Έστω και στο παρά ένα η Τότεναμ έμεινε στην Premier League! Με γκολ του Παλίνια τα «σπιρούνια» επικράτησαν με 1-0 της Έβερτον και οδήγησαν στην Championship τη Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου παρά τη νίκη της με 3-0 επί της Λιντς.

Στο τελευταίο ματς με τον Άντονι Ιραόλα στον πάγκο της η Μπόρνμουθ έμεινε στο 1-1 με τη Φόρεστ στο Νότιγχαμ και θα παίξει στο Europa League, όπως και η Σάντερλαντ που επικράτησε με 2-1 της Τσέλσι και την άφησε εκτός Ευρώπης. Στο Conference θα παίξει η Μπράιτον παρά την ήττα της με 0-3 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σε ένα παιχνίδι που ο Μπρούνο Φερνάντες έφτασε τις 21 ασίστ και έγινε ο κορυφαίος… σερβιτόρος σε μία σεζόν στην Premier League. Από εκεί και πέρα, στο τελευταίο παιχνίδι του στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, ο Πεπ Γκουαρντιόλα έφυγε ηττημένος με 1-2 από την Άστον Βίλα.

Τελευταίο παιχνίδι ήταν και επίσης και για τους Μπερνάρντο Σίλβα και Τζον Στόουνς για τους «Πολίτες». Τέλος, η πρωταθλήτρια Άρσεναλ επικράτησε με 2-1 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας κλείνοντας ιδανικά τη σεζόν στο πρωτάθλημα.

Τα αποτελέσματα της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της Premier League

Γουέστ Χαμ – Λιντς 3-0

Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ 1-2

Λίβερπουλ – Μπρέντφορντ 1-1

Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα 1-2

Μπέρνλι – Γουλβς 1-1

Μπράιτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-3

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπόρνμουθ 1-1

Σάντερλαντ – Τσέλσι 2-1

Τότεναμ – Έβερτον 1-0

Φούλαμ – Νιούκαστλ 2-0



Η τελική βαθμολογία της Premier League (38 αγωνιστικές)