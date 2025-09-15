magazin
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
15.09.2025 | 08:07
«Έμφραγμα» στον Κηφισό - Πού αλλού υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα
Ρεκόρ, αποθέωση και Free Palestine: Οι καλύτερες στιγμές των φετινών βραβείων Emmy
Οι νικητές 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:22

Ρεκόρ, αποθέωση και Free Palestine: Οι καλύτερες στιγμές των φετινών βραβείων Emmy

Με λάμψη, χαμόγελα και χειροκροτήματα, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας η 77η απονομή των βραβείων Emmy - Οι μεγάλοι νικητές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Spotlight

Το καλοκαίρι τελείωσε, οι περισσότεροι επέστρεψαν στις βάσεις τους και το Χόλιγουντ φόρεσε ξανά τα καλά του για να υποδεχθεί τα πρώτα μεγάλα βραβεία της σεζόν. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, στο Peacock Theater του Λος Άντζελες πραγματοποιήθηκαν τα Emmy Awards, με τις προβλέψεις να δικαιώνονται.

Η δραματική σειρά Adolescence, μια από τις πλέον επιτυχημένες της περασμένης σεζόν, έφυγε έχοντας κερδίσει έξι βραβεία – με τον Όουεν Κούπερ να γίνεται ο μικρότερος σε ηλικία ηθοποιός που κερδίζει ένα Emmy.

Ρεκόρ για κωμική σειρά έσπασε και το The Studio, το οποίο κατάφερε και μάζεψε συνολικά 13 βραβεία – μαζί με τα Creative Arts Emmys της περασμένης εβδομάδας. Τέλος, η ιατρική δραματική σειρά The Pitt κέρδισε τρία Emmy Awards, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί.

Αυτές ήταν οι καλύτερες στιγμές των 77ων Emmy Awards.

Η αποθέωση που άξιζε στον Στίβεν Κόλμπερτ

Φωτογραφία: REUTERS/Mike Blake

Ο γνωστός παρουσιαστής και κωμικών Στίβεν Κόλμπερτ ήταν ένα από τα πρόσωπα που συζητήθηκαν πάρα πολύ τις προηγούμενες εβδομάδας. Ο λόγος; Η απόφαση του CBS να κόψει την επιτυχημένη εκπομπή του Late Show With Stephen Colbert – με πολλούς να πιστεύουν ότι έπαιξε τον ρόλο του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και στο  Peacock Theater του Λος Άντζελες ο επιτυχημένος παρουσιαστής δικαιώθηκε, καθώς όχι μόνο κέρδισε το πρώτο του βραβείο Emmy, αλλά γνώρισε την αποθέωση από το κοινό. Προτού καν ο Μπράιαν Κράνστον πει το όνομά του όλο το θέατρο ήταν όρθιο χειροκροτώντας τον – ένα χειροκρότημα που συνεχίστηκε μέχρι ο Κόλπερτ και η ομάδα του ανέβουν στη σκηνή. Μεγάλες -και δίκαιες- στιγμές.

«Fuck ICE and Free Palestine»

View this post on Instagram

A post shared by New York Magazine (@nymag)

Η Χάνα Άινμπιντερ ήταν μια από τις μεγάλες νικήτριες της βραδιάς, κερδίζοντας το βραβείο Β’ Γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στη σειρά Hacks. Αυτό ήταν το πρώτο της Emmy (τις τρεις προηγούμενες φορές που ήταν υποψήφια έφυγε με άδεια χέρια) και το χάρηκε με την ψυχή της.

Χαρακτήρισε τη νίκη της «πανκ ροκ», έκανε πλάκα ότι «θα ήταν cool να συνεχίσω να χάνω» και έκλεισε με την επική φράση «fuck ICE and Free Palestine» μέσα σε χειροκροτήματα.

