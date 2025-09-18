Θα το πάει στα άκρα ο Τζίμι Κίμελ μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του – Πανηγυρίζει ο Τραμπ που θέλει να πάρει κι άλλα κεφάλια

Δύσκολες ημέρες στις ΗΠΑ για την ελευθερία του λόγου και του Τύπου. Μετά το την ακύρωση από το CBS της επιτυχημένες εκπομπής The Late Show του Στίβεν Κολμπέρ, ένα ακόμα γνωστό σόου έπεσε θύμα της λογοκρισίας made in USA: αυτό του Τζίμι Κίμελ.

Όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Τετάρτης, το ABC πήρε την απόφαση να κόψει το Jimmy Kimmel Live!, μετά τον εναρκτήριο λόγο του γνωστού παρουσιαστή και κωμικού στην εκπομπή της Δευτέρας, όπου αποκάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ «MAGA συμμορία» και την κατηγόρησε ότι κάνει τα πάντα ώστε να παρουσιάσει τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ κάτι άλλο από αυτό που είναι: δηλαδή ένας δικός τους.

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, η απόφαση του ABC έκανε έξαλλο τον Τζίμι Κίμελ. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές, ο γνωστός παρουσιαστής και κωμικός δεν πρόκειται να αφήσει αυτή την κατάσταση να περάσει χωρίς μάχη, ψάχνοντας ήδη τρόπους να σπάσει το συμβόλαιό του με το δίκτυο.

«Πρόκειται ξεκάθαρα για παρέμβαση της κυβέρνησης αυτή η απόφαση. Δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου στην Αμερική» ήταν η αντίδραση ενός συνεργάτη του, που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του στην Daily Mail και πρόσθεσε: «Δεν τον έχουν δει ποτέ ξανά τον Τζίμι τόσο εξοργισμένο».

Πανηγυρίζει ο Τραμπ, ζητάει και άλλα «κεφάλια»

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ έστησε ένα μικρό πάρτι στα social media μετά το «κόψιμο» της εκπομπής Jimmy Kimmel Live!. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για μια «υπέροχα νέα για την χώρα», αποκάλεσε «ατάλαντο» τον Κίμελ, «χειρότερο από τον Κομπέρ» και ζήτησε το κόψιμο των εκπομπών των Τζίμι Φάλον και Σεθ Μάγιερς.

«Φανταστικά νέα για την Αμερική. Η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ. Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το κουράγιο να κάνει αυτό που έπρεπε» ανέβασε ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο Χ (πρώην Twitter).

Ενώ σε άλλη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσθέσει ότι «ο Κίμελ έχει μηδέν ταλέντο και τα νούμερα της εκπομπής του είναι χειρότερα από αυτά του Κομπέρ. Τώρα μένουν ο Τζίμι και ο Σεθ, δύο εντελώς χαμένοι, με εκπομπές με ελάχιστοι θεαματικότητα. Έλα NBC, κάν’το».

Έντονες αντιδράσεις

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγύριζε, εκατοντάδες ήταν αυτοί που «θρηνούσαν» στα social media και αντιδρούσαν στην απόφαση του ABC, θεωρώντας της εντελώς φασιστική.

«Αυτό δεν είναι σωστό» έγραψε ο σταρ του Χόλιγουντ Μπεν Στίλερ. Η Τζέιμι Λι Κέρτις ανέβασε στα social media τη φράση του Τζίμι Κίμελ «δεν θα έπρεπε κανείς να ακυρώνεται με αυτόν τον τρόπο» από τη συνέντευξή του στο Rolling Stone τον περασμένο Απρίλιο. Η Άλισον Μπρι τόνισε πως «αυτό είναι απίστευτο και πάρα πολύ τρομακτικό». «Ο Θεός να μας βοηθήσει όλους» ήταν η αντίδραση του Τζος Γκαντ, σε μερικά από τα μηνύματα που εμφανίστηκαν στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέχρι και ο λογαριασμός Republicans against Trump αντέδρασε στην είδηση, γράφοντας στο Χ: «Δεν είμαι μεγάλος οπαδός του Κίμελ, αλλά δεν είναι αυτός λόγος για να κόψεις την εκπομπή του. Είσαι μια απάτη και δεν θα έπρεπε ποτέ να υποκρίνεσαι ότι ενδιαφέρεσαι για την ελευθερία του λόγου».