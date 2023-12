Η εορταστική εμφάνιση του Μπαράκ Ομπάμα με αγιοβασιλιάτικο σκούφο

Φορώντας έναν αγιοβασιλιάτικο σκούφο, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, στο σύντομο μήνυμά του για τις γιορτές, τονίζει την ανάγκη της προσφοράς στην εποχή που ζούμε.

Αυτή η χρονιά μας δοκίμασε με πολλούς τρόπους, λέει στο μήνυμά του για την εορταστική περίοδο, ευχόμενος «ειρηνικές διακοπές».

Οι γιορτές είναι η εποχή της προσφοράς, λέει και προσθέτει ότι πέρα από την οικογένεια και τους φίλους, είναι ευκαιρία να προσφέρουμε και εμείς με κάποιο τρόπο στις κοινότητές μας.

This year has tested us in many ways, but Christmas is a reminder of the power of community to keep us together even in difficult times. Wishing you all a peaceful holiday. pic.twitter.com/r0qA27UiXm

«Είτε βλέποντας πώς είναι ένα γείτονας, είτε εργαζόμενοι εθελοντικά για τη συλλογή τροφίμων και τη διανομή δώρων, το να είσαι μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας όπου ο ένας υπολογίζει στον άλλο είναι το πνεύμα των γιορτών», αναφέρει ο Μπαράκ Ομπάμα.

Πριν δύο ημέρες, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, δημοσίευσε την ετήσια λίστα με τα αγαπημένα του βιβλία, τα τραγούδια καθώς και τις ταινίες.

«Όπως κάνω συνήθως αυτή την εποχή του χρόνου, ήθελα να μοιραστώ τα αγαπημένα μου βιβλία, ταινίες και μουσική του 2023», έγραψε στην πλατφόρμα X και προέτρεψε τους υποψήφιους αγοραστές να κάνουν τα ψώνια τους από ένα ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο ή να ελέγξουν αν είναι διαθέσιμα στην τοπική βιβλιοθήκη.

As I usually do during this time of year, I wanted to share my favorite books, movies, and music of 2023.

First up, here are the books I’ve enjoyed reading. If you’re looking for a new book over the holidays, give one of them a try. And if you can, shop at an independent… pic.twitter.com/cvMeeth6l9

— Barack Obama (@BarackObama) December 22, 2023