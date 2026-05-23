To πρώτο άλμπουμ του Akyla είναι γεγονός!
Music Stage 23 Μαΐου 2026, 10:01

To πρώτο άλμπουμ του Akyla είναι γεγονός!

Η δυναμική του αποτυπώνεται ήδη εντυπωσιακά και στις streaming πλατφόρμες, καθώς μετρά πάνω από 1,5 εκατομμύριο monthly listeners στο Spotify

Ο Akylas, το πιο viral και πολυσυζητημένο νέο όνομα της ελληνικής indie pop σκηνής, μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο του album!

Ο εκρηκτικός performer που κατέκτησε Ελλάδα και Ευρώπη με το “Ferto” στον 70ο Διαγωνισμό της Eurovision κάνει drop το “Press Start” με συνολικά 8 tracks γεμάτα Akylas’ energy, το οποίο κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Το “Press Start” είναι ένα album με electro pop dance ήχο και επιρροές από ελληνικά και βαλκανικά στοιχεία, και είναι τόσο εθιστικό όσο κι ο Akylas. Vibes που κολλάνε, bangers, και κομμάτια που λες «ένα ακόμα» μέχρι να φτάσεις πάλι απ’ την αρχή.

Η δυναμική του αποτυπώνεται ήδη εντυπωσιακά και στις streaming πλατφόρμες, καθώς μετρά πάνω από 1,5 εκατομμύριο monthly listeners στο Spotify, ενώ παράλληλα ο Akylas φιγουράρει και στη δημοφιλή Spotify playlist “Greek Pop”,  επιβεβαιώνοντας το hype γύρω από το όνομά του και τη δυναμική του νέου album.

Το buzz γύρω από το album είναι ήδη τεράστιο και στο TikTok, όπου τα promo videos για το “Press Start” έχουν συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 9 εκατομμύρια views, μετατρέποντας το release σε ένα από τα πιο viral μουσικά moments των τελευταίων ημερών.

🚨 #spastoSPASTO 🚨 Ανοίξανε οι πύλες Βρέχει χρυσάφι Απ'τον ουρανό Φωτίζω το σκοτάδι album: press start – 22/5

Ο Akylas αποτελεί το νέο big thing της ελληνικής μουσικής σκηνής. Πολύπλευρος, αυθεντικός, εκ φύσεως καλλιτέχνης παρουσιάζει λοιπόν το “Press Start” και σε καλεί να πατήσεις play με δική σου… ευθύνη! Η αυθεντικότητα του Akyla, η πηγαία θετική του ενέργεια, η ξεχωριστή καλλιτεχνική του ταυτότητα είναι χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του που το κοινό αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή!

Ο Akylas αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς ένα ακόμα νέο πρόσωπο της pop κουλτούρας, αλλά ένας artist με ξεκάθαρη ταυτότητα, αισθητική και φανατικό κοινό που τον ακολουθεί σε κάθε του βήμα – από την Ελλάδα μέχρι την Ευρώπη!

Track list:

  1. Ferto
  2. PARTO
  3. I Poli < 3 (Akylas, Teo.x3)
  4. MELI^^
  5. Akyla Tequila 😉
  6. SpastoSPASTO
  7. Star Final Boss** (Akylas, MITCH T)
  8. voulosto?

Με το debut album του, ο Akylas δεν κάνει απλώς start στην pop σκηνή.

Πατάει “Press Start” και ξεκινάει το δικό του παιχνίδι, με όλους να παρακολουθούν την επόμενη πίστα.

Το «Press Start» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://akylas.lnk.to/PressStart

Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων

Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business

Τζον Τραβόλτα – Σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας
O Τζον Τραβόλτα είναι σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας

H Κέιτ Μος απέκτησε το δικό της λουλούδι- «Αιθέρια ομορφιά»
H Κέιτ Μος απέκτησε το δικό της λουλούδι, κυριολεκτικά - «Αιθέρια ομορφιά»

Καλως ήρθατε στην εποχή των misfluencers: Όταν η παραπληροφόρηση γίνεται viral
Καλως ήρθατε στην εποχή των misfluencers: Όταν η παραπληροφόρηση γίνεται viral

Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές
Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές

Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)

Η Χαλ ανέβηκε στην Premier League και εξασφαλίζει το «χρυσό» μπόνους των 200 εκατ. λιρών (1-0)
Η Χαλ ανέβηκε στην Premier League και εξασφαλίζει το «χρυσό» μπόνους των 200 εκατ. λιρών (1-0)

Ντόρσεϊ: «Ξέρουμε τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό αυτό το ματς»
Ντόρσεϊ: «Ξέρουμε τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό αυτό το ματς»

«Χαστούκι, ζήλεια, γυναίκες αρπαχτικά»: Πώς το βιβλίο-φωτιά για τους Μακρόν εξυπηρετεί το σκοπό τους
«Χαστούκι, ζήλεια, γυναίκες αρπαχτικά»: Πώς το βιβλίο-φωτιά για τους Μακρόν εξυπηρετεί το σκοπό τους

Μάριος Οικονόμου: Χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο
Μάριος Οικονόμου: Χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο (vid)

Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ
Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ

ΜακΚίσικ: «Ονειρεύομαι την Ευρωλίγκα πέντε χρόνια, δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσω αν κερδίσουμε»
ΜακΚίσικ: «Ονειρεύομαι την Ευρωλίγκα πέντε χρόνια, δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσω αν κερδίσουμε»

Οι Ταλιμπάν «νομιμοποιούν τον παιδικό γάμο με νέο νόμο», προειδοποιούν ακτιβιστές
Οι Ταλιμπάν «νομιμοποιούν τον παιδικό γάμο με νέο νόμο», προειδοποιούν ακτιβιστές

Τζον Τραβόλτα – Σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας
O Τζον Τραβόλτα είναι σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας

Συμφωνία στον ορίζοντα; ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται νέα εκεχειρία
Συμφωνία στον ορίζοντα; ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται νέα εκεχειρία

93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ
93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ

Ευρώπη: Νέα «κανονικότητα» οι υψηλές θερμοκρασίες την άνοιξη – Πόσο έτοιμη είναι για τους καύσωνες; Τι κάνει η Ελλάδα;
Νέα «κανονικότητα» οι υψηλές θερμοκρασίες την άνοιξη στην Ευρώπη - Πόσο έτοιμη είναι για τους καύσωνες; Τι κάνει η Ελλάδα;

Mango: Μυστήριο με το χαμένο κινητό του Τζόναθαν Άντικ – Στο μικροσκόπιο τα μηνύματα πατέρα και γιου
Μυστήριο με το χαμένο κινητό του Τζόναθαν Άντικ - Στο μικροσκόπιο τα μηνύματα πατέρα και γιου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

