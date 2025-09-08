Emmys 2025: Οι Ωκεανοί του Ομπάμα, τα εκατομμύρια του Τζίμι Κίμελ, και το επετειακό SNL θριαμβεύουν
Η κούρσα των διακρίσεων ξεκίνησε με τα βραβεία Creative Arts Emmys να αναγνωρίζουν τους καλύτερους στη μικρή οθόνη πριν τα Primetime Emmys που ακολουθούν
Η δεύτερη βραδιά των βραβείων Creative Arts Emmys 2025 ανέδειξε τους μεγάλους νικητές σε κατηγορίες όπως οικοδεσπότης ριάλιτι σόου, καλύτερη σειρά ντοκιμαντέρ ή μη μυθοπλασίας, και σενάριο για ειδική εκπομπή ψυχαγωγίας.
Το επετειακό Saturday Night Live, ο Τζίμι Κίμελ και ο Μπαράκ Ομπάμα ξεχώρισαν ανάμεσα στους νικητές του ετήσιου event που προηγείται των Primetime Emmys, απονέμοντας δεκάδες βραβεία σε τεχνικές και καλλιτεχνικές κατηγορίες, καθώς και σε προγράμματα ποικίλης ύλης, μη μυθοπλασίας και ριάλιτι.
Το αφιέρωμα για την 50ή επέτειο του Saturday Night Live, με τίτλο SNL50: The Anniversary Special, ήταν ο απόλυτος θριαμβευτής της βραδιάς, αποσπώντας οκτώ βραβεία, μεταξύ των οποίων για το καλύτερο σενάριο και τη σκηνοθεσία σε ειδική εκπομπή ψυχαγωγίας.
Η εβδομαδιαία εκπομπή Saturday Night Live απέσπασε τρία βραβεία, ισοφαρίζοντας το ριάλιτι The Traitors.
Στους υπόλοιπους νικητές, ο Τζίμι Κίμελ κέρδισε το βραβείο καλύτερου παρουσιαστή τηλεπαιχνιδιού για το Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος;
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, πήρε το τρίτο του Emmy για την καλύτερη αφήγηση στην παραγωγή Our Oceans, ο Κόναν Ο’Μπράιεν κέρδισε το Emmy για την καλύτερη ειδική εκπομπή ποικίλης ύλης (προ-ηχογραφημένη) για το The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor, ενώ ο Άλαν Κάμινγκ αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά καλύτερος παρουσιαστής ριάλιτι για το The Traitors.
Στις κατηγορίες ριάλιτι, το Queer Eye κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο πρόγραμμα ριάλιτι με σενάριο ενώ το Love on the Spectrum επικράτησε στην κατηγορία ριάλιτι, κερδίζοντας παράλληλα το βραβείο για το καλύτερο κάστινγκ.
Το 100 Foot Wave τιμήθηκε ως η καλύτερη σειρά ντοκιμαντέρ ή μη μυθοπλασίας, και το Jeopardy ως το καλύτερο τηλεπαιχνίδι. Τέσσερα βραβεία απέσπασε και το Pee-wee As Himself, μεταξύ των οποίων αυτό για το καλύτερο ντοκιμαντέρ.
Κατά την πρώτη βραδιά των Creative Arts Emmys, το Σάββατο, ο Μπράιαν Κράνστον και η Τζουλιάν Νίκολσον τιμήθηκαν ως καλύτερος γκεστ ηθοποιός και ηθοποιός αντίστοιχα σε κωμωδία, ενώ ο Σον Χατόζι και η Μέριτ Γουέβερ κέρδισαν τα αντίστοιχα βραβεία σε δραματική σειρά.
Μεταξύ των νικητών ήταν επίσης ο συνθέτης Κριστομπάλ Τάπια ντε Βεέρ για την καλύτερη πρωτότυπη μουσική τίτλων για το The White Lotus, η ταινία Rebel Ridge ως καλύτερη τηλεοπτική ταινία, η Τζούλι Άντριους για την καλύτερη ερμηνεία φωνής χαρακτήρα ως Λέιντι Γουιστλντάουν στο Bridgerton και το Arcane ως το καλύτερο πρόγραμμα κινουμένων σχεδίων.
