεια: Big Oil, Big Tech και 3 υπουργοί των ΗΠΑ στην Αθήνα

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Αθλητισμός & Σπορ 01.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Τα ματς της Super League, το ντέρμπι «αιωνίων» στο μπάσκετ γυναικών αλλά και τα σπουδαία ματς της Premier League ξεχωρίζουν από την αθλητική δράση του Σαββάτου (1/11) - Το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα των μεταδόσεων.

Σύνταξη
NBA 01.11.25

Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)

Στο 4-2 ανέβασαν το ρεκόρ τους στο ΝΒΑ οι Λος Άντζελες Λέικερς με τον Ντόντσιτς να «καθαρίζει» τους Γκρίζλις με 44 πόντους, την ώρα που οι Σικάγο Μπουλς έκαναν το 5/5 στο ξεκίνημα της σεζόν για πρώτη φορά μετά την εποχή Τζόρνταν.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι

Να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στην εποχή Μπενίτεθ και να «αγγίξει» την τετράδα της βαθμολογίας θέλει στον Βόλο ο Παναθηναϊκός – Στο Περιστέρι, Ατρόμητος και Κηφισιά ψάχνουν την τρίτη τους νίκη.

Σύνταξη