Ο Τράμελ Τίλμαν έριξε το «τελευταίο κάστρο»

Φωτογραφία: REUTERS / Daniel Cole

Στα 40 του χρόνια ο Τράμελ Τίλμαν είναι ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της μικρής οθόνης και του θεάτρου. Και η νίκη του στα φετινά βραβεία Emmy, για την ερμηνεία του στη σειρά Severance, δεν ήταν έκπληξη.

Ωστόσο, εκτός από τη νίκη του, ο Τίλμαν έσπασε και ένα ρεκόρ: όσο απίστευτο κι αν μοιάζει, έγινε ο πρώτος μαύρος ηθοποιός που κερδίζει το βραβείο Β’ Ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά στην ιστορία των Emmy Awards.

Το φαινόμενο Όουεν Κούπερ

Τη σεζόν που πέρασε, τόσο αυτός όσο και η σειρά που πρωταγωνιστούσε απασχόλησαν τα μίντια και σάρωσαν σε τηλεθέαση. Ο Όουεν Κούπερ είναι κατά πολλούς το next big thing του Χόλιγουντ, καθώς ήταν καθηλωτικός στη δραματική σειρά  Adolescence.

Το Emmy που κέρδισε δεν αποτελεί έκπληξη. Ωστόσο, ο Κούπερ έγινε ο μικρότερος σε ηλικία ηθοποιός που καταφέρνει κάτι τέτοιο, καθώς είναι μόλις 15 ετών. Για την ιστορία, ο προηγούμενες κάτοχος του ρεκόρ ήταν ο 16χρονος Σκοτ Γιακόμπυ από το 1973.

Η δικαίωση του outsider

Φωτογραφία: REUTERS / Daniel Cole

Σε μια σεζόν που το The Studio κυριαρχούσε στις συζητήσεις για τα πόσα βραβεία θα μαζέψει στα φετινά Emmy Awards, δεν ήταν πολλοί εκείνοι που πίστευαν ότι ο Τζεφ Χίλερ του Somebody Somewhere θα έφευγε από το Peacock Theater με το βραβείο στα χέρια του. Ωστόσο, ποτέ μην λες ποτέ.

Ο 49χρονος κωμικός έσπασε την κυριαρχία του The Studio, άφησε στη… δεύτερη θέση τον Άικ Μπάρινχολτζ και έκανε τη μεγάλη έκπληξη της βραδιάς. Η απόλυτη δικαίωση για το outsider.

Bonus

Ο ένας και μοναδικός Χαβιέρ Μπαρδέμ, για αυτό:

View this post on Instagram

A post shared by Variety (@variety)

Όλοι οι νικητές

Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt
Καλύτερη κωμική σειρά: The Studio
Καλύτερη limited/anthology σειρά: Adolescence
Α’ ανδρικός ρόλος σε δράμα: Noah Wyle (The Pitt)
Α’ γυναικείος ρόλος σε δράμα: Britt Lower (Severance)
Β’ ανδρικός ρόλος σε δράμα: Tramell Tillman (Severance)
Β’ γυναικείος ρόλος σε δράμα: Katherine LaNasa (The Pitt)
Α’ ανδρικός ρόλος σε κωμωδία: Seth Rogen (The Studio)
Α’ γυναικείος ρόλος σε κωμωδία: Jean Smart (Hacks)
Β’ ανδρικός ρόλος σε κωμωδία: Jeff Hiller (Somebody Somewhere)
Β’ γυναικείος ρόλος σε κωμωδία: Hannah Einbinder (Hacks)
Α’ ανδρικός ρόλος σε limited/τηλεταινία: Stephen Graham (Adolescence)
Α’ γυναικείος ρόλος σε limited/τηλεταινία: Cristin Milioti (The Penguin)
Reality competition program: The Traitors
Talk series: The Late Show With Stephen Colbert

// Κεντρική φωτογραφία: Η δραματική σειρά Adolescence ήταν από τους μεγάλους νικητές στα 77α βραβεία Emmy (REUTERS / Mike Blake)

