Ποιο ChatGPT, έρχεται το… ChatCR7: Τεράστια συμφωνία του Ρονάλντο με εταιρία τεχνητής νοημοσύνης (pics)

Έρχεται άραγε το… ChatCR7; Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο όλα μπορεί να τα περιμένει κανείς, αφού πέρα από εν ζωή θρύλος της μπάλας, ο Πορτογάλος σούπερσταρ έχει κάνει τεράστια «ανοίγματα» σε πολλούς τομείς, με επενδύσεις και συνεργασίες που του αποφέρουν τεράστια έσοδα, πέραν του ποδοσφαίρου. Το τελευταίο λοιπόν… μπάσιμο του 40χρονου, αφορά στον τομέα της τεχνολογίας και συγκεκριμένα της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία έχει ήδη κατακλύσει τα… πάντα.

Ο CR7 ανακοίνωσε μια επένδυση και συνεργασία του με την εταιρία Perplexity AI, μια νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία είναι αυτή τη στιγμή ο Νο1 αντίπαλος του διάσημου ChatGPT και η οποία έχει ήδη αξία που ξεπερνά τα 20 δις δολάρια. Όπως έχει αποδείξει και κατά το παρελθόν, ο Ρονάλντο τονίζει έτσι ξανά την πίστη του «στην περιέργεια, την καινοτομία και την τεχνολογία» σε μια κίνηση που φυσικά θα τον δυναμώσει ακόμη περισσότερο στον επιχειρηματικό χώρο.

Τι είναι το «Perplexity x CR7»

Στην επίσημη ανακοίνωσή της συνεργασίας του με την Perplexity, ο Ρονάλντο τονίζει ότι η απόφασή του αυτή αποτελεί την αρχή ενός μακροπρόθεσμου οράματος και περιλαμβάνει τον ψηφιακό κόμβο «Perplexity x CR7», ο οποίος θα συγκεντρώσει την καριέρα του σε μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή… γωνιά. Πρόκειται για μια ειδική σελίδα προορισμού, με την επωνυμία «Perplexity x CR7», η οποία παρουσιάζει την ιστορία της καριέρας του Ρονάλντο. Το είδωλο του ποδοσφαίρου περιέγραψε αυτή τη συνεργασία ως «μόνο την αρχή» των κοινών τους προσπαθειών να «εμπνεύσουν όλους να θέσουν πιο φιλόδοξα ερωτήματα».

Curiosity is a requirement for greatness. You win when you keep asking new questions every day. That’s why I am proud to announce my investment in Perplexity. Perplexity is powering the world’s curiosity, and together we will inspire everyone to ask more ambitious questions.… pic.twitter.com/gyBgQ3r8yh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 4, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως η Perplexity, η οποία ιδρύθηκε το 2022, έφτασε την αποτίμησή της στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια τον Σεπτέμβριο και είναι προφανές ότι η συνεργασία της με τον Ρονάλντο, επίσης θα εκτοξεύσει και την εταιρία από την πλευρά της. Άλλωστε, ο Πορτογάλος είναι ο άνθρωπος του ενός δις ακολούθων σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες, κάτι που σημαίνει πως η βάση χρηστών της Perplexity, νομοτελειακά θα αυξηθεί -και πιθανότατα ραγδαία.