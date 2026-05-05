Το Cap d’Agde, στη νότια Γαλλία, γνωστό διεθνώς ως προορισμός γυμνιστών, φαίνεται να αλλάζει φυσιογνωμία. Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η περιοχή έχει πλέον κατακλυστεί από swingers (ζευγάρια που ανταλλάσσουν συντρόφους), οι οποίοι επιδίδονται σε ακραίες δημόσιες σεξουαλικές δραστηριότητες, αλλάζοντας τον χαρακτήρα του παραδοσιακού φυσιολατρικού χωριού.

Το χωριό γυμνιστών στο Cap d’Agde, στη νότια Γαλλία, το οποίο διαθέτει ξενοδοχεία, πολυκατοικίες, βίλες και κάμπινγκ, φιλοξενεί έως και 40.000 επισκέπτες κατά την περίοδο αιχμής.

Οι «swingers» – ζευγάρια που ανταλλάσσουν τους συντρόφους τους με άλλους – αποτελούν πλέον την πλειοψηφία του πληθυσμού, σύμφωνα με πηγές από το εσωτερικό.

Αυτό που κάποτε ήταν απλώς ένας προορισμός διακοπών για γυμνιστές έχει μεταμορφωθεί σε κάτι πιο ηδονιστικό – με τους νεότερους «επισκέπτες αυτού του τρόπου ζωής» να επιδίδονται πλέον σε σεξουαλικές πράξεις σε ένα τμήμα της παραλίας όπου όλα επιτρέπονται.

Η Μπάρμπαρα, μια Βρετανίδα που ζούσε στο χωριό με τον σύζυγό της (τώρα μένει μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες) είπε στην εφημερίδα The Sun: «Από τότε που αρχίσαμε να ερχόμαστε στο χωριό πριν από περίπου 30 χρόνια, το πελατολόγιο έχει αλλάξει ριζικά».

Η μεγάλη αλλαγή ήρθε όταν «διεθνείς swingers» άρχισαν να επισκέπτονται το χωριό.

«Αυτό έκανε το μέρος πολύ πιο αποκλειστικό, δημιουργώντας ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ του αρχικού κοινού των γυμνιστών και της νέας γενιάς επισκεπτών που ακολουθούν αυτόν τον τρόπο ζωής.», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μπάρμπαρα διαχειρίζεται μια εφαρμογή για swingers που ονομάζεται SpicyMatch, η οποία φέρνει σε επαφή ανθρώπους και διοργανώνει εκδηλώσεις που γεμίζουν τα ξενοδοχεία της περιοχής.

Εκτιμά ότι η αναλογία γυμνιστών προς swingers είναι πλέον περίπου 60 προς 40 τοις εκατό.

Οι μαρτυρίες για τις ακατάλληλες πράξεις των swingers

Ενώ ο γυμνισμός είναι τρόπος ζωής στα σούπερ μάρκετ, στα κομμωτήρια και στα καταστήματα του χωριού, οι δημόσιες σεξουαλικές συνευρέσεις στην παραλία προκαλούν τις εντονότερες αντιδράσεις.

Μαρτυρίες περιγράφουν σκηνές όπου πλήθη ανδρών συγκεντρώνονται γύρω από ζευγάρια που συνευρίσκονται, την ώρα που οικογένειες με παιδιά περπατούν λίγα μέτρα πιο πέρα. Αν και υπάρχουν πινακίδες που προειδοποιούν για τη «σεξουαλική επιδειξιομανία», με ποινές που φτάνουν το ένα έτος φυλάκισης και πρόστιμο 15.000 ευρώ, η δραστηριότητα συνεχίζεται, συχνά υπό το βλέμμα των Αρχών.

Η συνύπαρξη των δύο ομάδων δεν ήταν πάντα ειρηνική. Το 2008 είχε ξεσπάσει «πόλεμος» μεταξύ γυμνιστών και swingers, που περιλάμβανε ακόμα και εμπρησμούς σε κλαμπ. Ωστόσο, σήμερα η κατάσταση φαίνεται να έχει εξομαλυνθεί. Όπως αναφέρει η Μπάρμπαρα, οι δύο πλευρές ζουν πλέον αρμονικά.