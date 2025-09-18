Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»

Ο Στίβεν Κολμπέρ γιόρτασε για το νέο του Emmy στο The Late Show, σηκώνοντας το τρόπαιο στη σκηνή και αποσπώντας θερμό χειροκρότημα και επευφημίες «Στίβεν, Στίβεν» από το κοινό, στην έναρξη της εκπομπής της Τρίτης.

«Την Κυριακή το βράδυ κερδίσαμε το πρώτο μας Emmy», δήλωσε ο παρουσιαστής. «Ειλικρινά, έπρεπε να μας είχαν κόψει εδώ και χρόνια. Αυτό το βραβείο ανήκει στους 200 φανταστικούς ανθρώπους που εργάζονται για να βγαίνει η εκπομπή».

Ο Στίβεν Κολμπέρ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους σεναριογράφους, τους τεχνικούς, τους παραγωγούς, τους μοντέρ, αλλά και στο κοινό, που –όπως είπε– «είναι αυτό που τελικά δίνει ζωή στο πρόγραμμα». Με χιούμορ συμπλήρωσε: «Σας ανήκει κι εσάς το βραβείο, αλλά θα το κρατήσω εγώ. Και αν κάποιος τολμήσει να το αγγίξει, θα του βγάλω τα μάτια με τα φτερά».

Ευχαρίστησε την Ακαδημία για την ψήφο εμπιστοσύνης και τους παραγωγούς των Emmy «για τον φωτισμό που με έκανε να φαίνομαι πολύ πιο νέος», δείχνοντας στη συνέχεια φωτογραφία του Όουεν Κούπερ, που βραβεύτηκε για τη συμμετοχή του στο Adolescence.

Ακολούθησε αναφορά στους συνυποψηφίους του, όπως τον Τζον Στιούαρτ και τον Τζίμι Κίμελ, πριν πετάξει την ατάκα: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy».

«Ειλικρινά, έπρεπε να μας είχαν κόψει εδώ και χρόνια. Αυτό το βραβείο ανήκει στους 200 φανταστικούς ανθρώπους που εργάζονται για να βγαίνει η εκπομπή»

H βράβευση

Το The Late Show απέσπασε για πρώτη φορά Emmy στην κατηγορία Outstanding Talk Series. Στην επίσημη ομιλία του την Κυριακή, ο Κολμπέρ είχε ευχαριστήσει το CBS «που μας δίνει το προνόμιο να συνεχίζουμε την παράδοση του late-night» και αφιέρωσε το βραβείο στους «200 σπουδαίους επαγγελματίες» που τον πλαισιώνουν.

Η ανακοίνωση πως η εκπομπή θα διακοπεί τον Μάιο του 2026 είχε γίνει τον Ιούλιο, με το CBS να επικαλείται οικονομικές δυσκολίες. Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι φήμες για πολιτική πίεση, καθώς η Paramount βρισκόταν εν μέσω συγχώνευσης με τη Skydance Media και είχε συμβιβαστεί σε δικαστική διαμάχη με τον πρόεδρο Τραμπ για υπόθεση συνέντευξης στο 60 Minutes.

Μετά την είδηση της λήξης, πολλοί από τον χώρο της ψυχαγωγίας στήριξαν τον Κολμπέρ, με τον Τζίμι Κίμελ να δηλώνει στην καμπάνια του για τα Emmy: «Η ψήφος μου πάει στον Στίβεν».