Ζάκυνθος: Γυναίκα πέφτει με δίκυκλο σε ακάλυπτη τρύπα οπτικής ίνας
Η πτώση της γυναίκας είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της στο πόδι - Τι ζητούν οι Αρχές του νησιού
Ένα επικίνδυνο τροχαίο σημειώθηκε στη Ζάκυνθο, όταν μία γυναίκα που οδηγούσε μηχανή έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στο οδόστρωμα.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου, ενώ το σχετικό βίντεο έγινε γνωστό λίγες ημέρες αργότερα.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ατύχημα προκλήθηκε όταν ο τροχός της μηχανής «κόλλησε» σε ανοιχτό χαντάκι για οπτικές ίνες στην περιοχή του Αργασίου — ένα σημείο που, όπως καταγγέλλεται, συγκαταλέγεται στα επικίνδυνα λόγω των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί.
Σοβαρός ο τραυματισμός της
Η πτώση είχε ως συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό της γυναίκας στο πόδι.
Στο βίντεο καταγράφονται οι κινήσεις των περαστικών, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα να βοηθήσουν την άτυχη γυναίκα, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει περαιτέρω συνδρομή του ΕΚΑΒ.
Ανησυχία για την τουριστική περίοδο
Το Τοπικό Συμβούλιο της περιοχής έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία του, απευθύνοντας επανειλημμένα αιτήματα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για να επιταχυνθούν ή να διακοπούν προσωρινά οι εργασίες.
Όπως τονίζεται, η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και τα προβλήματα που δημιουργούνται επηρεάζουν έντονα την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.
Η μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν οι παρεμβάσεις για την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών, καθώς υπάρχει φόβος ότι θα συνεχιστούν και μέσα στο καλοκαίρι, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ασφάλεια και την εικόνα της περιοχής.
