Η Μελάνια Τραμπ σε ρόλο διπλωμάτη: Συνεργάζεται με τον Πούτιν για την επιστροφή των παιδιών της Ουκρανίας

Η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι συνεργάζεται με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μια ανθρωπιστική αποστολή που στοχεύει στην επανένωση παιδιών της Ουκρανίας τα οποία έχουν απαχθεί ή εκτοπιστεί στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, η κυρία Τραμπ αναφέρθηκε στην επιστολή που απέστειλε τον Αύγουστο στον Πούτιν, ζητώντας του να επιδείξει καλή θέληση απέναντι στα παιδιά που επλήγησαν από τη σύγκρουση. Όπως δήλωσε, ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε «εκφράζοντας την προθυμία του να συνεργαστεί απευθείας μαζί μου».

Ανοικτό Δίαυλο Επικοινωνίας με το Κρεμλίνο

Σύμφωνα με την Πρώτη Κυρία, έχει δημιουργηθεί ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών για την ευημερία των παιδιών.

«Τους τελευταίους τρεις μήνες», ανέφερε, «οι ομάδες μας έχουν πραγματοποιήσει αρκετές συναντήσεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες με στόχο την ασφαλή επανένωση των παιδιών με τις οικογένειές τους».

Η ίδια γνωστοποίησε ότι οκτώ παιδιά επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, σημειώνοντας πως «τρία χωρίστηκαν από τους γονείς τους λόγω μαχών στην πρώτη γραμμή», ενώ «τα υπόλοιπα πέντε απομακρύνθηκαν από τα μέλη της οικογένειάς τους πέρα από τα σύνορα».

Η Μελάνια Τραμπ εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τους Ουκρανούς ανήλικους που εκτοπίστηκαν στη Ρωσία και ενηλικιώθηκαν μακριά από τις οικογένειές τους.

Όπως σημείωσε, «η ασφαλής επιστροφή τους απαιτεί συντονισμένη διεθνή βοήθεια», ενώ αποκάλυψε ότι η ρωσική πλευρά έχει συμφωνήσει να προχωρήσει στην επανένωση αυτών των νέων «σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Η ίδια τόνισε πως η προσπάθεια παραμένει σε εξέλιξη και ήδη σχεδιάζονται νέες επανενώσεις παιδιών στο άμεσο μέλλον.

🇺🇸🤝🇷🇺 WOW. Melania Trump and Putin have been working together on the issue of the welfare of children. 🕊First Lady Melania said she has “open channel of communication” with President Putin’s team for the past **three months** on reunification of children. 🌟Russia has been… pic.twitter.com/WdIsGC7QtL — Lenka White (@white_lenka) October 10, 2025

Ο πόλεμος και τα χαμένα παιδιά

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, χιλιάδες παιδιά έχουν απαχθεί ή μεταφερθεί με τη βία σε ρωσικά εδάφη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα αναδείξει το θέμα, εκτιμώντας ότι πάνω από 200.000 παιδιά έχουν απελαθεί στη Ρωσία ή σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο.

Από ρωσικής πλευράς, η Μαρία Λβόβα-Μπελόβα, επίτροπος για τα δικαιώματα των παιδιών, έχει υποστηρίξει ότι ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε περίπου 700.000 από το 2014, όταν η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία.

Παράλληλα, έρευνα του Πανεπιστημίου Yale υποστηρίζει ότι τα παιδιά μεταφέρονται σε περισσότερες από 200 εγκαταστάσεις σε όλη τη Ρωσία, όπου υπόκεινται σε «επανεκπαίδευση» με έμφαση στον ρωσικό πατριωτισμό ή ακόμα και στρατιωτική εκπαίδευση.

Μια ασυνήθιστη πρωτοβουλία για Πρώτη Κυρία

Η ανάληψη ενός τόσο διπλωματικά ευαίσθητου ρόλου από την Πρώτη Κυρία θεωρείται εξαιρετικά σπάνια.

Αν και η Μελάνια Τραμπ δεν έχει διατηρήσει τόσο δημόσιο προφίλ όσο στην πρώτη θητεία του συζύγου της, ο εκπρόσωπός της, Νικόλας Κλέμενς, υπογράμμισε ότι η επιρροή της είναι σημαντική.

«Η κυρία Τραμπ διαθέτει ένα επίπεδο επιρροής που δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν άλλο σύμβουλο ή μέλος του υπουργικού συμβουλίου», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Μπορεί να επηρεάζει την πολιτική διακριτικά, με τρόπους που το κοινό σπάνια αντιλαμβάνεται».

I had a meeting with the First Lady of USA Melania Trump @FLOTUS. I am pleased to see that we share common values — care for the younger generation and the right of every child to a happy and fulfilling childhood. I am sincerely grateful to Mrs. Melania for her support of Ukraine… pic.twitter.com/p6ngHmS6YS — Olena Zelenska / Олена Зеленська (@ZelenskaUA) September 25, 2025

Συνάντηση με την Ολένα Ζελένσκα

Τον περασμένο μήνα, η Μελάνια Τραμπ συναντήθηκε με την Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσε προσωπικά την επιστολή της συζύγου του στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Ζελένσκι απάντησε με επιστολή της συζύγου του προς τη Μελάνια Τραμπ, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την πρωτοβουλία της.

Οι δύο Πρώτες Κυρίες συζήτησαν εκτενώς τη δύσκολη κατάσταση των παιδιών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο και συμφώνησαν στην ανάγκη για διεθνή συνεργασία με στόχο την προστασία και ανάπτυξη των νέων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Μελάνια Τραμπ, η ίδια «εκτιμά τη συνεργασία με τη Ζελένσκα και το κοινό τους όραμα για ένα μέλλον όπου τα παιδιά, ανεξαρτήτως χώρας, θα έχουν ευκαιρίες για ασφάλεια, μόρφωση και ευημερία».