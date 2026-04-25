Τραγωδία στο Αλιβέρι – Νεκρός 17χρονος μαθητής σε τροχαίο – Συγκρούστηκε με ασθενοφόρο
Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 23:45 το βράδυ της Παρασκευής, όταν ασθενοφόρο συγκρούστηκε με δίκυκλο όχημα στο Αλιβέρι
Τροχαίο δυστύχημα με θύμα ένα παιδί 17 χρονών, μαθητή ΕΠΑΛ, είχαμε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στο Αλιβέρι.
Το τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση του Κέντρου Υγείας Αλιβερίου με την επαρχιακή κεντρική οδό.
Σύγκρουση με ασθενοφόρο
Ο 17χρονος κινούνταν με το δίκυκλό του προς Αμάρυνθο και κάτω από συνθήκες που διερευνά το οικείο Αστυνομικό Τμήμα, συγκρούστηκε με ασθενοφόρο όχημα που κινούνταν αντίθετα, καθώς επέστρεφε από διακομιδή από το Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο ανήλικος οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε θανάσιμα.
Η τραγική είδηση του θανάτου ενός τόσου νέου ανθρώπου, έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία του Αλιβερίου.
