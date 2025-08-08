Η Ρωσία «ξεπουλάει» παιδιά από την Ουκρανία – Κατάλογος υιοθεσίας τα διαχωρίζει σα να είναι «προϊόντα» προς πώληση

Σοκ προκαλεί το γεγονός ότι οι αρχές που εγκατέστησε η Ρωσία στην περιοχή Λουχάνσκ της Ουκρανίας δημιούργησαν έναν ηλεκτρονικό «κατάλογο» που περιλαμβάνει ουκρανικά παιδιά, προσφέροντάς τα για αναγκαστική «υιοθεσία» μέσω του υπουργείου Παιδείας.

Από «φίλτρο» περνούν οι ανήλικοι λες και είναι προϊόντα…

Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 294 ουκρανικά παιδιά, τα οποία ταξινομούνται και κατηγοριοποιούνται έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να τα «φιλτράρουν» ανά ηλικία, φύλο και φυσικά χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα των ματιών και των μαλλιών.

Τα παιδιά περιγράφονται ως «ευγενικά και σεβαστικά προς τους ενήλικες», «πειθαρχημένα» και «μη συγκρουσιακά».

Τα παιδιά διαφημίζονται για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, με μερικά να περιγράφονται ως «υπάκουα» ή «ήρεμα», σύμφωνα με δημοσίευμα του Euro News.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να «φιλτράρουν» την αναζήτηση με βάση την προτιμώμενη μορφή κηδεμονίας, όπως υιοθεσία ή ανάδοχη φροντίδα.

Η βάση δεδομένων που διαχειρίζεται η Ρωσία περιγράφει τα παιδιά που περιλαμβάνονται σε αυτήν ως «ορφανά και παιδιά που έχουν μείνει χωρίς γονική φροντίδα».

Τα παιδιά από το Λουχάνσκ

Ο Μυκόλα Κουλέμπα, διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης Save Ukraine, δήλωσε ότι τα περισσότερα από τα παιδιά αυτού του «καταλόγου» γεννήθηκαν στην περιοχή Λουχάνσκ της Ουκρανίας πριν από την κατάληψή της από τη Ρωσία και είχαν ουκρανική υπηκοότητα.

«Οι γονείς ορισμένων από αυτά σκοτώθηκαν από τις αρχές κατοχής, ενώ σε άλλα απλώς εκδόθηκαν ρωσικά έγγραφα ταυτότητας για να νομιμοποιηθεί η απαγωγή τους».

Ο Κουλέμπα δήλωσε ότι πολλά παιδιά που μεγάλωσαν σε εδάφη που καταλήφθηκαν από την πρώτη εισβολή της Ρωσίας το 2014, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας και τμημάτων των ανατολικών ουκρανικών περιοχών του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ, έχουν «συστηματικά απελαθεί και μεταφερθεί σε ρωσικές οικογένειες στη Μόσχα και σε άλλες ρωσικές περιοχές».

«Δεν πρόκειται για νέα τακτική. Από το 2014, ουκρανικά παιδιά εμφανίζονται σε ρωσικές βάσεις δεδομένων υιοθεσιών. Ωστόσο, από το 2022, η πρακτική αυτή έχει γίνει ευρέως διαδεδομένη και συστηματική», δήλωσε ο Κουλέμπα στο X.

Πρόσθεσε ότι αρχικά οι ρωσικές αρχές προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους, κλείνοντας τα μητρώα και διαγράφοντας τις αναφορές, αλλά «τώρα, η προσποίηση έχει εξαφανιστεί».

«Η Ρωσία δεν προσπαθεί καν να το κρύψει πια. Τα ουκρανικά ορφανά εμφανίζονται σαν προϊόντα σε μια ηλεκτρονική αγορά».

Ο Κούλεμπα το χαρακτήρισε «κρατικά υποστηριζόμενη εμπορία παιδιών», προσθέτοντας ότι οι ρωσικές αρχές έχουν επικαιροποιήσει τους νόμους ώστε να μπορούν να αλλάζουν τα επώνυμα και τις ημερομηνίες γέννησης των παιδιών.

