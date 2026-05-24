Σώθηκε η Τότεναμ, έπεσε η Γουέστ Χαμ – Στο Europa League οι Μπόρνμουθ και Σάντερλαντ
Η Τότεναμ νίκησε με 1-0 την Έβερτον και έμεινε στην Premier League σε αντίθεση με τη Γουέστ Χαμ που υποβιβάστηκε παρά το 3-0 επί της Λιντς. Ποιοι πήραν τα τελευταία ευρωπαϊκά εισιτήρια…
Έστω και στο παρά ένα η Τότεναμ έμεινε στην Premier League! Με γκολ του Παλίνια τα «σπιρούνια» επικράτησαν με 1-0 της Έβερτον και οδήγησαν στην Championship τη Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου παρά τη νίκη της με 3-0 επί της Λιντς.
Στο τελευταίο ματς με τον Άντονι Ιραόλα στον πάγκο της η Μπόρνμουθ έμεινε στο 1-1 με τη Φόρεστ στο Νότιγχαμ και θα παίξει στο Europa League, όπως και η Σάντερλαντ που επικράτησε με 2-1 της Τσέλσι και την άφησε εκτός Ευρώπης. Στο Conference θα παίξει η Μπράιτον παρά την ήττα της με 0-3 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Σε ένα παιχνίδι που ο Μπρούνο Φερνάντες έφτασε τις 21 ασίστ και έγινε ο κορυφαίος… σερβιτόρος σε μία σεζόν στην Premier League. Από εκεί και πέρα, στο τελευταίο παιχνίδι του στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, ο Πεπ Γκουαρντιόλα έφυγε ηττημένος με 1-2 από την Άστον Βίλα.
Τελευταίο παιχνίδι ήταν και επίσης και για τους Μπερνάρντο Σίλβα και Τζον Στόουνς για τους «Πολίτες». Τέλος, η πρωταθλήτρια Άρσεναλ επικράτησε με 2-1 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας κλείνοντας ιδανικά τη σεζόν στο πρωτάθλημα.
Τα αποτελέσματα της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της Premier League
Γουέστ Χαμ – Λιντς 3-0
Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ 1-2
Λίβερπουλ – Μπρέντφορντ 1-1
Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα 1-2
Μπέρνλι – Γουλβς 1-1
Μπράιτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-3
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπόρνμουθ 1-1
Σάντερλαντ – Τσέλσι 2-1
Τότεναμ – Έβερτον 1-0
Φούλαμ – Νιούκαστλ 2-0
Η τελική βαθμολογία της Premier League (38 αγωνιστικές)
