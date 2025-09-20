Ο Μαρκ Ράφαλο λέει ότι οι μετοχές της Disney θα «πέσουν» αν το ABC κόψει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ

Ο μακροχρόνιος σταρ της Marvel, Μαρκ Ράφαλο, τοποθετήθηκε σχετικά με την απόφαση του ABC (ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό δίκτυο στις ΗΠΑ το οποίο ανήκει στην Disney) να αποσύρει τον Τζίμι Κίμελ από την τηλεόραση.

Σε μια ανάρτηση στο Threads, ο Ράφαλο αναδημοσίευσε μια είδηση που ισχυρίζεται ότι οι μετοχές της Disney έπεσαν 7% μετά την απόφαση του ABC να αποσύρει το «Jimmy Kimmel Live!» και έγραψε: «Θα πέσουν πολύ περισσότερο αν κόψουν την εκπομπή του. Η Disney δεν θέλει να είναι αυτή που κατέστρεψε την Αμερική».

Ο Ράφαλο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σύμπαντος της Marvel της Disney, γεγονός που θα μπορούσε να κάνει την θέση του πιο καίρια, ενόσω ο γίγαντας των μέσων ενημέρωσης διαπραγματεύεται με τον Κίμελ για το αν θα συνεχίσει η προβολή της εκπομπής.

«Μέσα στον πρώτο χρόνο της θητείας του»

Ο Μαρκ Ράφαλο δεν είναι ο πρώτος που υπερασπίζεται τον Τζίμι Κίμελ. Η κωμικός Γουάντα Σάικς, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram υπερασπιζόμενη τον παρουσιαστή και επικρίνοντας την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jimmy Kimmel (@jimmykimmel)

Η Σάικς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Για να δούμε. Δεν έληξε τον πόλεμο στην Ουκρανία ούτε κατάφερε να δώσει λύση για την κατάσταση στη Γάζα την πρώτη εβδομάδα της θητείας του. Αλλά κατάφερε να καταργήσει την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης μέσα στον πρώτο χρόνο της θητείας του. Εσείς που προσεύχεστε, τώρα είναι η ώρα να το κάνετε. Σ’ αγαπώ, Τζίμι».

Από την πλευρά του, ο παρουσιαστής Κόναν Ο’Μπράιεν, μοιράστηκε τις σκέψεις του για το θέμα στο X, αναφέροντας: «Η απομάκρυνση του @jimmykimmel και η υπόσχεση να σιωπήσουν οι άλλοι παρουσιαστές βραδινών εκπομπών επειδή κριτικάρουν την κυβέρνηση πρέπει να προβληματίσει τους πάντες, δεξιούς, αριστερούς και κεντρώους. Είναι λάθος και όποιος έχει συνείδηση ξέρει ότι είναι άδικο».

Σε κίνδυνο η ελευθερία του λόγου

Nωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έγινε γνωστό ότι ο Τζίμι Κίμελ και η Disney προσπαθούν να καταλήξουν σε συμβιβασμό που θα επιτρέψει την επιστροφή του «Jimmy Kimmel Live» στο ABC.

Οι επιχειρηματικοί και νομικοί εκπρόσωποι του παρουσιαστή βρίσκονται σε εντατικές συζητήσεις με τους διευθυντές της Disney και του ABC, με την ελπίδα να βρουν μια λύση που θα επιτρέψει την επιστροφή της εκπομπής.

Υπενθυμίζεται ότι η επιτυχημένη βραδινή εκπομπή αποσύρθηκε ξαφνικά στις 17 Σεπτεμβρίου, με τη Disney να δηλώνει μόνο ότι θα τεθεί εκτός προγράμματος «επ’ αόριστον» μετά την ανακοίνωση της Nexstar, ενός από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών στις ΗΠΑ, ότι προτίθεται να σταματήσει την προβολή μετά από σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής σχετικά με τον Τραμπ και τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jimmy Kimmel Live (@jimmykimmellive)

Η εμπρηστική κατάσταση γύρω από τον Κίμελ έχει πυροδοτήσει έναν εμφύλιο: από την μια πλευρά, οι άνθρωποι που μάχονται για την ελευθερία του λόγου καταδίκασαν την απόφαση της εταιρείας να αποσύρει τον Κίμελ από την τηλεόραση, ενώ από την άλλη, οι συντηρητικοί χαιρέτησαν το κόψιμο της εκπομπής.

Το κερασάκι στην τούρτα; Ο Τραμπ επανέλαβε την απειλή του ότι θα ασκήσει πίεση έτσι ώστε τα τηλεοπτικά δίκτυα να χάνουν τις άδειες τους, εάν επιτρέπουν την προβολή απόψεων που τάσσονται ενάντια στην κυβέρνηση του.

*Με πληροφορίες από: Variety