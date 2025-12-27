Μούσι, καουμπόικο καπέλο και τζιν: Ο Τζεφ Μπέζος «θερίζει» το Άσπεν με την Λόρεν Σάντσεζ και νέο λουκ

Ο Τζεφ Μπέζος δείχνει να αλλάζει σελίδα – και αυτό αποτυπώνεται πλέον καθαρά και στην εικόνα του.

Ο ιδρυτής της Amazon, στα 61 του, απομακρύνεται σταδιακά από το αυστηρό, λιτό προφίλ που τον συνόδευε επί δεκαετίες. Σε πρόσφατη εμφάνιση στο Άσπεν του Κολοράντο, εμφανίστηκε με γκρίζα γενειάδα, υιοθετώντας ένα αισθητά πιο χαλαρό και «δυτικό» look.

Στο πλευρό του βρισκόταν η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, με την οποία παντρεύτηκαν τον Ιούνιο σε έναν πολυσυζητημένο και άκρως λαμπερό γάμο στη Βενετία. Το ζευγάρι κινήθηκε σε χειμερινή γραμμή: εκείνος με μαύρο σακάκι, τζιν και καουμπόικο καπέλο, εκείνη με ζακέτα με φερμουάρ, φαρδύ τζιν και γυαλιά aviator.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένη εμφάνιση. Από το καλοκαίρι ο Μπέζος είχε αρχίσει να πειραματίζεται με πιο χαλαρό στυλ, ενώ η παρουσία του στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού είχε ήδη προκαλέσει σχόλια για μια σαφή στροφή προς τον κόσμο της μόδας.

Η αλλαγή εικόνας δεν φαίνεται τυχαία. Ο Τζεφ και η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος αναμένεται να έχουν ενεργό και καθοριστικό ρόλο στο Met Gala του 2026. Σύμφωνα με τη Vogue, το ζευγάρι συγκαταλέγεται στους βασικούς χρηματοδότες και υποστηρικτές της διοργάνωσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πραγματοποίησή της. Στην ίδια κατηγορία στήριξης εντάσσονται επίσης ο οίκος Saint Laurent και ο εκδοτικός όμιλος Condé Nast.

Οι αντιδράσεις

Η εμπλοκή του Μπέζος στο κορυφαίο γεγονός της μόδας προκάλεσε πάντως αντιδράσεις, κυρίως λόγω της πολιτικής του εγγύτητας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Τον Νοέμβριο, ο Μπέζος είχε παραστεί σε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, παρουσία και άλλων ισχυρών παραγόντων της τεχνολογίας, όπως ο Έλον Μασκ και ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ.

Παρά τη συζήτηση, η Άννα Γουίντουρ, επί χρόνια συμπρόεδρος του Met Gala και ισχυρό πρόσωπο της Vogue, έχει εκφραστεί δημόσια με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τη συμμετοχή της Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, τονίζοντας τη γενναιοδωρία και τη βαθιά της σχέση με τη μόδα.

Το Met Gala του 2026 θα έχει θέμα το «Costume Art» και θα συμπέσει με τα εγκαίνια των νέων μόνιμων αιθουσών του Costume Institute στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης. Όπως σημείωσε ο επιμελητής Άντριου Μπόλτον, πρόκειται για μια κομβική στιγμή για το Ινστιτούτο. Ανάμεσα στους συμπροέδρους της βραδιάς θα είναι η Νικόλ Κίντμαν, η Βίνους Ουίλιαμς και η Μπιγιονσέ, η οποία επιστρέφει στο Met Gala έπειτα από δέκα χρόνια απουσίας.

*Mε πληροφορίες από: People