Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
19.09.2025 | 07:42
Απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 10 π.μ από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα
Τραμπ: Τηλεοπτικά δίκτυα που είναι εναντίον μου ίσως θα πρέπει να κλείσουν – Πώς αντιδρούν οι Δημοκρατικοί
Κόσμος 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:43

Τραμπ: Τηλεοπτικά δίκτυα που είναι εναντίον μου ίσως θα πρέπει να κλείσουν – Πώς αντιδρούν οι Δημοκρατικοί

Απολύσεις, «μαύρο» σε εκπομπές και μηνύσεις σε ΜΜΕ που στέκονται κριτικά απέναντι στον Τραμπ συνθέτουν το σκηνικό στις ΗΠΑ που κάποιοι έχουν αρχίσει να παρομοιάζουν με την εποχή του Μακαρθισμού

Σύνταξη
Spotlight

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει ανοίξει τον ασκό του Αιόλου στις ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ανοιχτά τα ΜΜΕ που του ασκούν κριτική. Το «μαύρο» στην εκπομπή του αστέρα της αμερικανικής τηλεόρασης Τζίμι Κίμελ για σχόλια σε σχέση με το πώς οι οπαδοί του MAGA προσπαθούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά του ακροδεξιού influencer είχε προαναγγελθεί στην πραγματικότητα από τη διοίκηση Τραμπ και επιβραβεύτηκε στη συνέχεια από τον ίδιο τον πρόεδρο.

Το BBC αναφέρει ότι ο Τραμπ, μιλώντας για το θέμα σε δημοσιογράφους την Πέμπτη μέσα από το Air Force One κατά την επιστροφή του από τη Βρετανία, πρότεινε να «αφαιρεθούν» οι άδειες «ορισμένων τηλεοπτικών δικτύων».

«Έχω διαβάσει κάπου ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα ήταν 97% εναντίον μου, κι όμως κέρδισα εύκολα, και τις επτά αμφίρροπες πολιτείες στις περσινές εκλογές», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Μου δίνουν μόνο κακή δημοσιότητα, ο Τύπος. Θα έλεγα ότι ίσως θα έπρεπε να τους αφαιρεθεί η άδεια», σημείωσε.

Κοινοβουλευτικοί των δημοκρατικών ανήγγειλαν χθες Πέμπτη πως θα προτείνουν σχέδιο νόμου για να «προστατευτεί η ελευθερία της έκφρασης» στις ΗΠΑ, η οποία όπως λένε απειλείται από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του.

Κατοχυρωμένη στην πρώτη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η ελευθερία της έκφρασης είναι θεμελιώδες στοιχείο της αμερικανικής δημοκρατίας.

Νομοσχέδιο κατεβάζουν οι Δημοκρατικοί

«Αυτή είναι λογοκρισία. Κρατικός έλεγχος του λόγου. Δεν είναι η Αμερική αυτή», είπε σε αγανακτισμένο τόνο ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι για τη διακοπή της εκπομπής του Τσάρλι Κίμπερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κογκρέσο, κατηγορώντας τον πρόεδρο Τραμπ ότι «εκμεταλλεύεται» την «εθνική τραγωδία» για να «καταστρέψει την αντιπολίτευση» αντί να «ενώσει τη χώρα».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, το σχέδιο νόμου που ανέφεραν πως θα καταθέσουν δημοκρατικοί αιρετοί σκοπό έχει να «δημιουργηθεί συγκεκριμένη προστασία για όσους μπαίνουν στο στόχαστρο για πολιτικούς λόγους», εξήγησε.

Προβλέπει ακόμη «αληθινές συνέπειες για κυβερνητικούς αξιωματούχους οι οποίοι εκμεταλλεύονται την εξουσία τους για να επιτεθούν στην ελευθερία της έκφρασης» πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει ποια θα είναι τα μέτρα ούτε το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή του νομοσχεδίου στο Κογκρέσο.

«Η ελευθερία της έκφρασης είναι ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας μας και αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να την πνίξει. Δεν θέλει ο κόσμος να εκφράζεται καν όταν δεν της αρέσει αυτό που έχει να πει. Αυτός είναι κατήφορος προς αυταρχικό καθεστώς», υπερθεμάτισε ο επικεφαλής της μειοψηφίας των δημοκρατικών στην αμερικανική άνω Βουλή, ο Τσακ Σούμερ, προβλέποντας «σταυροφορία χωρίς τέλος».

Μήνυση κατά των New York Times

Πρόσφατες δηλώσεις της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, η οποία έκρινε ότι ο «λόγος μίσους» δεν προστατεύεται από την πρώτη τροπολογία του θεμελιώδους νόμου, προκάλεσαν σάλο, όπως και οι επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον μεγάλων ονομάτων του παραδοσιακού Τύπου, που κατηγορεί για στράτευση εναντίον της.

Την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως καταθέτει μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της εφημερίδας New York Times, απαιτώντας 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε ζημίες και τόκους, ενώ είχε ήδη ανακοινώσει τον Ιούλιο πως απαιτεί 10 δισεκατομμύρια δολάρια από τη Wall Street Journal, επίσης για δυσφήμιση.

Το κείμενο των δημοκρατικών έχει σκοπό να «προστατευτούν εκκλησίες, ενώσεις, εφημερίδες, πανεπιστήμια, φοιτητές, εργαζόμενοι, από κάθε πρόεδρο που βάζει στο στόχαστρο πολιτικούς αντιπάλους του» – κάποιες από αυτές τις κατηγορίες έχουν μπει συγκεκριμένα στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο –, ανέφερε ο δημοκρατικός βουλευτής Γκρεγκ Κασάρ, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Οι κοινοβουλευτικοί των δημοκρατικών κάλεσαν ρεπουμπλικάνους συναδέλφους τους, που έχουν πλειοψηφία – αν και οριακή – και στα δυο σώματα του αμερικανικού κοινοβουλίου, να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία, βάζοντας «την υγεία της δημοκρατίας μας πάνω από την πίστη στον ηγέτη τους».

Economy
Moody’s: Εν αναμονή της κρίσης – Τι θα φέρει η σημερινή απόφαση

Moody’s: Εν αναμονή της κρίσης – Τι θα φέρει η σημερινή απόφαση

Χρηματιστήριο Ενέργειας: Σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου το 15λεπτο trading

Χρηματιστήριο Ενέργειας: Σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου το 15λεπτο trading

Γερουσία: Πρωτοφανές – Δημοκρατικοί κατέθεσαν πρόταση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους
Μεταστροφή 19.09.25

Πρωτοφανές - Δημοκρατικοί κατέθεσαν πρόταση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στην Γερουσία των ΗΠΑ

Η πρόταση που κατατέθηκε στην αμερικάνικη Γερουσία καταδεικνύει τη μεταστροφή που υπάρχει στις ΗΠΑ λίγο πριν ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα συμπληρώσει δύο χρόνια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας
Κόσμος 19.09.25

Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο καθημερινός απολογισμός από ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα. Ο ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ εκτοξεύει νέες απειλές

Σύνταξη
Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα
H δεξιά πτέρυγα 19.09.25

Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα

«Οι δεξιοί θέλουν ο Τσάρλι Κερκ να είναι κάποιο είδος αγίου, να μην προκαλεί αντιπαραθέσεις και να κάνει την Αριστερά να φαίνεται υστερική», αναφέρει η καθηγήτρια σε δήλωση της στο ARTnews.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ευρώπη, η ακυβέρνητη ήπειρος – Κρίσεις μαστίζουν τα κράτη από βορρά ως νότο και από ανατολή έως δύση
Bloomberg 19.09.25

Ευρώπη, η ακυβέρνητη ήπειρος – Κρίσεις μαστίζουν τα κράτη από βορρά ως νότο και από ανατολή έως δύση

Δημοσιονομικά προβλήματα, μεταναστευτικό, πολιτική αστάθεια, αλλά και αδύναμες κυβερνήσεις δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα στην Ευρώπη. Και οι κίνδυνοι είναι πολλοί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία και Ισπανία αναζητούν λύση για το ευρωπαϊκό μαχητικό SCAF ως το τέλος του 2025
«Δεν προχωράμε» 19.09.25

Γερμανία και Ισπανία επιθυμούν λύση για το ευρωπαϊκό αεροσκάφος του μέλλοντος

«Δεν προχωράμε στο σχέδιο» για το ευρωπαϊκό μαχητικό αεροσκάφος του μέλλοντος (SCAF), συμφωνούν Μερτς και Σάντσεθ, αναζητώντας «αμφότεροι λύση το συντομότερο δυνατό».

Σύνταξη
Γάζα: Οργή στο ΣΑ του ΟΗΕ για το βέτο των ΗΠΑ – «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»
ΣΑ του ΟΗΕ 19.09.25

Οργή για τις ΗΠΑ - «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»»

Οργισμένα αντέδρασαν κράτη-μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ στο βέτο που άσκησαν για ακόμα μια φορά οι ΗΠΑ υπέρ του Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι «Τα κλάματα των παιδιών θα έπρεπε να μας ραγίζουν την καρδιά».

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει τη γενοκτονία το Ισραήλ, με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ
Γάζα 19.09.25

«Θεέ μου, στείλε έναν πύραυλο να μας ανακουφίσει»

Με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στα πανιά του, το Ισραήλ εντείνει τις χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας, συνεχίζοντας τη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Συμβούλιο Ασφαλείας: Ακόμη ένα αμερικανικό βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα
Έκτο βέτο 19.09.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Ακόμη ένα αμερικανικό βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα

Η πρόταση που απαιτούσε την απελευθέρωση των ομήρων, άμεση και άνευ όρων κατάπαυση πυρός στη Γάζα και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ψηφίστηκε από 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Νέο βίντεο από τη σοκαριστική καραμπόλα που στοίχισε τη ζωή σε μια 64χρονη οδηγό
Τροχαίο 19.09.25

Νέο βίντεο από τη σοκαριστική καραμπόλα στη Βουλιαγμένης που στοίχισε τη ζωή σε μια 64χρονη οδηγό

Το όχημα του 21χρονου οδηγού φαίνεται στα πλάνα να κινείται με υψηλή ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης μέχρι που «καρφώνεται» πάνω στο αυτοκίνητο που ήταν ακινητοποιημένο στο φανάρι

Σύνταξη
Γερουσία: Πρωτοφανές – Δημοκρατικοί κατέθεσαν πρόταση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους
Μεταστροφή 19.09.25

Πρωτοφανές - Δημοκρατικοί κατέθεσαν πρόταση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στην Γερουσία των ΗΠΑ

Η πρόταση που κατατέθηκε στην αμερικάνικη Γερουσία καταδεικνύει τη μεταστροφή που υπάρχει στις ΗΠΑ λίγο πριν ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα συμπληρώσει δύο χρόνια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Eurostat: Δυσκολίες να τα βγάλουν πέρα αντιμετωπίζουν 9 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα – Αρνητικη «πρωτιά»
Eurostat 19.09.25

Δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα τα 9 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα - Μακράν η χειρότερη θέση στην ΕΕ

Η νέα έκθεση της Εurostat για τις συνθήκες ζωής στην Ευρώπη, απονέμει στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο στην οικονομική πίεση των νοικοκυριών, στην υποκειμενική φτώχεια και στη φτώχεια των ηλικιών 18-65.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»
Ωρα για διάβασμα 19.09.25

Πώς η Πάτι Σμιθ έκανε τη Ντούα Λίπα αυτό που είναι – «Χρονοκάψουλα δημιουργικότητας»

Η δημοφιλής τραγουδίστρια Ντούα Λίπα αποκάλυψε πρόσφατα πώς η αγάπη της για τα βιβλία επηρέασε καθοριστικά την καλλιτεχνική της πορεία και η Πάτι Σμιθ είναι η δημιουργός που την όρισε περισσότερο από όλους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σε διαθεσιμότητα ο στρατιωτικός γιατρός που κατηγορείται για κακοποίηση τριών γυναικών
Με απόφαση Δένδια 19.09.25

Σε διαθεσιμότητα ο στρατιωτικός γιατρός που κατηγορείται για κακοποίηση τριών γυναικών

Με απόφαση Δένδια, ο γιατρός της Πολεμικής Αεροπορίας τίθεται σε διαθεσιμότητα - Φέρεται να έχει ασκήσει ενδοοικογενειακή βία στην πρώην σύζυγό του και σε δύο άλλες πρώην συντρόφους του

Σύνταξη
Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας
Κόσμος 19.09.25

Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο καθημερινός απολογισμός από ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα. Ο ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ εκτοξεύει νέες απειλές

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για μεθόδευση συγκάλυψης κατηγορεί τον Μητσοτάκη η αντιπολίτευση – «Έλα στην εξεταστική ή παραιτήσου»
«Διαφθορά και διαπλοκή» 19.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Για μεθόδευση συγκάλυψης κατηγορεί τον Μητσοτάκη η αντιπολίτευση – «Έλα στην εξεταστική ή παραιτήσου»

Τα «πυρά» σύσσωμης της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει ο πρωθυπουργός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις κυβερνητικές «μεθοδεύσεις» στην εξεταστική, με στόχο τη «συγκάλυψη» άλλου ενός «γαλάζιου» σκανδάλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
