Ο Τζίμι Κίμελ έγινε Ιταλός εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τζίμι Κίμελ αποκάλυψε πρόσφατα ότι απέκτησε ιταλική υπηκοότητα, αποσκοπώντας ενδεχομένως σε μια έξοδο από τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της πολιτικής κατάστασης υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast της Σάρα Σίλβερμαν, ο παρουσιαστής του «Jimmy Kimmel Live!» εξέφρασε ανησυχία για την πορεία της χώρας, λέγοντας: «Είναι τόσο χειρότερα απ’ όσο νομίζατε. Είναι απίστευτο»

«Πολλοί άνθρωποι που γνωρίζω σκέφτονται πού θα αποκτήσουν υπηκοότητα», είπε η Σίλβερμαν.

«Εγώ απέκτησα ιταλική υπηκοότητα», απάντησε ο Κίμελ.

Ο Κίμελ απέκτησε την ιταλική ιθαγένεια χάρη στην καταγωγή της γιαγιάς του, καθώς η οικογένειά της καταγόταν από την Ιταλία. Αυτό επαληθεύτηκε από το ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ANSA. Τόνισε ότι η κατάσταση της δεύτερης προεδρικής θητείας του Τραμπ τον έχει ανησυχήσει στο βαθμό που σκέφτεται να μετακομίσει στην Ευρώπη.

«Μόλις απέκτησα την ιταλική υπηκοότητα, χάρη στην αγαπημένη μου γιαγιά Ίντιθ, η οικογένεια της οποίας κατάγεται από την Καντίντα, στην επαρχία Αβελίνο», είπε στο κοινό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τον εορτασμό της 79ης επετείου της Ιταλικής Δημοκρατίας στις 12 Αυγούστου.

Πόσοι ακόμη θα αφήσουν πίσω τους τις ΗΠΑ;

Ο Τζίμιλ Κίμελ προστίθεται στη λίστα προσωπικοτήτων του Χόλιγουντ όπως η Ρόζι Ο’Ντόνελ και η Έλεν ΝτεΤζενέρις, μεταξύ άλλων, οι οποίες ήδη εγκατέλειψαν τη χώρα λόγω πολιτικών διαφωνιών και ανησυχιών.

Επιπλέον, η κίνηση του Κίμελ έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης, καθώς ο ίδιος και άλλοι κωμικοί έχουν βρεθεί στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ. Ο τελευταίος πρόσφατα σχολίασε ότι ο Κολμπέρ είναι ατάλαντος και γι’ αυτό διακόπτεται η εκπομπή του, ενώ άφησε να εννοηθεί ο Κίμελ και ο Φάλον ως οι επόμενοι που πιθανώς θα χάσουν τις δικές τους.