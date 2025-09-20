newspaper
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
ΗΠΑ: Οι τηλεπαρουσιαστές περνούν στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο του Κίμελ – «Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό»
Κόσμος 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:00

ΗΠΑ: Οι τηλεπαρουσιαστές περνούν στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο του Κίμελ – «Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό»

Ο ένας μετά τον άλλο, δημοφιλείς τηλεπαρουσιαστές, είτε σοβαρά είτε με χιούμορ, καταγγέλλουν τον αυταρχισμό του Ντόναλντ Τραμπ και την προσπάθειά του να περιορίσει την ελευθερία του λόγου.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Το κόψιμο της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ από το ABC, επειδή άσκησε κριτική για την εκμετάλλευση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους συμμάχους του, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Κυρίως μεταξύ των συναδέλφων του Τζίμι Κίμελ, που προειδοποιούν για τον αυταρχισμό του Αμερικανού προέδρου.

Ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής από τη Βρετανία, ότι θα έπρεπε να «αφαιρεθούν» οι άδειες «ορισμένων τηλεοπτικών δικτύων». Εννοώντας των ΜΜΕ που του ασκούν κριτική.

Στην αντεπίθεση

Οι παρουσιαστές των βραδινών τηλεοπτικών προγραμμάτων των ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ και προειδοποιούν για το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ολισθαίνει –με μεγάλη ταχύτητα- προς τον αυταρχισμό.

Ο Στίβεν Κόλμπερτ, το πρόγραμμα του οποίου αποσύρθηκε από το δίκτυο CBS, επειδή το επέκρινε γιατί ήρθε σε συμβιβασμό με τον Τραμπ, δήλωσε:

«Αν στο ABC πιστεύουν ότι αυτό θα ικανοποιήσει το καθεστώς, είναι θλιβερά αφελείς. Μπροστά σε έναν αυταρχικό, δεν μπορείς να κάνεις ούτε μια υποχώρηση».

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση του Τζον Στιούαρτ, παρουσιαστή της εκπομπής «The Daily Show» του Comedy Central. Και κάνοντας ένα σκετς παρουσίασε τον εαυτό του ως ταπεινωμένο προπαγανδιστή μιας δικτατορίας. Σε χρυσό φόντο, ευθεία αναφορά στη διακόσμηση που επέλεξε για τον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιούαρτ ενημέρωσε τους τηλεθεατές ότι το επεισόδιο ήταν «άλλη μια διασκεδαστική, ξεκαρδιστική, συμβατή με την κυβέρνηση εκπομπή».

Καλεσμένη της εκπομπή του ήταν η Μαρία Ρέσα, συγγραφέας του βιβλίου «How To Stand Up To A Dictator: The Fight for Our Future» ή «Πώς να αντιμετωπίσετε έναν δικτάτορα – Η μάχη του μέλλοντός μας».

Ο απίστευτα όμορφος πρόεδρος

Δεν πήγε πίσω σε δηκτικό σχολιασμό ούτε ο Τζίμι Φάλον από την εκπομπή του «The Tonight Show» στο NBC. Αφού περιέγραψε τον Τζίμι Κίμελ ως «αξιοπρεπή, αστείο και στοργικό τύπο» και ζήτησε την επαναφορά του, πήγε λίγο περαπέρα. Διαβεβαίωσε τους τηλεθεατές ότι ο ίδιος δεν θα «λογοκριθεί».

Και άρχισε να σχολιάζει την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία. Ώσπου τον έκοψε μια κοροϊδευτική φωνή που έλεγε ότι ο πρόεδρος ήταν «απίστευτα όμορφος» και «αποκατέστησε τη φήμη του αμερικανικού έθνους».

«Γλείφοντας μια αυταρχική κυβέρνηση»

Ο μύθος της αμερικανικής τηλεόρασης, Ντέιβιντ Λέτερμαν, ήταν επίσης πολύ σκληρός στο σχόλιό του για την απόλυση του Τζίμι Κίμελ. «Είναι γελοίο. Δεν μπορείς να απολύεις κάποιον επειδή φοβάσαι ή επειδή προσπαθείς να γλείψεις μια αυταρχική, εγκληματική κυβέρνηση στο Οβάλ Γραφείο. Δεν λειτουργεί έτσι».

Ο χαρακτηριζόμενος και ως «νονός των αμερικανικών αθλητικών podcast», Μπιλ Σίμονς, μακροχρόνιος φίλος του Κίμελ, κατήγγειλε από την εκπομπή του στελέχη της Disney και του ABC επειδή ενέδωσαν στην κυβερνητική πίεση και τη «λογοκρισία». «Κάποια στιγμή πρέπει να υπερασπίζεσαι μια αρχή», είπε ο Σίμονς.


Τέλος, ο Σεθ Μέγερς του NBC, άνοιξε την εκπομπή του με μια προειδοποίηση. Η κυβέρνηση Τραμπ «επιδιώκει καταστολή της ελευθερίας του λόγου», είπε. «Και εντελώς άσχετο, ήθελα απλώς να πω ότι πάντα θαύμαζα και σεβόμουν τον κ. Τραμπ», πρόσθεσε με αρκετή δόση ειρωνείας.

Γιατί κόπηκε η εκπομπή

Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ιδιοκτησίας της Disney, έκοψε την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ στον αέρα. Ο δημοφιλής τηλεπαρουσιαστής έκανε σχόλια σχετικά με τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Το ABC ανακοίνωσε ότι διακόπτει επ’ αόριστον την βραδινή εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», υποκύπτοντας στις πιέσεις του Μπρένταν Καρ, προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) που διόρισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Καρ είχε προτρέψει το ABC και τους τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς «να αναλάβουν δράση» εναντίον του Κίμελ. Αποκάλεσε τα σχόλια του κωμικού «πραγματικά άρρωστα» και προειδοποιώντας: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο».

Ζητούν την παραίτησή του Καρ

Κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών, μεταξύ των οποίων και ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, και ο ηγέτης της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, ζήτησαν την παραίτηση του προέδρου της FCC.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, παρενέβη επίσης, γράφοντας στο X ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε οδηγήσει την κουλτούρα της ακύρωσης «σε ένα νέο και επικίνδυνο επίπεδο». Χρησιμοποιεί την απειλή κανονιστικών καταστολών για να «φιμώσει ή να απολύσει δημοσιογράφους και σχολιαστές που δεν της αρέσουν», πρόσθεσε.

Ένας στρατιώτης, μία ασυνήθιστη κουκίδα, αεροσκάφη του ΝΑΤΟ: Οι ρωσικές εναέριες παραβίασεις στην Πολωνία
Ένταση στη Βαλτική 20.09.25

Ένας στρατιώτης, μία ασυνήθιστη κουκίδα, αεροσκάφη του ΝΑΤΟ: Οι ρωσικές εναέριες παραβίασεις στην Πολωνία

Δυτικοί αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εισβολή στην Πολωνία είχε ως στόχο να δοκιμάσει τις άμυνές του ΝΑΤΟ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόλαση επί Γης στη Γάζα: Άμαχοι σκοτώνονται ενώ περιμένουν για τρόφιμα – Συγκλονιστικές εικόνες
Αιματοκύλισμα 20.09.25

Κόλαση επί Γης στη Γάζα: Άμαχοι σκοτώνονται ενώ περιμένουν για τρόφιμα – Συγκλονιστικές εικόνες

Ο συνολικός απολογισμός του πολέμου στη Γάζα, σχεδόν έναν χρόνο μετά, φαντάζει δυσθεώρητος: 65.208 νεκροί, 166.271 τραυματίες, και χιλιάδες ακόμη θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Από τα ΜΜΕ στις φιλελεύθερες οργανώσεις – Ο Τραμπ χτυπά την ελευθερία του λόγου στο όνομα του Τσάρλι Κερκ
Πού θα φτάσει; 20.09.25

Από τα ΜΜΕ στις φιλελεύθερες οργανώσεις – Ο Τραμπ χτυπά την ελευθερία του λόγου στο όνομα του Τσάρλι Κερκ

Προειδοποιητικά μηνύματα για την απειλή ενάντια στην ελευθερία του λόγου εκπέμπουν φιλελεύθερες οργανώσεις στις ΗΠΑ. Λένε ότι ο Τραμπ αξιοποιεί τον θάνατο του Κερκ για να σβήσει κάθε επικριτική φωνή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι
Ενοχή ή ενηλικίωση; 20.09.25

Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι

Η AI θα αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα με κάτι που θα μοιάζει περισσότερο με... μαγική ευχή σε ένα παραμύθι - Η πρόκληση για τις μελλοντικές γενιές είναι να αντιμετωπίσουν το αίσθημα κενού που αφήνει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας: Ένα βυθισμένο λιμάνι μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην λύση του μυστηρίου
Κόσμος 20.09.25

Ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας: Ένα βυθισμένο λιμάνι μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην λύση του μυστηρίου

Η πρόσφατη ανακάλυψη ενός βυθισμένου λιμανιού κοντά στην Αλεξάνδρεια φέρνει τους αρχαιολόγους πιο κοντά από ποτέ στον εντοπισμό του χαμένου τάφου της θρυλικής βασίλισσας Κλεοπάτρας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βρετανία-Γαλλία: Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη μέσα σε μία μέρα
Βρετανία-Γαλλία 20.09.25

Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη μέσα σε μία μέρα

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι διέσχισαν τη Μάγχη με μικρά σκάφη, κατευθυνόμενοι προς τις βρετανικές ακτές, ενώ η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ προχωρούσε στην επιστροφή ενός ακόμη μετανάστη στη Γαλλία

Σύνταξη
Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175
Κόσμος 20.09.25

Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα θύματα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις του Άσαντ σε ενέδρα ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από την ανατολική Γκούτα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία

Σύνταξη
Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Σαμάρα
Νυχτερινό πλήγμα 20.09.25

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Σαμάρα, λέει η Ρωσία

Η Ουκρανία στοχοθετεί τακτικά τη Ρωσία με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, όπως, άλλωστε κάνει και η Μόσχα - Δείτε βίντεο από τις επιθέσεις στη Σαμάρα

Σύνταξη
Χαμάς: Προειδοποιεί για την τύχη των ομήρων μετά τη χερσαία εισβολή των IDF – «Αποχαιρετιστήρια φωτογραφία»
Η ανακοίνωση 20.09.25

«Αποχαιρετιστήρια φωτογραφία»: Η Χαμάς προειδοποιεί για την τύχη των ομήρων μετά τη χερσαία εισβολή των IDF

Η Χαμάς έχει προειδοποιήσει και πάλι ότι η κλιμάκωση των επιχειρήσεων του Ισραήλ βάζει σε κίνδυνο και τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα

Σύνταξη
ΗΠΑ-Κίνα κοντά σε συμφωνία για TikTok: Τι ανταμοιβή-μαμούθ ζητάει ο Τραμπ για την… προσφορά του
Wall Street Journal 20.09.25

ΗΠΑ-Κίνα κοντά σε συμφωνία για TikTok: Τι ανταμοιβή-μαμούθ ζητάει ο Τραμπ για την… προσφορά του

Τόσο η άμεση εμπλοκή των δύο ηγετών όσο και η σύγκλιση σε βασικά σημεία υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια τελική διευθέτηση του TikTok

Σύνταξη
Ισραήλ: Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας – Χρησιμοποιεί ρομπότ και οχήματα με εκρηκτικά – Αυξάνονται οι νεκροί
Δείτε χάρτες 20.09.25

Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας το Ισραήλ - Χρησιμοποιεί ρομπότ και οχήματα με εκρηκτικά - Αυξάνονται οι νεκροί

Η χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας είναι ένας ακόμα κρίκος στην εκστρατεία του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα - Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, εικόνες Αποκάλυψης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»
«Περήφανος» 20.09.25

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης μίλησε για την τρυφερή σχέση που είχε με τον πατέρα του, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο σπουδαίος τραγουδιστής στα πρώτα του βήματα.

Σύνταξη
Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;
Ελλάδα 20.09.25

Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;

Θύελλα αντιδράσεων για το πάρτι που πραγματοποιήθηκε κάτω από τη γέφυρα του Γοργοποτάμου – Για αμαύρωση κάνουν λόγο ιστορικοί, για ανάδειξη του μνημείου μιλούν οι διοργανωτές

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κηφισιά – Άρης 0-1: «Απόδραση» με Μισεουί στο 87′ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

3X3 με Χιμένεθ ο Άρης, νίκησε και την Κηφισιά (vid)

Του... πάει το Αγρίνιο του Άρη και ο Μανόλο Χιμένεθ. Μετά τη νίκη στο Κύπελλο επί του Παναιτωλικού, οι κίτρινοι νικούν στο ίδιο γήπεδο και την Κηφισιά με 1-0. Τρία στα τρία με τον Μανόλο Χιμένεθ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;

Τα social media προσφέρουν συνεχώς συμβουλές για κάθε τομέα της ζωής μας — από τη διατροφή και τη γυμναστική μέχρι τα ταξίδια και τη μόδα — και φυσικά, τα οικονομικά δεν αποτελούν εξαίρεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους
«Μενού λύσεων» 20.09.25

Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους

Η φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων παρουσιάζεται ως δρόμος για να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Ωστόσο υπάρχουν εναλλακτικές, που ίσως να αποδώσουν περισσότερα και πιο μακροπρόθεσμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η δολοφονία της 59χρονης από τον αδερφό της – Πώς έγινε το άγριο φονικό
Ελλάδα 20.09.25

Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η δολοφονία της 59χρονης από τον αδερφό της – Πώς έγινε το άγριο φονικό

Η άτυχη γυναίκα είχε επιστρέψει σήμερα το πρωί στο διαμέρισμά της μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο - Ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα

Σύνταξη
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ και το μυστικό τηλεφώνημα του Έλβις με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν στο κρεβάτι της
«Θα είχε τρελαθεί» 20.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ και το μυστικό τηλεφώνημα του Έλβις με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν στο κρεβάτι της

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ ισχυρίζεται ότι ο πρώην σύζυγός της, Έλβις Πρέσλεϊ, προσπάθησε να παρέμβει στη σχέση της με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ο οποίος πέθανε το 2003 μετά από μάχη με τον καρκίνο, και ότι «θα είχε τρελαθεί» αν ήξερε ποιος ήταν στο κρεβάτι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέμπη: Εξώδικο συγγενών θυμάτων σε ΡΑΣ και Hellenic Train για την πυρασφάλεια στα τρένα – Τέσσερις φορές χαμηλότερη από το όριο
Συγγενείς θυμάτων 20.09.25

Εξώδικο σε ΡΑΣ και Hellenic Train για την πυρασφάλεια στα τρένα - Τέσσερις φορές χαμηλότερη από το όριο

Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων για την ενίσχυση της πυρασφάλειας στα τρένα, μετά τα αποτελέσματα του γερμανικού εργαστηρίου.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Ο Μάρας συστήθηκε με γκολ και ο Πανσερραϊκός έκανε σεφτέ (1-1)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

Ο Μάρας συστήθηκε με γκολ και ο Πανσερραϊκός έκανε σεφτέ (1-1)

Χρυσή αλλαγή αποδείχθηκε ο Μάρας, καθώς ο Μαυροβούνιος ισοφάρισε στο 69’ τον Ατρόμητο και ο Πανσερραϊκός πήρε το πρώτο του βαθμό, ενώ είχε και δοκάρι. Παράπονα από τη διαιτησία οι Περιστεριώτες

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Αστέρας Τρίπολης για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19.30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι, για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το στούντιο όπου ο Τζίμι Χέντριξ και οι Beatles ηχογραφούσαν μουσική ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής
Λονδίνο 20.09.25

Το στούντιο όπου ο Τζίμι Χέντριξ και οι Beatles ηχογραφούσαν μουσική ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής

Ο Patrick Racz, συνιδιοκτήτης της Regent Sounds, δήλωσε στον Guardian ότι το λονδρέζικο στούντιο ηχογραφήσεων που φιλοξένησε γίγαντες της μουσικής είναι «ιερό έδαφος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια
ΣΥΡΙΖΑ 20.09.25

Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια

«Παρακολουθώ 25 χρόνια τη ΔΕΘ - ποτέ κανένας πρωθυπουργός από όλα τα κόμματα δεν βγήκε να πει ότι δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες τι είπαμε - Προσβάλλει και τη νοημοσύνη των πολιτών», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος

Οι εταιρείες ελπίζουν ότι η στρατιωτική όρεξη για εμπορικές υπηρεσίες στο διάστημα θα αναζωογονήσει τις επιχειρήσεις, αλλά τα εμπόδια παραμένουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μητσοτάκης: Την Δευτέρα πάει στη Νέα Υόρκη – Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Την Δευτέρα στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης - Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας

Σύνταξη
