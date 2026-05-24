Νάπολι – Ουντινέζε 1-0: Έκλεισε με νίκη τη σεζόν – Τελευταίο ματς του Κόντε
Στο τελευταίο παιχνίδι με τον Αντόνιο Κόντε στον πάγκο της η Νάπολι επικράτησε με 1-0 της Ουντινέζε και έκλεισε με θετικό τρόπο τη σεζόν.
Με νίκη αποχαιρέτησε τη σεζόν η Νάπολι που επικράτησε με 1-0 της Ουντινέζε στην τελευταία αγωνιστική της Serie A. Στο τελευταίο παιχνίδι του Αντόνιο Κόντε στον πάγκο των «παρτενοπέι».
Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε στο 24ο λεπτό, με τον Ντε Μπρόινε να βρίσκει με ωραία κάθετη τον Χόιλουντ ο οποίος τελείωσε ιδανικά τη φάση μέσα από την περιοχή με σουτ για το 1-0.
Νωρίτερα, το 8ο εφετινό γκολ του Ματέο Πελεγκρίνι έκανε τη… διαφορά για την Πάρμα και την οδήγησε στη νίκη και σε ένα πιο «γλυκό» φινάλε στην εφετινή Serie A.
Οι «παρμέντσι» νίκησαν τη Σασουόλο με 1-0 σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι και πλέον και οι δύο ομάδες επικεντρώνονται στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας τους.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής:
Παρασκευή 22/5
Φιορεντίνα-Αταλάντα 1-1
Σάββατο 23/5
Μπολόνια-Ίντερ 3-3
Λάτσιο-Πίζα 2-1
Κυριακή 24/5
Πάρμα-Σασουόλο 1-0
Νάπολι-Ουντινέζε 1-0
Βερόνα-Ρόμα (21:45)
Λέτσε-Τζένοα (21:45)
Μίλαν-Κάλιαρι (21:45)
Τορίνο-Γιουβέντους (21:45)
Κρεμονέζε-Κόμο (21:45)
Η βαθμολογία:
