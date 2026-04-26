O ιδρυτής της Amazon, Τζέφ Μπέζος, και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ ορίστηκαν ως οι κύριοι χορηγοί του φετινού Met Gala με θέμα «Η μόδα είναι τέχνη», ωστόσο οι διοργανωτές παρέλειψαν τους βασικούς οικονομικούς υποστηρικτές της λαμπερής εκδήλωσης κατά την παρουσίαση της λίστας των διασημοτήτων που θα παρευρεθούν το 2026.

Τώρα, η οργή για την παρουσία τους στην ετήσια εκδήλωση, έχει μετατραπεί σε αντίδραση, τροφοδοτώντας ένα κίνημα διαμαρτυρίας που έφερε αφίσες στο μετρό της Νέας Υόρκης.

«Είμαστε ευγνώμονες για την απίστευτη γενναιοδωρία της»

Στις 4 Μαΐου, στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, διάσημοι και πλούσιοι θα περπατήσουν στο κόκκινο χαλί, ποζάροντας για φωτογραφίες που θα κατακλύσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα παρευρεθούν επίσης ο ιδρυτής της Amazon και η νέα του σύζυγος, η οικονομική υποστήριξη των οποίων συνέβαλε στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Το ζευγάρι αναμένεται να συνοδεύσει τη μακροχρόνια αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ, στην κορυφή των σκαλοπατιών του μουσείου, καλωσορίζοντας τους καλεσμένους που θα φτάνουν. Έχουν οριστεί επίτιμοι πρόεδροι της εκδήλωσης.

Η Γουίντουρ προσπάθησε να κατευνάσει την έντονη αντίδραση που προκάλεσε η παρουσία του ζευγαριού στην εξέδρα του Met Ball, εμφανιζόμενη στο CNN, αλλά τελικά έριξε λάδι στη φωτιά.

«Η Λόρεν Σάντσεζ είναι μεγάλη λάτρης των κοστουμιών και, προφανώς, της μόδας», είπε, προσθέτοντας: «Είμαστε ευγνώμονες για την απίστευτη γενναιοδωρία της».

«Μην τον αφήσετε να κρυφτεί πίσω από τα φώτα»

Ενώ η ανακοίνωση του Φεβρουαρίου δεν περιέχει καμία αναφορά στο ζευγάρι ή στις συνεισφορές τους, οι «περίεργοι» του διαδικτύου, πολλοί από τους οποίους εξέφρασαν την απογοήτευση για το γεγονός ότι ένας από τους πλουσιότερους άνδρες του κόσμου, και σύμμαχος του Τραμπ, ουσιαστικά αγόρασε την είσοδό του σε μια σημαντική εκδήλωση σχετικής με τη μόδα σε ένα δημόσιο ίδρυμα, έσπευσαν να συνδέσουν τα γεγονότα. Ευτυχώς, θα πούμε εμείς.

Με το Met Gala να απέχει μόλις λίγες εβδομάδες, οι αντιδράσεις μεταφέρθηκαν στους δρόμους της πόλης, όπου έχουν αρχίσει να εμφανίζονται αυτοσχέδιες αφίσες.

Οι αφίσες στοχεύουν στις εργασιακές πρακτικές της Amazon στα αποθηκευτικά κέντρα και στις παραδόσεις, καθώς και στους φερόμενους δεσμούς της εταιρείας με τις αρχές επιβολής του νόμου μέσω της Amazon Web Services.

Οι αφίσες δημιουργήθηκαν από μια ακτιβιστική ομάδα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο ονόματι Everyone Hates Elon, και διανεμήθηκαν μέσω του Google Drive.

«Ο δισεκατομμυριούχος υποστηρικτής του Τραμπ, Τζέφ Μπέζος, προεδρεύει στο Met Gala, τη μεγαλύτερη βραδιά των διάσημων. Η εταιρεία του βοηθά κυριολεκτικά την ICE», γράφει μια λεζάντα στο Instagram.

«Μην τον αφήσετε να κρυφτεί πίσω από τα φώτα και τη λάμψη ενώ ο κόσμος καίγεται», προστίθεται.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter