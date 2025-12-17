Μελάνια Τραμπ: Πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ με τις ευλογίες του Τζεφ Μπέζος – «Πάμε ξανά»

Με την υπόσχεση μιας αφιλτράριστης ματιάς στα παρασκήνια της εξουσίας όπως τα έζησε η Μελάντια Τραμπ, η Amazon κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ Melania. Σε αυτό, σε ένα από τα πρώτα πλάνα, η συνήθως παγωμένη Μελάνια Τραμπ χαμογελάει στην κάμερα λέγοντας με παιχνιδιάρικη διάθεση: «Πάμε ξανά».

Η παραγωγή που κόστισε 40 εκατομμύρια δολάρια και ακολουθεί την Πρώτη Κυρία στις κρίσιμες 20 ημέρες πριν από την ορκωμοσία του 2025 είναι και το πρώτο project της νέας εταιρείας παραγωγής της ίδιας της Μελάνια Τραμπ, τη Muse Films.

Η επιστροφή της Μελάνια Τραμπ στο προσκήνιο μέσα από αυτό το φορμάτ (το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες) ήδη προκαλεί συζητήσεις, τόσο για το περιεχόμενό της όσο και για την επιλογή του σκηνοθέτη Μπρετ Ράτνερ σημειώνει ο Guardian.

Μέσα από αποκλειστικά πλάνα κρίσιμων συναντήσεων και ιδιωτικών διαλόγων, το ντοκιμαντέρ επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο της ως «ειρηνοποιού και ενοποιητικής δύναμης» δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών μεταβολών.

Τώρα η Amazon έδωσε στην κυκλοφορία το πρώτο τρέιλερ για το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ που κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Στο τρέιλερ, που παρουσιάστηκε αποκλειστικά από το δίκτυο Fox News, η Μελάνια Τραμπ εμφανίζεται να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Όλοι θέλουν να μάθουν, οπότε ορίστε», δίνοντας το σύνθημα για μια παραγωγή που υπόσχεται να αποκαλύψει περιβάλλοντα που δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Η ίδια η Πρώτη Κυρία περιέγραψε αυτή την περίοδο της ζωής της ως μια «σπάνια και καθοριστική στιγμή» που απαιτεί από την ίδια «σχολαστική φροντίδα και ακεραιότητα».

Το φιλμ καταγράφει την έντονη μετάβαση και τον σχεδιασμό που απαιτείται για την επιστροφή στον Λευκό Οίκο, ενώ παράλληλα η Amazon ετοιμάζει μια σειρά ντοκιμαντέρ τριών μερών που θα εξερευνά τη ζωή της μεταξύ Νέας Υόρκης, Ουάσινγκτον και Παλμ Μπιτς.

Ρεπορτάζ θέλουν την εταιρεία του Τζεφ Μπέζος, την Amazon MGM Studios, να έχει πληρώσει 40 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα της ταινίας, την οποία η Μελάνια Τραμπ συνέλαβε ως ιδέα τον Νοέμβριο του 2024, αμέσως μετά την εκλογή του συζύγου της στη δεύτερη θητεία του στην προεδρία των ΗΠΑ.

Πέρα από το πολιτικό ενδιαφέρον, η ταινία αποτελεί και το όχημα επιστροφής για τον σκηνοθέτη Μπρετ Ράτνερ, η καριέρα του οποίου είχε παγώσει μετά τις σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση που είδαν το φως της δημοσιότητας το 2017.

Ο Ράτνερ, γνωστός από τη σειρά ταινιών Rush Hour, είχε απομακρυνθεί από τα μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ, όμως η συνεργασία του με τη Μελάνια Τραμπ σηματοδοτεί την επανένταξή του στην πρώτη γραμμή της βιομηχανίας.

PRESENTING: MUSE FILMS

My new production company. MELANIA, the film, exclusively in theaters worldwide on January 30th, 2026. pic.twitter.com/JgdG1vnOrC — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) November 28, 2025

Σημειώνεται πως ο σκηνοθέτης, ο οποίος μετακόμισε στο Ισραήλ το 2023 και διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, φαίνεται να απολαμβάνει και τη στήριξη του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να μεσολάβησε για τη χρηματοδότηση της τέταρτης ταινίας Rush Hour από την Paramount.

Στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να δηλώνει πως η πολυτιμότερη κληρονομιά του θα είναι αυτή του «ειρηνοποιού», με τη Μελάνια να προσθέτει τη λέξη «ενωτικός».

Παρά τις παλαιότερες καταγγελίες από γυναίκες όπως η Ολίβια Μουν και η Νατάσα Χένστριτζ, τις οποίες ο Ράτνερ αρνείται κατηγορηματικά, η παραγωγή και η συνεργασία του με την εταιρεία της Πρώτης Κυρίας, Muse Films, προχώρησε κανονικά.

Η ταινία είναι φιλόδοξη και έχει μια ξεκάθαρη αποστολή. Να αναβαθμίσει την εικόνα της Μελάνια Τραμπ, παρουσιάζοντάς την όχι απλώς ως σύζυγο του Προέδρου, αλλά ως μια δυναμική προσωπικότητα που διευθύνει με σιδερένια πυγμή τη μετάβαση στην κορυφή της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.