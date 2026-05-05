Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Καρέ καρέ η στιγμή της αιματηρής επίθεσης των τριών στον 57χρονο σε μπαρ στο Ηράκλειο
Νέα ντοκουμέντα από την επίθεση των τριών πιστολέρο στον 57χρονο σε μπαρ στο Ηράκλειο της Κρήτης, παρουσιάζει το MEGA.
Το ρολόι δείχνει 06:37:10 στο αποκλειστικό βίντεο από τον εσωτερικό χώρο του μπαρ στο Ηράκλειο που εξασφάλισε το «Live News».
Οι τρεις δράστες
Αποτυπώνονται οι τρεις νεαροί την στιγμή που προσπαθούν να μπουν με τσαμπουκά μέσα στο νυχτερινό μαγαζί. Όλα ξεκίνησαν όταν η παρέα επιχείρησε να εισέλθει στο μπαρ αλλά δεν τους επέτρεψαν την είσοδο.
Τους αντιλαμβάνεται ο 57χρονος πορτιέρης και τρέχει μπροστά να τους απωθήσει, ωστόσο ο νεαρός που στεκόταν αριστερά στο πλάι της πόρτας, κρατώντας ένα μαχαίρι, με γρήγορη κίνηση τον τραυματίζει στον μηρό. Ο τραυματίας πιάνει το πόδι του και φεύγει στο πλάι, στη συνέχεια επιστρέφει με μία μαγκούρα ενώ ο άλλος υπάλληλος πιάνε μία καρέκλα.
Με το όπλο στο χέρι
Σαράντα δευτερόλεπτα αργότερα, οι δράστες εμφανίζονται σε άλλο βίντεο να σημαδεύουν με το όπλο τους υπαλλήλους και στη συνέχεια τρέχουν προς τα πάνω για να διαφύγουν με ΙΧ.
Στις 06:39:20, τους τρεις νεαρούς κυνηγούν ο 57χρονος τραυματίας και ο συνάδελφός του. Ο ανήλικος της παρέας των δραστών κάθεται στο τιμόνι και μπαίνει ανάποδα σε στενό προκειμένου να ξεφύγουν. Στο αμάξι βρίσκεται ακόμη ένα άτομο. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, οι δράστες χωρίς δισταγμό εμβολίζουν τον 57χρονο και τον συνάδελφό του για να γλιτώσουν.
Τελικά, καταφέρνουν να ξεφύγουν.
Είχαν προκαλέσει και άλλο επεισόδιο
Όπως υποστήριξε ο 57χρονος στους αστυνομικούς, οι τρεις νεαροί είχαν προκαλέσει επεισόδιο και τον περασμένο Οκτώβριο στο ίδιο μαγαζί. Από την μεριά τους οι τρεις νεαροί υποστηρίζουν ότι ήθελαν μόνο να φοβερίσουν και όχι να τραυματίσουν κάποιον.
Οι τρεις νεαροί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Ηρακλείου, ενώ ο 57χρονος πορτιέρης έχει λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο και αναρρώνει.
