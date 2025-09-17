magazin
17.09.2025 | 23:52
Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης
Η Μελάνια Τραμπ συνεχίζει να παίζει κρυφτό: Το καπέλο, η συνωμοσία, το αίνιγμα – «Χωρίς βλέμμα»
17 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:45

Η Μελάνια Τραμπ συνεχίζει να παίζει κρυφτό: Το καπέλο, η συνωμοσία, το αίνιγμα – «Χωρίς βλέμμα»

Πολλά συζητήθηκαν για τη δεύτερη επίσκαεψη του ζεύγους Τραμπ στη Βρετανία, τίποτα όμως τόσο όσο το καπέλο της γυναίκας-μυστήριο, της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Πηγαίνετε για ύπνο μετά από αυτή την ώρα; Η επιστήμη προειδοποιεί

Spotlight

Όταν το ελικόπτερο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ, σηματοδοτώντας επίσημα τη δεύτερη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο (η πρώτη ήταν το 2019) όλοι γνωρίζουν τι θα ακολουθήσει: ο Τραμπ θα περάσει μερικές ημέρες κάνοντας το αγαπημένο του πράγμα, να απολαμβάνει τιμές περιτριγυρισμένος από πλούσιους σε επιχρυσωμένα δωμάτια. Στο πλευρό του προέδρου βρέθηκε η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, η οποία επίσης μοιάζει να συνεχίζει τη δική της αγαπημένη δραστηριότητα. Το κρυφτό.

Όταν το ζευγάρι βγήκε από το ελικόπτερο Marine One για να τους υποδεχθούν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, η Μελάνια φορούσε Dior δημιουργία και ένα καπέλο φαινόταν να καλύπτει το μισό της πρόσωπο με ένα φαρδύ, μελιτζανί καπέλο.  Είναι ένα από τα πολλά καπέλα της που λένε: «Ακόμη κι αν ήθελες να με κοιτάξεις στα μάτια, δεν θα στο επέτρεπα», ή ίσως και «Δεν θέλω να είμαι εδώ».

Όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιστάσεις, οι σύζυγοι των πολιτικών έμειναν μαζί για να συζητήσουν «γυναικεία πράγματα» (παιδιά, καλσόν, βάσανα), ενώ ο Τραμπ και ο βασιλιάς Κάρολος συζητούσαν ό,τι είναι αυτό που συζητούν οι άντρες (πόλεμο;). Αυτό σημαίνει ότι η Μελάνια πέρασε χρόνο με τη βασίλισσα Καμίλα, η οποία φορούσε το δικό της, αρκετά πιο ζωηρό σε χρώμα, καπέλο.

@ingr_newsΣτο Κάστρο του Ουίνδσορ Τραμπ και Μελάνια – Τους υποδέχτηκε ο Βασιλιάς Κάρολος και ο Ουίλιαμ με την Κέιτ #ingr #innews #fyp #fy♬ πρωτότυπος ήχος – in.gr

Ποια το φόρεσε καλύτερα; Μάλλον μια παραπλανητική ερώτηση, γιατί είναι σαφές ότι επεδίωκαν διαφορετικά πράγματα. Η Μελάνια Τραμπ πέτυχε την επιθυμητή αυστηρότητα, ενώ η παιχνιδιάρικη γωνία και το έντονο μπλε του καπέλου της Καμίλα την έκαναν να φαίνεται ότι έχει ζωντάνια. Αποστολή εξετελέσθη.

Αυτή, φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά που η Μελάνια χρησιμοποιεί τη μόδα ως άμυνα σχολιάζει το The Cut υπενθυμίζοντας την εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ στην ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο, όταν φόρεσε ένα άλλο καπέλο που λειτούργησε επίσης ως μια βολική και ιδιαίτερα κομψή ασπίδα για να μην την πλησιάσει περισσότερο από όσο η ίδια θα ήθελε ο σύζυγός της.

@nbcsouthflorida As Donald Trump went to say hello to his wife Melania at the inauguration Monday, her hat got in the way and kept him from being able to give her a kiss. #trump #melania #hat #kiss ♬ original sound – NBCSouthFlorida

Το νέο καπέλο με φαρδύ γείσο που κάλυπτε επιδέξια μέρος του προσώπου της της Μελάνια Τραμπ συζητήθηκε πολύ στο διαδίκτυο. Κάποιοι σχολίασαν ότι μοιάζει ξανά με αμπαζούρ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κανείς δεν θα μπορούσε να διακρίνει το βλέμμα και τα μάτια της Μελάνια Τραμπ στη βασιλική της επίσκεψη.

