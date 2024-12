Μπαράκ Ομπάμα: Οι ταινίες, οι μουσικές και τα βιβλία του 2024 που ξεχώρισε

Ο Μπαράκ Ομπάμα ανακοίνωσε τη δική του ανασκόπηση της χρονιάς 2024. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε τρεις διαδοχικές αναρτήσεις στο Instagram με τις αγαπημένες του ταινίες, μουσικές και βιβλία του 2024 που ξεχώρισε.

«Πάντα ανυπομονώ να μοιραστώ την ετήσια λίστα με τα αγαπημένα μου βιβλία, ταινίες και μουσική», έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια παρότρυνε τους followers του να ακολουθήσουν τις προτάσεις του, «κατά προτίμηση σε ένα ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο ή βιβλιοθήκη» πρόσθεσε για τις εκδόσεις που προτείνει.

Τα αγαπημένα βιβλία του Μπαράκ Ομπάμα περιλαμβάνουν το Intermezzo της Sally Rooney, το The Anxious Generation του Jonathan Haidt, το Stolen Pride του Arlie Russell Hochschild, το In Ascension του Martin MacInnes και το Patriot του Alexei Navalny.

Τη λίστα συμπληρώνουν τα Orbital της Samantha Harvey, The Anthropologists του Aysegul Savas, Growth του Daniel Susskind, Someone Like Us της Dinaw Mengetsu και The Work of Art του Adam Moss.

O Mπαράκ Ομπάμα πρότεινε δέκα ταινίες, με κάποιες από αυτές να μην έχουν κυκλοφορήσει ακόμα στις αίθουσες αλλά να είναι δυνατές υποψηφιότητες για βραβεία της χρονιάς.

Ο Μπράκ Ομπάμα ξεχώρισε το All We Imagine as Light, Conclave, The Piano Lesson, The Promised Land, The Seed of the Sacred Fig, Dune: Part Two, Anora, Dìdi, Sugarcane και A Complete Unknown.

Οι επιλογές του θα έβρισκαν απόλυτα σύμφωνες τις Χρυσές Σφαίρες.

Αν και οι τελικές υποψηφιότητες για Όσκαρ δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, οι Χρυσές Σφαίρες έχουν συμπεριλάβει στις τελικές λίστες τους το Conclave (6 υποψηφιότητες), το Anora (5), το A Complete Unknown (3), το All We Imagine as Light (2), το Dune 2 (2), και το The Seed of the Sacred Fig (1).

Στο playlist του Μπαράκ Ομπάμα είναι γνωστές επιτυχίες όπως το Texas Hold ‘Em της Beyoncé, το Lunch της Billie Eilish, το A Bar Song (Tipsy) του Shaboozey, το Million Dollar Baby του Tommy Richman, το Too Sweet του Hozier, το Si Antes Te Hubiera Conocido της Karol G και το Stargazing του Μάιλς Σμιθ.

Στη λεζάντα του, ο Μπαράκ Ομπάμα κάλεσε τους ακόλουθούς του να ακούσουν τις προτάσεις του και να τον ενημερώσουν εάν υπάρχει κάποιο τραγούδι ή καλλιτέχνης που πρέπει να φροντίσει να ακούσει.

Άλλα τραγούδια στη λίστα του είναι τα Squabble Up του Kendrick Lamar, το Jump των Tyla, Gunna & Skillibeng, το Yayo της Rema, το Active των Asake και Travis Scott, το Peaceful Place του Leon Bridges, το That’s How I m Feeling του Jack White ανάμεσα σε άλλα.