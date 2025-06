Η Ουκρανία καταγγέλλει απαγωγή παιδιών από τη Ρωσία – Ζητά την επιστροφή τους ως προϋπόθεση ειρήνης

Κατά τη δεύτερη σειρά των απευθείας συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη, το Κίεβο παρέδωσε στη Μόσχα έναν κατάλογο με τα ονόματα των παιδιών που απελάθηκαν με τη βία, ζητώντας από την Ρωσία να τα επιστρέψει στην πατρίδα τους.

Το Κίεβο θέλει η Μόσχα να τα επιστρέψει στην Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να φέρει πίσω τα παιδιά που απελάθηκαν με τη βία ως ένα από τα βασικά στοιχεία μιας πιθανής κατάπαυσης του πυρός και μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μακροπρόθεσμα.

Οι διαπραγματεύσεις

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε:

«Εάν η Ρωσία είναι πραγματικά προσηλωμένη στην ειρηνευτική διαδικασία, η επιστροφή τουλάχιστον των μισών παιδιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο θα είναι θετικό βήμα».

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, έδειξε τον κατάλογο, ο οποίος περιέχει τα ονόματα 339 απαχθέντων παιδιών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου κατηγόρησε την Ουκρανία ότι «σκηνοθετεί μια παράσταση με θέμα τα χαμένα παιδιά, με στόχο τους ‘φιλέσπλαχνους’ Ευρωπαίους». Σύμφωνα με τα λόγια του, το Κίεβο προσπαθεί να «εξαναγκάσει δάκρυα, θέτοντας αυτό το ζήτημα».

Σύμφωνα με τον Μεντίνσκι, κάθε όνομα στον κατάλογο θα «εξεταστεί».

«Εάν υπάρχουν παιδιά με παρόμοια επώνυμα και ονόματα κάπου στις υπηρεσίες μας, θα πρέπει να επισυναφθούν περαιτέρω αιτήσεις από γονείς ή νόμιμους συγγενείς», πρόσθεσε.

«Δεν είναι ότι βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας. Σημαίνει ότι (η τύχη) αυτών των παιδιών είναι άγνωστη. Ίσως (βρίσκονται) στην Ουκρανία, ίσως κάπου αλλού, ίσως στη Νορβηγία», δήλωσε ο Μεντίνσκι.

Η λίστα με τα ονόματα

Πηγές του Euronews που είναι εξοικειωμένες με αυτή την πτυχή των διαπραγματεύσεων αναφέρουν ότι η Μόσχα γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκεται κάθε παιδί που περιλαμβάνεται στον κατάλογο.

Το Κίεβο και η Μόσχα δεν έχουν ποτέ θέσει αυτό το ζήτημα σε άμεσο επίπεδο.

Η Ουκρανία έχει καταφέρει να επαληθεύσει την απέλαση περισσότερων από 19.500 παιδιών από τη Ρωσία μέχρι σήμερα. Πρόκειται για παιδιά για τα οποία έχουν συγκεντρωθεί λεπτομερείς πληροφορίες — είναι γνωστός ο τόπος διαμονής τους στην Ουκρανία και η εδαφική τους θέση στη Ρωσία.

Μόνο 1.350 έχουν επιστραφεί, και κάθε επιστροφή γίνεται με τη μεσολάβηση τρίτου κράτους, κυρίως του Κατάρ, της Νότιας Αφρικής και του Βατικανού.

Η ρωσική αντιπροσωπεία εξέφρασε επομένως την έκπληξή της, καθώς δεν περίμενε να λάβει τον κατάλογο με τα ονόματα από το Κίεβο κατά τη διάρκεια των άμεσων συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα.

Πηγές του Euronews που είναι εξοικειωμένες με το θέμα ανέφεραν ότι η Μόσχα δήλωσε ότι είναι έτοιμη να επιστρέψει 10 παιδιά, αλλά ότι το Κίεβο έχει «διαφορετική θέση και προσδοκίες» όσον αφορά την «επίδειξη καλής πίστης για τη συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας».

«Υπάρχει ο κίνδυνος η Μόσχα να προσπαθήσει να κερδίσει χρόνο ισχυριζόμενη ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ελέγξει τα ονόματα, ενώ θα προσπαθεί να αλλάξει περαιτέρω την ταυτότητα των ουκρανικών παιδιών, καθιστώντας αδύνατη την ανίχνευσή τους», ανέφερε η πηγή.

Η Ρωσία σβήνει σκόπιμα την ταυτότητα των παράνομα απελαθέντων παιδιών, σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Μαριάνα Μπέτσα.

Τα ονόματα και τα στοιχεία ταυτότητας αλλάζουν, ειδικά όταν πρόκειται για μικρότερα παιδιά, τα οποία έχουν αναγκαστεί να υιοθετηθούν στη Ρωσία.

Γιατί απήχθησαν τα παιδιά από τα ουκρανικά εδάφη

Το αμερικανικό think tank Institute for the Study of War (ISW) δήλωσε ότι η αρπαγή των παιδιών ήταν μία από τις προτεραιότητες του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφερόμενο στις αποκαλύψεις Ουκρανών ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το ISW αποκάλυψε έγγραφα του Κρεμλίνου με ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 2022, τα οποία περιείχαν σχέδια για την απομάκρυνση Ουκρανών παιδιών από ορφανοτροφεία στις κατεχόμενες περιοχές του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ και τη μεταφορά τους στη Ρωσία με το πρόσχημα «ανθρωπιστικών εκκενώσεων».

«Δεν πρόκειται μόνο για παιδιά που έχουν μεταφερθεί φυσικά στο έδαφος της Ρωσίας, αλλά και για εκείνα που βρίσκονται τώρα παγιδευμένα υπό ρωσική κατοχή και έλεγχο, ενώ παραμένουν σε ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί προσωρινά από τη Ρωσία», ανέφεραν.

Ανταλλαγές αιχμαλώτων

Όταν η Ουκρανία και η Ρωσία συναντήθηκαν για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη στις 16 Μαΐου, συμφώνησαν για την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, η οποία πραγματοποιήθηκε εντός 10 ημερών μετά τις συνομιλίες.

Μια άλλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου συμφωνήθηκε στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών τη Δευτέρα, όταν η Ουκρανία παρέδωσε στη Ρωσία τον κατάλογο των απελαθέντων παιδιών.

Το Κίεβο ελπίζει τώρα ότι η Μόσχα θα επιστρέψει τα απαχθέντα παιδιά το συντομότερο δυνατόν, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Χωρίς μεγάλη πρόοδο στο στρατιωτικό σκέλος των διαπραγματεύσεων, αυτή είναι μια ευκαιρία για τη Μόσχα να δείξει την «καλή της θέληση» στον ανθρωπιστικό τομέα.

«Αν θέλουν να το δείξουν, θα βρουν τον τρόπο να αποδείξουν την καλή τους πίστη χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις και να το αποδείξουν γρήγορα», ανέφεραν πηγές του Euronews, επαναλαμβάνοντας ότι η Μόσχα γνωρίζει πού βρίσκονται αυτά τα παιδιά.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ και με νέες, αυστηρότερες κυρώσεις να απειλούν, η Μόσχα πρέπει να αποφασίσει αν θα προχωρήσει στην ανθρωπιστική οδό με το Κίεβο, δεδομένου ότι αυτή είναι η μόνη πτυχή των άμεσων συνομιλιών που έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα από την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο επόμενος, τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου.