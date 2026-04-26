Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/4) στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Δερβενίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο αναβάτης της μηχανής. Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να ξεκαθαρίσουν τα αίτια και τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.

Από το ατύχημα έχουν προκληθεί σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία, με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων στο σημείο, καθώς η κίνηση διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις.