Η πλατφόρμα εκθέτει τα παιδιά σε σημαντικούς κινδύνους, όπως σεξουαλική εκμετάλλευση, εμπορία ανθρώπων, παράνομη υιοθεσία και εμπορία για τη συλλογή οργάνων.

Όπως υποστηρίζει το Euro News, ο επικεφαλής της οργάνωσης Save Ukraine δήλωσε ότι η Ρωσία έχει «εξορθολογήσει» το σύστημα σε τέτοιο βαθμό που «ένα ουκρανικό παιδί μπορεί πλέον να «παραγγελθεί» αποτελεσματικά στο διαδίκτυο» και «να στερηθεί την ταυτότητά του, να του εκδοθεί ρωσικό διαβατήριο και να υποβληθεί σε ιδεολογικό έλεγχο» με ένα μόνο κλικ.

Βίαιη απέλαση παιδιών

Η Ουκρανία έχει επιβεβαιώσει την απέλαση περισσότερων από 19.500 παιδιών από τη Ρωσία μέχρι σήμερα. Πρόκειται για παιδιά για τα οποία έχουν συλλεχθεί λεπτομερείς πληροφορίες — είναι γνωστός ο τόπος διαμονής τους στην Ουκρανία και η εδαφική τους θέση στη Ρωσία.

Μόνο πάνω από 1.350 έχουν επιστρέψει, και κάθε επιστροφή γίνεται με τη μεσολάβηση τρίτου κράτους, κυρίως του Κατάρ, της Νότιας Αφρικής και του Βατικανού.

Ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανό να είναι πολύ υψηλότερος.

Το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Yale εκτιμά ότι ο αριθμός των απελαθέντων ουκρανικών παιδιών πλησιάζει τα 35.000. Η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να φτάνει τα 700.000.

Το ISW αποκάλυψε έγγραφα του Κρεμλίνου με ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 2022, τα οποία περιείχαν σχέδια για την απομάκρυνση ουκρανικών παιδιών από ορφανοτροφεία στις κατεχόμενες περιοχές Λουχάνσκ και Ντονέτσκ.

Το αμερικανικό think tank Institute for the Study of War (ISW) δήλωσε ότι η απαγωγή των παιδιών ήταν μία από τις προτεραιότητες του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφερόμενο στις αποκαλύψεις Ουκρανών ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το ISW αποκάλυψε έγγραφα του Κρεμλίνου με ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 2022, τα οποία περιείχαν σχέδια για την απομάκρυνση ουκρανικών παιδιών από ορφανοτροφεία στις κατεχόμενες περιοχές Λουχάνσκ και Ντονέτσκ και τη μεταφορά τους στη Ρωσία με το πρόσχημα «ανθρωπιστικών εκκενώσεων».

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η αντιπροσωπεία του Κιέβου παρέδωσε στη Ρωσία έναν κατάλογο με τα παιδιά που εκδιώχθηκαν βίαια.

Το Κίεβο θέλει η Μόσχα να τα επιστρέψει στην Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να επαναπατρίσει τα παιδιά που εκδιώχθηκαν βίαια ως ένα από τα βασικά στοιχεία μιας πιθανής εκεχειρίας και μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μακροπρόθεσμα.

«Εάν η Ρωσία είναι πραγματικά προσηλωμένη στην ειρηνευτική διαδικασία, η επιστροφή τουλάχιστον των μισών παιδιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό είναι θετική», δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντιμίρ Μεντίνσκι έδειξε τον κατάλογο, ο οποίος περιέχει τα ονόματα 339 απαχθέντων ουκρανικών παιδιών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου κατηγόρησε την Ουκρανία ότι «σκηνοθετεί μια παράσταση με θέμα τα χαμένα παιδιά, με στόχο τους καλοκάγαθους Ευρωπαίους». Σύμφωνα με τα λόγια του, το Κίεβο προσπαθεί να «προκαλέσει δάκρυα, θέτοντας αυτό το ζήτημα».

Πηγές του Euronews που είναι εξοικειωμένες με αυτό το θέμα των διαπραγματεύσεων αναφέρουν ότι η Μόσχα γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκεται κάθε παιδί που περιλαμβάνεται στον κατάλογο.