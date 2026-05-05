Με την πλάτη στον τοίχο ο Λανουά μετά την πρόκληση με τον Σότσα

Σε προηγούμενους αγώνες της Stoiximan Super League, όπου ο Λανουά όριζε ξένους διαιτητές, όχι μόνο πήγαινε στο γήπεδο για να τους παρακολουθήσει αλλά όριζε τον εαυτό του παρατηρητή και μετά τα ματς έστελνε την έκθεσή του τόσο στους επιλεχθέντες ρέφερι όσο και στις ομοσπονδίες των χωρών τους. Όμως, στην περίπτωση του Ιταλού Σότσα, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής εφάρμοσε την τακτική «όπου φύγει φύγει» και μάλιστα πριν από την σέντρα του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός.

Πιο συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έσπευσε να εγκαταλείψει τη Θεσσαλονίκη και πήρε το αεροπλάνο για το Ηράκλειο, όπου παρακολούθησε ένα αδιάφορο παιχνίδι, συγκεκριμένα το ματς των πλέι οφ (5-8) ΟΦΗ-Αρης 0-2, αντί να πάει στην Τούμπα, ώστε να δει τους Ιταλούς επί τω έργω, αναφερόμαστε στον απίθανο Σότσα και την παρέα του.

Δεν έχει σημασία που, τελευταία, ο Λανουά αποφεύγει να πάει στα ντέρμπι. Η απόφασή του προκαλεί έκπληξη για τον εξής λόγο: Ο Γάλλος το Σάββατο (2/5) ήταν στις Σέρρες και παρακολούθησε δια ζώσης τον αγώνα Πανσερραϊκός-ΑΕΛ 1-1. Αρα, το λογικό θα ήταν να παραμείνει στην Θεσσαλονίκη για τον αγώνα των πλέι οφ τίτλου αντί για την εκδρομή στο Ηράκλειο, για ένα παιχνίδι (ΟΦΗ-Αρης 0-2) που σφύριζε ένας διαιτητής τον οποίο ξέρει καλά, καθώς ο ίδιος έκανε διεθνή τον Τσακαλίδη (Χαλκιδικής).

Ο Λανουά δεν είναι εκτεθειμένος μόνο από την κακή διαιτησία του Ιταλού Σότσα (με VAR τον Παϊρέτο), που κακώς μέτρησαν το γκολ (1-0) του Γερεμέγεφ, ενώ προηγήθηκε οφσάιντ του Μπάμπα που εμπόδιζε το οπτικό πεδίο του Τζολάκη. Ο Γάλλος είναι με την πλάτη στον τοίχο και για έναν ακόμη λόγο. Στο ματς ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός όρισε έναν διαιτητή, τον Σότσα, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει θέμα με το σκάνδαλο, το αποκαλούμενο «Calciopolis 2.0» που ταλανίζει την ποδοσφαιρική Ιταλία. Ο 38χρονος ρέφερι δεν είναι κατηγορούμενος, παρόλα αυτά ερευνάται για ένα περιστατικό του αγώνα Ουντινέζε-Πάρμα, όπου ήταν AVAR.

Στο πρώτο ημίχρονο του προαναφερόμενου αγώνα με διαιτητή τον Μαρέσκα, σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, έγινε ένα χέρι και αφού εξέτασαν την φάση, ο αρχιδιαιτητής Τζιανλούκα Ρόκι χτύπησε το τζάμι και ο VAR Πατέρνα σε πλάνο που κυκλοφόρησε από την κάμερα της αίθουσας φέρεται να ρωτά αν είναι πέναλτι. Τελικά, ο Μαρέσκα κλήθηκε σε ανασκόπηση της φάσης, καταλόγισε το πέναλτι, με το οποίο η Ουντινέζε νίκησε 1-0, στο παιχνίδι της σεζόν 2024-25. Οι Μαρέσκα, Πατέρνα ελέγχονται αν παραβίασαν το πρωτόκολλο, ενώ ο Σότσα είναι υπό εξέταση για το αν έκανε τα στραβά μάτια στην παρέμβαση του Ρόκι ή αν τον φοβήθηκε λόγω ιεραρχίας.

Κανονικά ο Λανουά θα έπρεπε να αποφύγει τον ορισμό ενός διαιτητή, συγκεκριμένα του Σιμόνε Σότσα στο σημαντικό ματς ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, διότι είχε «θέμα» σε παιχνίδι του στην Ιταλία, έστω και ως AVAR. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν πρόκειται να ξεχαστεί όταν έρθει η ώρα, συγκεκριμένα σε λίγες μέρες, να εξεταστεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ το θέμα της παραμονής του στην ΚΕΔ, με δεδομένο ότι το καλοκαίρι λήγει το συμβόλαιό του.

Πρόκειται για σοβαρό ατόπημα του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Έπρεπε να βρει άλλη λύση, έστω κι αν τον υπέδειξαν από την ομοσπονδία της Ιταλίας για να μην τον ορίσουν και προκαλέσουν εκεί (σ.σ. για αυτό και τον όρισαν AVAR σε ματς της Β’ Κατηγορίας που έγινε την Πρωτομαγιά), χωρίς να τους ενδιαφέρει αν θα εκθέσουν τον Λανουά!