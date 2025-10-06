Μελάνια Τραμπ όπως Top Gun: Στρατιωτικές ιαχές, leather πατριωτισμός

Η 55χρονη Μελάνια Τραμπ έκανε πρωτοσέλιδα με την εμφάνιση της στο Ναυτικό Σταθμό Νόρφολκ στα πλαίσια της εκδήλωσης Salute to the Fleet, συνοδεύοντας τον σύζυγό της, πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ επέλεξε ένα καφέ δερμάτινο bomber jacket, το οποίο συνδύασε με λευκό πουκάμισο με γιακά και τζιν παντελόνι σε σκούρα απόχρωση και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με γυαλιά πιλότου (aviator shades) και ένα λευκό καπέλο του μπέιζμπολ με κεντημένο το USA στο μπροστινό μέρος.

Για την Page Six, η εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ είναι αναφορά στη Σαρλότ «Τσάρλι» Μπλάκγουντ, τη γυναίκα που ερωτεύτηκε ο Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ (Τομ Κρουζ) στην ταινία Top Gun, έναν χαρακτήρα που έφερε στην οθόνη η Κέλι ΜακΓκίλις.

Η Μελάνια Τραμπ συνόδευσε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην επίσκεψή τους στο αεροπλανοφόρο USS George H. W. Bush, όπου συνομίλησαν με ναύτες και παρακολούθησαν μια στρατιωτική επίδειξη από το κατάστρωμα του πλοίου.

Ο Πρόεδρος Τραμπ απευθύνθηκε σε ένα πλήθος περίπου 10.000 ατόμων, όπου, μεταξύ άλλων, έστρεψε τα βέλη του κατά των Δημοκρατικών νομοθετών για το συνεχιζόμενο κυβερνητικό shutdown (αναστολή λειτουργίας).

«Θέλω να ξέρετε ότι… θα δώσουμε στα μέλη των υπηρεσιών μας κάθε τελευταία δεκάρα. Μην ανησυχείτε γι’ αυτό», δήλωσε ο Τραμπ, αποσπώντας επευφημίες.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Office of the First Lady (@firstladyoffice)

Η Μελάνια Τραμπ φάνηκε ενθουσιασμένη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, χαιρετώντας τους παρευρισκόμενους με πλατιά χαμόγελα. Αφού χαιρέτισε τους ναύτες με στρατιωτική ιαχή, η Τραμπ χαιρέτησε τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Γενιές ναυτών κράτησαν την Αμερική ελεύθερη λόγω της παρουσίας σας στις ανοικτές θάλασσες», τόνισε στην ομιλία της, προσθέτοντας: «Η δύναμη, η γενναιότητα και η θυσία σας εμπνέουν όλους μας».

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Office of the First Lady (@firstladyoffice)

Τα media στις ΗΠΑ έχουν αποθεώσει την εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ σχολιάζοντας ότι το Top Gun look της, επισκίασε ακόμα και την ομιλία του Προέδρου για το κυβερνητικό shutdown.