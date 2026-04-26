Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο

Στο επίκεντρο της βρετανικής δημοσιογραφικής επικαιρότητας βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες η Ρόδος, με αφορμή σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε ως θύμα 21χρονο Βρετανό υπήκοο, έφεδρο στρατιώτη του βρετανικού στρατού.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα dimokratiki.gr, η είδηση αναδημοσιεύτηκε από σειρά μεγάλων μέσων του Ηνωμένου Βασιλείου, μεταξύ των οποίων το BBC, η Britannica στη σχετική καταχώρηση ειδήσεων για το νησί, το AOL, το GB News και το Yahoo News.

Η στιγμή του ατυχήματος στις 15 Απριλίου και η εικόνα που αντίκρισε η σύντροφος

Σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 15 Απριλίου 2026, όταν ο 21χρονος Βρετανός έχασε τον έλεγχο του τετράτροχου οχήματος που είχε μισθώσει και συγκρούστηκε με στύλο σε δρόμο κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε.

Ο νεαρός βρισκόταν στο ελληνικό νησί μαζί με τη σύντροφό του, 20χρονη επίσης Βρετανή, με την οποία συνδέεται εδώ και τρία χρόνια.

Η κοπέλα, όπως δηλώνει στα βρετανικά μέσα, βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τη στιγμή της σύγκρουσης. Περιέγραψε πως άκουσε έναν ισχυρό θόρυβο που παρέπεμπε σε τριβή ελαστικών και αμέσως μετά έναν δυνατό γδούπο. Όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον σύντροφό της στο κινητό και δεν έλαβε απάντηση, κάτι που όπως είπε δεν συνηθιζόταν, αποφάσισε να βγει στον σκοτεινό δρόμο για να τον αναζητήσει. Η εικόνα που αντίκρισε ήταν δραματική. Η γουρούνα είχε αναποδογυρίσει δίπλα σε μεγάλο στύλο και ο 21χρονος βρισκόταν ακίνητος δίπλα της, με αίμα να τρέχει από τραύματα στο κεφάλι και τη μύτη.

Διαπιστώνοντας ότι ο σύντροφός της δεν ανταποκρινόταν και αντιμετώπιζε δυσκολία στην αναπνοή, η 20χρονη τον τοποθέτησε σε θέση ανάνηψης και κάλεσε τις υπηρεσίες άμεσης δράσης. Όπως αναφέρει, οι διασώστες έφτασαν στο σημείο εντός δέκα λεπτών. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα περιγράφει, δεν της επιτράπηκε να συνοδεύσει τον 21χρονο μέσα στο ασθενοφόρο, γεγονός που την ανάγκασε να καλέσει ταξί προκειμένου να φτάσει στο νοσοκομείο.

Ο νεαρός, όπως μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα, υπέστη εγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Λίγο αργότερα αεροδιακομίστηκε σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Κρήτης, όπου εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας και τέθηκε σε τεχνητό κώμα. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει εξαιρετικά σοβαρή, με τους οικείους του να δηλώνουν πως βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους σοκ. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιεύματα, οι θεράποντες ιατροί σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε διαδικασία αφύπνισής του από το τεχνητό κώμα, με την οικογένεια να κάνει λόγο για «ένα τρομακτικό και άγνωστο μέλλον».