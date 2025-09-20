ΗΠΑ: Οι τηλεπαρουσιαστές περνούν στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο του Κίμελ – «Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό»

Το κόψιμο της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ από το ABC, επειδή άσκησε κριτική για την εκμετάλλευση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους συμμάχους του, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Κυρίως μεταξύ των συναδέλφων του Τζίμι Κίμελ, που προειδοποιούν για τον αυταρχισμό του Αμερικανού προέδρου.

Ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής από τη Βρετανία, ότι θα έπρεπε να «αφαιρεθούν» οι άδειες «ορισμένων τηλεοπτικών δικτύων». Εννοώντας των ΜΜΕ που του ασκούν κριτική.

Στην αντεπίθεση

Οι παρουσιαστές των βραδινών τηλεοπτικών προγραμμάτων των ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ και προειδοποιούν για το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ολισθαίνει –με μεγάλη ταχύτητα- προς τον αυταρχισμό.

Ο Στίβεν Κόλμπερτ, το πρόγραμμα του οποίου αποσύρθηκε από το δίκτυο CBS, επειδή το επέκρινε γιατί ήρθε σε συμβιβασμό με τον Τραμπ, δήλωσε:

«Αν στο ABC πιστεύουν ότι αυτό θα ικανοποιήσει το καθεστώς, είναι θλιβερά αφελείς. Μπροστά σε έναν αυταρχικό, δεν μπορείς να κάνεις ούτε μια υποχώρηση».

🚨NEW: «The Late Show with Stephen Colbert» just dropped its first response to ABC, FCC chair, and Disney firing Jimmy Kimmel. Trump ain’t sleeping tonight. 🤣 This is a must-watch. 🔥 pic.twitter.com/JhemSNUNj3 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) September 19, 2025

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση του Τζον Στιούαρτ, παρουσιαστή της εκπομπής «The Daily Show» του Comedy Central. Και κάνοντας ένα σκετς παρουσίασε τον εαυτό του ως ταπεινωμένο προπαγανδιστή μιας δικτατορίας. Σε χρυσό φόντο, ευθεία αναφορά στη διακόσμηση που επέλεξε για τον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιούαρτ ενημέρωσε τους τηλεθεατές ότι το επεισόδιο ήταν «άλλη μια διασκεδαστική, ξεκαρδιστική, συμβατή με την κυβέρνηση εκπομπή».

An obedient Jon Stewart offers a refresher on the rules of free speech (White House-approved) in the wake of Jimmy Kimmel’s suspension pic.twitter.com/4uj18ZziNG — The Daily Show (@TheDailyShow) September 19, 2025

Καλεσμένη της εκπομπή του ήταν η Μαρία Ρέσα, συγγραφέας του βιβλίου «How To Stand Up To A Dictator: The Fight for Our Future» ή «Πώς να αντιμετωπίσετε έναν δικτάτορα – Η μάχη του μέλλοντός μας».

Ο απίστευτα όμορφος πρόεδρος

Δεν πήγε πίσω σε δηκτικό σχολιασμό ούτε ο Τζίμι Φάλον από την εκπομπή του «The Tonight Show» στο NBC. Αφού περιέγραψε τον Τζίμι Κίμελ ως «αξιοπρεπή, αστείο και στοργικό τύπο» και ζήτησε την επαναφορά του, πήγε λίγο περαπέρα. Διαβεβαίωσε τους τηλεθεατές ότι ο ίδιος δεν θα «λογοκριθεί».

Jimmy Fallon reacts to ABC suspending Jimmy Kimmel’s show: “A lot of people are worried that we won’t keep saying what we want to say, or that we’ll be censored, but I’m going to cover the President’s trip to the UK, just like I normally would” pic.twitter.com/FTQa1L3iA5 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 19, 2025

Και άρχισε να σχολιάζει την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία. Ώσπου τον έκοψε μια κοροϊδευτική φωνή που έλεγε ότι ο πρόεδρος ήταν «απίστευτα όμορφος» και «αποκατέστησε τη φήμη του αμερικανικού έθνους».

«Γλείφοντας μια αυταρχική κυβέρνηση»

Ο μύθος της αμερικανικής τηλεόρασης, Ντέιβιντ Λέτερμαν, ήταν επίσης πολύ σκληρός στο σχόλιό του για την απόλυση του Τζίμι Κίμελ. «Είναι γελοίο. Δεν μπορείς να απολύεις κάποιον επειδή φοβάσαι ή επειδή προσπαθείς να γλείψεις μια αυταρχική, εγκληματική κυβέρνηση στο Οβάλ Γραφείο. Δεν λειτουργεί έτσι».

LETTERMAN ON KIMMEL: “We all see where this is going, correct? It’s managed media. It’s ridiculous… You can’t going around firing somebody because you’re fearful or trying to suck up to an authoritarian, criminal administration. That’s just not how this works.” pic.twitter.com/Usmqbge00V — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) September 18, 2025

Ο χαρακτηριζόμενος και ως «νονός των αμερικανικών αθλητικών podcast», Μπιλ Σίμονς, μακροχρόνιος φίλος του Κίμελ, κατήγγειλε από την εκπομπή του στελέχη της Disney και του ABC επειδή ενέδωσαν στην κυβερνητική πίεση και τη «λογοκρισία». «Κάποια στιγμή πρέπει να υπερασπίζεσαι μια αρχή», είπε ο Σίμονς.

Here’s part of Bill Simmons’s riff on Jimmy Kimmel, censorship, power, and the current moment. (The full podcast also includes his musing about Kimmel’s potential future, and Simmons’s theory that the number of media platforms in 2025 serves as a partial check on censorship.) pic.twitter.com/VGkZXibBmM — Dan Diamond (@ddiamond) September 19, 2025



Τέλος, ο Σεθ Μέγερς του NBC, άνοιξε την εκπομπή του με μια προειδοποίηση. Η κυβέρνηση Τραμπ «επιδιώκει καταστολή της ελευθερίας του λόγου», είπε. «Και εντελώς άσχετο, ήθελα απλώς να πω ότι πάντα θαύμαζα και σεβόμουν τον κ. Τραμπ», πρόσθεσε με αρκετή δόση ειρωνείας.

Γιατί κόπηκε η εκπομπή

Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ιδιοκτησίας της Disney, έκοψε την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ στον αέρα. Ο δημοφιλής τηλεπαρουσιαστής έκανε σχόλια σχετικά με τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Το ABC ανακοίνωσε ότι διακόπτει επ’ αόριστον την βραδινή εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», υποκύπτοντας στις πιέσεις του Μπρένταν Καρ, προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) που διόρισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Καρ είχε προτρέψει το ABC και τους τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς «να αναλάβουν δράση» εναντίον του Κίμελ. Αποκάλεσε τα σχόλια του κωμικού «πραγματικά άρρωστα» και προειδοποιώντας: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο».

Ζητούν την παραίτησή του Καρ

Κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών, μεταξύ των οποίων και ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, και ο ηγέτης της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, ζήτησαν την παραίτηση του προέδρου της FCC.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, παρενέβη επίσης, γράφοντας στο X ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε οδηγήσει την κουλτούρα της ακύρωσης «σε ένα νέο και επικίνδυνο επίπεδο». Χρησιμοποιεί την απειλή κανονιστικών καταστολών για να «φιμώσει ή να απολύσει δημοσιογράφους και σχολιαστές που δεν της αρέσουν», πρόσθεσε.