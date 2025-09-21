Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney

Το διαδίκτυο έχει ήδη πάρει φωτιά με χρήστες να μοιράζονται στιγμιότυπα από ακυρωμένες συνδρομές σε υπηρεσίες streaming που ανήκουν στη Disney ή από ακυρωμένες διακοπές σε θέρετρα της εταιρείας. O λόγος; Η διακοπή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τα κεντρικά γραφεία της στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια, ενώ χρήστες του Disney+ και του Hulu πλημμυρίζουν τα κοινωνικά δίκτυα και τις γραμμές εξυπηρέτησης με μηνύματα αγανάκτησης.

«Ακυρώστε τις συνδρομές σας»

Παράλληλα, Χολιγουντιανοί σταρ εκφράζουν την υποστήριξή τους στον Τζίμι Κίμελ και την απογοήτευσή τους από τη Disney για την επ’ αόριστον αναστολή της εκπομπής του υπό την πίεση της FCC.

Κάποιοι μάλιστα έχουν προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, στηρίζοντας ανοιχτά τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ στη Disney, μεταξύ αυτών και ηθοποιοί που έχουν πρωταγωνιστήσει σε σειρές και ταινίες της Marvel.

Η Τατιάνα Μασλάνι, που πρωταγωνίστησε στη σειρά She-Hulk: Attorney at Law του Disney+, ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία από τα γυρίσματα με κείμενο που έγραφε: «ακυρώστε τις συνδρομές σας σε @disneyplus @hulu @espn!».

Η Μαρίσα Τομέι, που υποδύθηκε τη θεία Μέι στις ταινίες Spider-Man (παραγωγής Sony) αλλά και στους Avengers της Disney, αναδημοσίευσε κάλεσμα για «απεγγραφή και μποϊκοτάζ» των πλατφορμών της εταιρείας.

Στο ίδιο κλίμα, άλλοι δημιουργοί απείλησαν να αποστασιοποιηθούν από τη Disney. Ο σεναριογράφος και παραγωγός Ντέιμον Λίντελοφ, του οποίου η σειρά Lost προβλήθηκε στο ABC, δήλωσε ότι ελπίζει να αρθεί η αναστολή της εκπομπής του Κίμελ. «Αν δεν συμβεί, δεν μπορώ με καθαρή συνείδηση να δουλέψω για την εταιρεία που την επέβαλε», πρόσθεσε.

Οι επιπτώσεις

Σύμφωνα με άρθρο του Fortune, ένα κύμα μποϊκοτάζ στις πλατφόρμες streaming και στα θεματικά πάρκα της θα μπορούσε να έχει μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις, καθώς αυτοί οι τομείς έχουν στηρίξει σημαντικά τα κέρδη του κολοσσού το τελευταίο διάστημα.

Στην τελευταία τριμηνιαία έκθεση, το Disney+ ανέφερε 128 εκατ. συνδρομητές (αύξηση 1,8 εκατ. από το προηγούμενο τρίμηνο), με Disney+ και Hulu να φτάνουν συνολικά τους 183 εκατ. συνδρομητές. Αυτό συνέβαλε στην αύξηση της κερδοφορίας του streaming, αντισταθμίζοντας τις ασθενέστερες επιδόσεις στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο τομέας πάρκων και εμπειριών, που περιλαμβάνει και την κρουαζιέρα, σημείωσε άνοδο εσόδων και λειτουργικού κέρδους χάρη στη μεγαλύτερη κατανάλωση και τις αυξημένες διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία.

Το σχόλιο που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Κατά την εκπομπή του, ο Κίμελ επέκρινε τη «συμμορία MAGA» επειδή, όπως είπε, «προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει αυτό το παιδί που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ σαν κάτι άλλο από δικό τους άνθρωπο και κάνει τα πάντα για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη από αυτό».

Μετά, αλλά πριν το ABC αποσύρει την εκπομπή, ο πρόεδρος της FCC Μπρένταν Καρ χαρακτήρισε τα σχόλια του Κίμελ «πραγματικά άρρωστα» και άφησε να εννοηθεί ότι θα υπάρξει ρυθμιστική δράση εναντίον του δικτύου και της Disney, προειδοποιώντας: «Μπορούμε να το κάνουμε με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο».

Η Nexstar Media Group, που κατέχει 32 θυγατρικούς σταθμούς του ABC και επιδιώκει συγχώνευση 6,2 δισ. δολαρίων με την Tegna, ανακοίνωσε ότι θα προβάλλει άλλο πρόγραμμα «για το άμεσο μέλλον» αντί για την εκπομπή.

Η Sinclair Broadcasting, ο μεγαλύτερος όμιλος σταθμών ABC στη χώρα, επίσης απέσυρε την εκπομπή και απαίτησε από τον Κίμελ να ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια του Κερκ και να κάνει «ουσιαστική προσωπική δωρεά» σε αυτήν και στην οργάνωση Turning Point USA.

Μετά την αναστολή της εκπομπής του Κίμελ, ο Καρ δήλωσε αργότερα στο CNBC ότι «δεν τελειώσαμε ακόμα».

«Eξαιρετικά επικίνδυνες» δηλώσεις

Ενώ ο Καρ έχει ευρεία στήριξη από Ρεπουμπλικανούς, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κάποιοι συντηρητικοί εξέφρασαν ανησυχία για τον κίνδυνο κρατικής παρέμβασης στην ελευθερία του λόγου.

«Μισώ όσα είπε ο Τζίμι Κίμελ. Είμαι ενθουσιασμένος που απολύθηκε», είπε ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ στο podcast του την Παρασκευή. «Αλλά αφήστε με να σας πω: αν η κυβέρνηση μπει στη δουλειά του να λέει ‘Δεν μας αρέσει αυτό που είπατε, θα σας απαγορεύσουμε από τα ραδιοκύματα αν δεν πείτε αυτό που θέλουμε’ — αυτό θα έχει κακό τέλος για τους συντηρητικούς».

Ο Κρουζ, πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου της Γερουσίας που έχει εποπτεία της FCC, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Καρ «εξαιρετικά επικίνδυνες», προειδοποιώντας για ένα μέλλον όπου η κυβέρνηση θα μπορεί να καθορίζει τι επιτρέπεται να μεταδίδεται.

«Θεωρώ απίστευτα επικίνδυνο το κράτος να μπαίνει στη θέση του να λέει ‘Θα αποφασίσουμε ποια ομιλία μας αρέσει και ποια όχι, και θα σας απειλήσουμε με αποκλεισμό αν δεν λέτε αυτά που θέλουμε’»

«Θεωρώ απίστευτα επικίνδυνο το κράτος να μπαίνει στη θέση του να λέει ‘Θα αποφασίσουμε ποια ομιλία μας αρέσει και ποια όχι, και θα σας απειλήσουμε με αποκλεισμό αν δεν λέτε αυτά που θέλουμε’», πρόσθεσε. «Μπορεί να φαίνεται ωραίο τώρα να απειλείται ο Τζίμι Κίμελ, αλλά όταν αυτό χρησιμοποιηθεί για να φιμώσει κάθε συντηρητικό στην Αμερική, θα το μετανιώσουμε».