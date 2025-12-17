magazin
17.12.2025 | 15:15
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
Μελάνια Τραμπ: Πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ με τις ευλογίες του Τζεφ Μπέζος – «Πάμε ξανά»
The Good Life 17 Δεκεμβρίου 2025 | 20:20

Μελάνια Τραμπ: Πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ με τις ευλογίες του Τζεφ Μπέζος – «Πάμε ξανά»

Η Μελάνια Τραμπ προσφέρει για πρώτη φορά μια «άνευ προηγουμένου πρόσβαση» στις πιο προσωπικές της στιγμές και η Amazon πληρώνει 40 εκατομμύρια δολάρια για αυτές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Ξεκούραση: Τα 7 «πρόσωπα» της χαλάρωσης

Ξεκούραση: Τα 7 «πρόσωπα» της χαλάρωσης

Spotlight

Με την υπόσχεση μιας αφιλτράριστης ματιάς στα παρασκήνια της εξουσίας όπως τα έζησε η Μελάντια Τραμπ, η Amazon κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ Melania. Σε αυτό, σε ένα από τα πρώτα πλάνα, η συνήθως παγωμένη Μελάνια Τραμπ χαμογελάει στην κάμερα λέγοντας με παιχνιδιάρικη διάθεση: «Πάμε ξανά».

Η παραγωγή που κόστισε 40 εκατομμύρια δολάρια και ακολουθεί την Πρώτη Κυρία στις κρίσιμες 20 ημέρες πριν από την ορκωμοσία του 2025 είναι και το πρώτο project της νέας εταιρείας παραγωγής της ίδιας της Μελάνια Τραμπ, τη Muse Films.

Η επιστροφή της Μελάνια Τραμπ στο προσκήνιο μέσα από αυτό το φορμάτ (το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες) ήδη προκαλεί συζητήσεις, τόσο για το περιεχόμενό της όσο και για την επιλογή του σκηνοθέτη Μπρετ Ράτνερ σημειώνει ο Guardian.

Μέσα από αποκλειστικά πλάνα κρίσιμων συναντήσεων και ιδιωτικών διαλόγων, το ντοκιμαντέρ επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο της ως «ειρηνοποιού και ενοποιητικής δύναμης» δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών μεταβολών.

Τώρα η Amazon έδωσε στην κυκλοφορία το πρώτο τρέιλερ για το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ που κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Στο τρέιλερ, που παρουσιάστηκε αποκλειστικά από το δίκτυο Fox News, η Μελάνια Τραμπ εμφανίζεται να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Όλοι θέλουν να μάθουν, οπότε ορίστε», δίνοντας το σύνθημα για μια παραγωγή που υπόσχεται να αποκαλύψει περιβάλλοντα που δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Η ίδια η Πρώτη Κυρία περιέγραψε αυτή την περίοδο της ζωής της ως μια «σπάνια και καθοριστική στιγμή» που απαιτεί από την ίδια «σχολαστική φροντίδα και ακεραιότητα».

Το φιλμ καταγράφει την έντονη μετάβαση και τον σχεδιασμό που απαιτείται για την επιστροφή στον Λευκό Οίκο, ενώ παράλληλα η Amazon ετοιμάζει μια σειρά ντοκιμαντέρ τριών μερών που θα εξερευνά τη ζωή της μεταξύ Νέας Υόρκης, Ουάσινγκτον και Παλμ Μπιτς.

YouTube thumbnail

Ρεπορτάζ θέλουν την εταιρεία του Τζεφ Μπέζος, την Amazon MGM Studios, να έχει πληρώσει 40 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα της ταινίας, την οποία η Μελάνια Τραμπ συνέλαβε ως ιδέα τον Νοέμβριο του 2024, αμέσως μετά την εκλογή του συζύγου της στη δεύτερη θητεία του στην προεδρία των ΗΠΑ.

Πέρα από το πολιτικό ενδιαφέρον, η ταινία αποτελεί και το όχημα επιστροφής για τον σκηνοθέτη Μπρετ Ράτνερ, η καριέρα του οποίου είχε παγώσει μετά τις σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση που είδαν το φως της δημοσιότητας το 2017.

Ο Ράτνερ, γνωστός από τη σειρά ταινιών Rush Hour, είχε απομακρυνθεί από τα μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ, όμως η συνεργασία του με τη Μελάνια Τραμπ σηματοδοτεί την επανένταξή του στην πρώτη γραμμή της βιομηχανίας.

Σημειώνεται πως ο σκηνοθέτης, ο οποίος μετακόμισε στο Ισραήλ το 2023 και διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, φαίνεται να απολαμβάνει και τη στήριξη του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να μεσολάβησε για τη χρηματοδότηση της τέταρτης ταινίας Rush Hour από την Paramount.

Στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να δηλώνει πως η πολυτιμότερη κληρονομιά του θα είναι αυτή του «ειρηνοποιού», με τη Μελάνια να προσθέτει τη λέξη «ενωτικός».

Παρά τις παλαιότερες καταγγελίες από γυναίκες όπως η Ολίβια Μουν και η Νατάσα Χένστριτζ, τις οποίες ο Ράτνερ αρνείται κατηγορηματικά, η παραγωγή και η συνεργασία του με την εταιρεία της Πρώτης Κυρίας, Muse Films, προχώρησε κανονικά.

Η ταινία είναι φιλόδοξη και έχει μια ξεκάθαρη αποστολή. Να αναβαθμίσει την εικόνα της Μελάνια Τραμπ, παρουσιάζοντάς την όχι απλώς ως σύζυγο του Προέδρου, αλλά ως μια δυναμική προσωπικότητα που διευθύνει με σιδερένια πυγμή τη μετάβαση στην κορυφή της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»
Τέλος εποχής 17.12.25

Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»

Με ένα deal που αλλάζει τα πάντα στην ιστορία του θεσμού, η τελετή των Όσκαρ θα προβάλλεται ζωντανά, δωρεάν και με μετάφραση σε πολλαπλές γλώσσες παγκοσμίως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τhe Simpsons: Το φαινόμενο, η αναρχία, το θεώρημα του Φέρμα και η αποθέωση της πιπίλας στο Χάρβαρντ – «Κίτρινος πυρετός»
Σαν σήμερα 17.12.25

Τhe Simpsons: Το φαινόμενο, η αναρχία, το θεώρημα του Φέρμα και η αποθέωση της πιπίλας στο Χάρβαρντ – «Κίτρινος πυρετός»

36 χρόνια μετά την λάθος πρεμιέρα του 1989 οι The Simpsons εξακολουθούν να μη σατιρίζουν απλώς την πραγματικότητα, αλλά να τη διαμορφώνουν μέσα από μια σχεδόν μεταφυσική διορατικότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Οδύσσεια πλησιάζει στο τέλος της – Νέες φωτογραφίες από το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν
Culture Live 17.12.25

Η Οδύσσεια πλησιάζει στο τέλος της – Νέες φωτογραφίες από το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν

Επτά μήνες προτού κάνει την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες, το παζλ της Οδύσσειας ολοκληρώνεται σιγά - σιγά, με τον Κρίστοφερ Νόλαν να δίνει με το σταγονόμετρο μια εικόνα από το επερχόμενο έπος του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένα γλυκό αντίο στον Édika, τον Γάλλο κομίστα των χοντρών μυτών και της λεπτής παρατήρησης
Πενάκι 17.12.25

Ένα γλυκό αντίο στον Édika, τον Γάλλο κομίστα των χοντρών μυτών και της λεπτής παρατήρησης

Ο θάνατος του αγαπημένου Edika, εικονογράφου του μηνιαίου γαλλικού περιοδικού «Fluide Glacial» και μετρ του παρανοϊκού χιούμορ των κόμικς, επήλθε την παραμονή των 85ων γενεθλίων του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Έμιλι Μπλαντ και o Τζος Ο’Κόνορ έρχονται σε επαφή με εξωγήινους στη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ
Υπαινιγμοί 16.12.25