Αν και το τσόχινο καπέλο της, σε μελιτζανί χρώμα, που συνδύασε με το ανθρακί ταγιέρ υψηλής ραπτικής του οίκου Dior δεν προκάλεσε τη σειρά των ξεκαρδιστικών μιμιδίων του παρελθόντος – το καπέλο της ορκωμοσίας του Τραμπ δημιούργησε αναρίθμητες συγκρίσεις της Μελάνια Τραμπ ήρωες κινουμένων σχεδίων και κακούς χαρακτήρες του κινηματογράφου – έγινε θέμα ανάλυσης στον Τύπο.

«Τα καπέλα της Μελάνια λειτουργούν σχεδόν σαν τα γυαλιά ηλίου και το καρέ μαλλί της Άννα Γουίντουρ, όπου δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό της λόγω των μαλλιών», λέει η Κλαούντια Κροφτ, αρχισυντάκτρια του περιοδικού 10 Magazine στον The Independent. «Είναι λίγο ανησυχητικό».

Η αείμνηστη βασίλισσα, προσθέτει, δεν θα φορούσε ποτέ ένα καπέλο που θα έκρυβε το πρόσωπό της. «Οι βασιλείς μας υπάρχουν για να είναι δημόσιοι. Μέρος του δημόσιου καθήκοντός τους είναι να φαίνονται και να δείχνουν ωραίοι. Ίσως η Μελάνια δεν αισθάνεται την υποχρέωση να υπηρετήσει τον ίδιο σκοπό».

Τα καπέλα της αείμνηστης βασίλισσας ήταν, σύμφωνα με την Κροφτ, «σύμβολο της. Επίσημα κομμάτια που φορούσε σε ημερήσιες εμφανίσεις». Από την άλλη πλευρά, η πριγκίπισσα της Ουαλίας ακολούθησε το πρωτόκολλο, φορώντας ένα μικρό καπέλο με δίχτυ του οίκου Τζέιν Τέιλορ, τοποθετημένο προσεκτικά ώστε να μην κρύβει το πρόσωπό της.

«Η Μελάνια έχει υιοθετήσει μια πολύ διαφορετική προσέγγιση», συνεχίζει η Κροφτ. «Υπάρχει κάτι στο καπέλο της που σου αφήνει περισσότερα ερωτήματα από απαντήσεις. Σε κάνει να σκέφτεσαι: ‘Τι κρύβει; Γιατί δεν θέλει ο κόσμος να τη δει; Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα μυστήριο;’»

Είναι δελεαστικό να υποθέσουμε ότι η Μελάνια παίζει ένα παιχνίδι μαζί μας. Για σχεδόν μια δεκαετία, φήμες κυκλοφορούν ότι η Πρώτη Κυρία είναι πολύ αδιάφορη για το ρόλο της και αντιπαθεί τον σύζυγό της. Επίσης «χρησιμοποιεί σωσίες μετά από αισθητικές επεμβάσεις» -φυσικά, ο σωσίας της αποκαλείται με το hashtag #fakemelania.

Πράγματι, ο πρώην διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Άντονι Σκαραμούτσι, τροφοδότησε αυτή τη φήμη το 2020, δηλώνοντας σε αυστραλιανή τηλεοπτική εκπομπή ότι ο δικηγόρος του Προέδρου, Μάικλ Κοέν, «επιμένει» ότι αυτό είναι αλήθεια και ότι «η αδελφή της την αντικαθιστά μερικές φορές κατά τη διάρκεια της εκστρατείας… συνήθως όταν βλέπεις κάποιον πιο στοργικό με τον κύριο Τραμπ αυτή δεν είναι η αληθινή Μελάνια».

Αν και όλα αυτά είναι κουτσομπολιά, η Μελάνια σίγουρα είχε διάθεση να «καλυφθεί» όταν φόρεσε ένα εντυπωσιακά μακρύ αδιάβροχο για να βγει από το αεροπλάνο Air Force One στο αεροδρόμιο του Στάνστεντ την Τρίτη το βράδυ. Η Burberry Kensington Heritage καμπαρντίνα της, ένα κομμάτι που συνδύασε με δερμάτινες Christian Dior Empreinte μπότες. «Γιατί τόσο μακριά; Δεν πρόσεξαν οι σύμβουλοί της ότι, όσο λαμπερό κι αν ήταν το σύνολο, εξέπεμπε μια αίσθηση μεταμφίεσης;»

Παρ’ όλα αυτά, όπως λέει η Κροφτ, «ήταν μια καλή διπλωματική επιλογή να φορέσει Burberry, μια εξαιρετική αναγνώριση για ένα σπουδαίο βρετανικό brand, αν και ανησυχούσα για το πώς θα κατέβαινε τα σκαλιά. Μία λάθος κίνηση με ένα τόσο μακρύ ρούχο. Eύκολα πέφτεις φαρδιά, πλατιά κάτω». Αλλά τι ακριβώς προσπαθεί να πει η Μελάνια;

«Είναι ενδιαφέρον που επέλεξε να φορέσει ευρωπαϊκή haute couture», σημειώνει η ιστορικός μόδας Δρ. Κέιτ Στράσντιν του Πανεπιστημίου Φάλμουθ – ειδικά όταν η Ευρώπη βρίσκεται συνεχώς στο στόχαστρο.

Πιθανότατα, είναι ένας φόρος τιμής στη Τζάκι Κένεντι, η οποία είχε αδυναμία στη γαλλική υψηλή ραπτική, ιδιαίτερα στον οίκο Dior. Πράγματι, η Μελάνια έχει παραδεχτεί εδώ και καιρό ότι η Τζάκι Κένεντι είχε αξεπέραστο στιλ και καθιέρωσε κάθε μύθο γύρω από την εικόνα και το είδωλο των Πρώτων Κυριών. Πολλά μπορούν να ειπωθούν για τη μυστήρια Μελάνια Τραμπ, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι αναμφίβολα η πιο κομψή από οποιαδήποτε σύζυγο προέδρου μετά την Τζάκι.

Είναι επίσης ενδιαφέρον, προσθέτει η Στράσντιν, ότι το ταγιέρ του οίκου Dior έχει μια στρατιωτική αισθητική, «με την τοποθέτηση των κουμπιών να εκτείνεται και στις δύο πλευρές από τον ώμο μέχρι κάτω από τη μέση. Υπάρχει μια δύναμη στο σύνολο, και ίσως μια αίσθηση μιας πολιορκημένης Πρώτης Κυρίας που δέχεται πυρά».

Σε πλήρη αντίθεση με τις αυστηρές γραμμές και τη σκοτεινή χρωματική επιλογή της Μελάνια, τόσο η βασίλισσα όσο και η πριγκίπισσα Κέιτ φόρεσαν πλούσιους τόνους για να υποδεχθούν τους Αμερικανούς.

Η βασίλισσα Καμίλα, 78 ετών, επέλεξε ένα φόρεμα σε βασιλικό μπλε του οίκου Fiona Clare και ένα ασορτί καπέλο του Philip Treacy, ενώ η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, 43 ετών, ένα παλτό-φόρεμα σε σκούρο κόκκινο της Emilia Wickstead. Κόκκινο και μπλε. Σχεδόν μια βρετανική σημαία – ένα ακόμα συν στην διπλωματική μόδα, αν και προβλέψιμα κυριολεκτικό.

«Οι βασιλείς ντύνονται για να φαίνονται μέσα στο πλήθος», εξηγεί η Κροφτ. «Η αείμνηστη βασίλισσα φορούσε μαύρα μόνο σε κηδείες, και όλοι οι βασιλείς ακολουθούν αυτό το πρωτόκολλο».

Η λεπτομέρεια που ίσως πέρασε απαρατήρητη είναι η επιλογή της πριγκίπισσας Κέιτ να φορέσει μια καρφίτσα με τρία φτερά. «Ήταν ένα γαμήλιο δώρο στην πριγκίπισσα Αλεξάνδρα της Δανίας όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα της Ουαλίας [ο οποίος αργότερα έγινε ο βασιλιάς Εδουάρδος ο Έβδομος] το 1863», λέει η Στράσντιν. «Έγινε μια πολύ αγαπητή πριγκίπισσα της Ουαλίας».

Η καρφίτσα, φτιαγμένη από 18 διαμάντια σε μπριγιάν και περιτριγυρισμένη από μικροσκοπικά σμαράγδια, περιλαμβάνει τα εμβληματικά φτερά στρουθοκαμήλου του πρίγκιπα της Ουαλίας και μια επιγραφή με το σύνθημα Ich Dien, που σημαίνει Υπηρετώ. Μια επιλογή που ταιριάζει απόλυτα με το μήνυμα που θέλει να περάσει η Κέιτ, η οποία σπάνια κάνει λάθος όταν χρειάζεται περισσότερο η λάμψη της.

Τι γνώμη είχε η Μελάνια Τραμπ για τις εμφανίσεις των δύο γυναικών; Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει, το αίνιγμα συνεχίζεται, η Μελάνια Τραμπ ξέρει να κρατάει το βλέμμα της για την ίδια ως top secret στο δικό της Οβάλ γραφείο.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
inStream - Ροή Ειδήσεων