Η Έμιλι Μπλαντ και o Τζος Ο’Κόνορ έρχονται σε επαφή με εξωγήινους στη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Το πρώτο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Disclosure Day» μόλις έφτασε και εμείς αναρωτιόμαστε: με ποιους συγκατοικούμε στη Γη τελικά;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Αρχαία ελληνική τραγωδία» – Από το Being Charlie στην πατροκτονία, το διπλό φονικό των Ράινερ συγκλονίζει το Χόλιγουντ
Δράμα 16.12.25

«Αρχαία ελληνική τραγωδία» – Από το Being Charlie στην πατροκτονία, το διπλό φονικό των Ράινερ συγκλονίζει το Χόλιγουντ

Με το Being Charlie, μια ταινία του 2016 σε σκηνοθεσία του εκλιπόντος Ρομπ Ράινερ που συνδημιούργησε με τον γιο και φερόμενο δολοφόνο του Νικ, οι δυό τους προσπάθησαν να αφήσουν το σκοτάδι πίσω -μέχρι που τους εκδικήθηκε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Καλιφορνέζες «Kαλόγριες της Mαριχουάνας» που ενέπνευσαν την ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον
Κοοπερατίβα αντικουλτούρας 16.12.25

Οι Καλιφορνέζες «Kαλόγριες της Mαριχουάνας» που ενέπνευσαν την ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον

Οι Sisters of the Brave Beaver όπως εμφανίστηκαν στην ταινία One Battle After Another εμπνεύστηκαν άμεσα από τις πραγματικές Sisters of the Valley, μια ομάδα αυτοαποκαλούμενων «Καλογριών της Μαριχουάνα» με έδρα το Μέρσεντ της Καλιφόρνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Παλμός 16.12.25

To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Είναι τελικά το «Heat» ένα νεορεαλιστικό δράμα ή μια τραγωδία της μεγάλης οθόνης με άπλετη βία και άνδρες που κάνουν τραμπάλα στο άνομο και το νόμιμο;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office
Μίδας 16.12.25

Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office

Ο επιτυχημένος δημιουργός Τζέιμς Κάμερον κατάφερε να μπει σε μια πολύ μικρή λίστα, αυτή των δισεκατομμυριούχων σκηνοθετών, προτού καν κυκλοφορήσει το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού franchise Avatar.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι τελικοί του NBA, οι Σικάγο Μπουλς και το Λας Βέγκας – Το τρελό διήμερο του Ντένις Ρόντμαν στην «πόλη της αμαρτίας» το 1998
Φόβος και παράνοια 16.12.25

Οι τελικοί του NBA, οι Σικάγο Μπουλς και το Λας Βέγκας – Το τρελό διήμερο του Ντένις Ρόντμαν στην «πόλη της αμαρτίας» το 1998

Μια από τις πιο τρελές και σχετικά άγνωστες ιστορίες των τελικών του NBA, η «κοπάνα» του Ντένις Ρόντμαν στο Λας Βέγκας ενώ οι Σικάγο Μπουλς έπαιζαν για το δεύτερο συνεχόμενο threepeat μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο
Κόσμος 17.12.25

Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τρεις φωτογραφίες του υπόπτου. Διακρίνεται με πράσινη κουκούλα, μπλε ρούχα και κρατάει ανοικτόχρωμη τσάντα. Ασύλληπτος ο δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

Σύνταξη
Η Μαρίνα Σπανού εμφανίστηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μας πήρε μαζί της σε ένα μουσικό ταξίδι!
TV 17.12.25

Η Μαρίνα Σπανού εμφανίστηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μας πήρε μαζί της σε ένα μουσικό ταξίδι!

Η Μαρίνα Σπανού, με τη χαρακτηριστική της απλότητα και την αμεσότητα που τη διακρίνει, ερμήνευσε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» τα τραγούδια της, τα οποία το τελευταίο διάστημα ακούγονται παντού

Σύνταξη
Η Μεγάλη Βρετανία έχει στα χέρια της την μεγαλύτερη απεργία πείνας από την εποχή της Θάτσερ και του Μπόμπι Σαντς
Palestine Action 17.12.25

Η Μεγάλη Βρετανία έχει στα χέρια της την μεγαλύτερη απεργία πείνας από την εποχή της Θάτσερ και του Μπόμπι Σαντς

H κυβέρνηση Στάρμερ αρνείται να δώσει ακρόαση στους δικηγόρους των απεργών πείνας της Palestine Action, μετά από 46 ημέρες απεργίας για κάποιους εξ αυτών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»
Τέλος εποχής 17.12.25

Συμφωνία-μαμούθ: Τα Όσκαρ στο YouTube για πάνω από 100 εκατ – «Διάρκεια έξι ώρες, παρουσιαστής ο MrBeast»

Με ένα deal που αλλάζει τα πάντα στην ιστορία του θεσμού, η τελετή των Όσκαρ θα προβάλλεται ζωντανά, δωρεάν και με μετάφραση σε πολλαπλές γλώσσες παγκοσμίως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας»
Μπάσκετ 17.12.25

Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας»

Αγχωτική αλλά πολύτιμη νίκη στο Αμβούργο πέτυχε ο Άρης με 92-89 για την 11η αγωνιστική του EuroCup κι έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Δυναμικό «παρών» από τους οπαδούς του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βρετανικό Μουσείο: «Πολιτιστική διπλωματία» ο δανεισμός αντικειμένων σε άλλες χώρες
«Αποαποικιοποίηση» 17.12.25

Βρετανικό Μουσείο: «Πολιτιστική διπλωματία» ο δανεισμός αντικειμένων σε άλλες χώρες

Την ώρα που γίνεται διαπραγμάτευση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου λέει πως το πρόγραμμα δανεισμού θα αποτελέσει μοντέλο αποκατάστασης από τον αποικισμό

Σύνταξη
Από τα παιδιά των ’90s στα παιδιά του σήμερα: Ο Ευθύμης Κάλφας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 17.12.25

Από τα παιδιά των ’90s στα παιδιά του σήμερα: Ο Ευθύμης Κάλφας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον γνωστό influencer, τα βίντεο του οποίου έχουν γίνει απόλυτα viral στα social media, δίνοντάς του χώρο να αναπτύξει το χιουμοριστικό του σχόλιο με τον γνώριμο αυτοσαρκασμό του

Σύνταξη
Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς
Ελλάδα 17.12.25

Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς

Το σημείωμα το είχε αφήσει δίπλα σε ένα σακίδιο ενώ ήταν σε εξέλιξη ημερίδα του κολλεγίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη με καλεσμένους τουλάχιστον δύο υπουργούς της κυβέρνησης.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ
On Field 17.12.25

Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ μίλησε για τους τέσσερις προπονητές που θεωρεί κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει συνεχή και συγκεκριμένη απειλή, αδιανόητη κάθε συζήτηση για εφησυχασμό – Εθνική μας υποχρέωση η μετάβαση των ΕΔ στη νέα εποχή
Βουλή 17.12.25

Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει συνεχή και συγκεκριμένη απειλή, αδιανόητη κάθε συζήτηση για εφησυχασμό – Εθνική μας υποχρέωση η μετάβαση των ΕΔ στη νέα εποχή

«Η Ελλάδα δεν είναι Λουξεμβούργο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν κινείται σε ουδέτερο γεωπολιτικό έδαφος

Σύνταξη
Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;
«Θα ήταν εξαντλητικό» 17.12.25

Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;

Η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ αποκάλυψε για πρώτη φορά τους λόγους για τους οποίους δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα πολλά χρόνια που πέρασαν μαζί, αλλά και τα δύο παιδιά τους

Σύνταξη
Λαζόπουλος για την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Δεν πήρε τη θέση με την αξία του, μπήκε από την πίσω πόρτα
TV 17.12.25

Λαζόπουλος για την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Δεν πήρε τη θέση με την αξία του, μπήκε από την πίσω πόρτα

«Οι άλλοι υπουργοί δεν ήθελαν να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Έφυγαν τρέχοντας και σας άφησαν μόνο» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος στην εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Σύνταξη
Γαλλία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα, λόγω της «σούπερ γρίπης»
Στις γιορτές 17.12.25

Γαλλία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα, λόγω της «σούπερ γρίπης»

Αντιμέτωπη με επιδημία της «σούπερ γρίπης» είναι η Γαλλία. Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν για αύξηση των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα εντός των εορτών. Φόβος ότι θα πιεστεί το νοσοκομειακό σύστημα.

Σύνταξη
Λαζόπουλος για εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρακολουθούμε τον ξεπεσμό της Δημοκρατίας μας – Το νταραβέρι απίστευτης εξουσίας με τα κομματικά στελέχη της ΝΔ
TV 17.12.25

Λαζόπουλος για εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρακολουθούμε τον ξεπεσμό της Δημοκρατίας μας – Το νταραβέρι απίστευτης εξουσίας με τα κομματικά στελέχη της ΝΔ

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε σε όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν
Πολεμική οικονομία 17.12.25

H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν

H Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζήτησε την «ανεξαρτησία» της ΕΕ εν όψει Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αρχικά από τη Ρωσία και σε μικρότερο βαθμό από τις ΗΠΑ, υπερασπιζόμενη την πολεμική οικονομία της Ευρώπης.

Σύνταξη
Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει τη Μαρκό με τέσσερα γκολ διαφορά και με το 4-1 τερμάτισε 8ος. Μετά από αυτό έρχονται δύσκολα ματς και με μεγάλο ενδιαφέρον στο Κύπελλο.

Σύνταξη
Τhe Simpsons: Το φαινόμενο, η αναρχία, το θεώρημα του Φέρμα και η αποθέωση της πιπίλας στο Χάρβαρντ – «Κίτρινος πυρετός»
Σαν σήμερα 17.12.25

Τhe Simpsons: Το φαινόμενο, η αναρχία, το θεώρημα του Φέρμα και η αποθέωση της πιπίλας στο Χάρβαρντ – «Κίτρινος πυρετός»

36 χρόνια μετά την λάθος πρεμιέρα του 1989 οι The Simpsons εξακολουθούν να μη σατιρίζουν απλώς την πραγματικότητα, αλλά να τη διαμορφώνουν μέσα από μια σχεδόν μεταφυσική διορατικότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο ΠΑΟΚ έκανε άνω κάτω το Κύπελλο – Έρχεται Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στους «8» και ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στον ημιτελικό (vid)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ο ΠΑΟΚ έκανε άνω κάτω το Κύπελλο – Έρχεται Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στους «8» και ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στον ημιτελικό (vid)

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει τη Μαρκό με τέσσερα γκολ διαφορά. Μετά τη νίκη με 4-1 τερμάτισε 8ος παίζει στα πλέι οφ με τον Ατρόμητο και μετά ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ανδρουλάκη με τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισμός και οι «ψίθυροι» στα τραπέζια της Καισαριανής
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ανδρουλάκη με τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισμός και οι «ψίθυροι» στα τραπέζια της Καισαριανής

Tι συζήτησαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Καισαριανή μετά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Τα «πηγαδάκια» και οι εκτιμήσεις.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος αφού αποχαιρέτησε τους «πράσινους», αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Λαζόπουλος: Σωστό σημείο που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 17.12.25

Λαζόπουλος: Σωστό σημείο που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στις πληροφορίες που θέλουν την Μαρία Καρυστιανού να ετοιμάζει το δικό της κίνημα μέσα από το αποψινό, τελευταίο για το 2025, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Σύνταξη
Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα – Δείτε πως φτιάχτηκε [βίντεο]
Time Lapse 17.12.25

Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα - Δείτε πως φτιάχτηκε

Ένας τεράστιος χιονάνθρωπος που ξεκίνησε ως έθιμο το 2019 από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα στην πόλη Χαρμπίν στην Κίνα, κατασκευάστηκε μεγαλύτερος από ποτέ!

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
