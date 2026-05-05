Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Ερχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα – Τι είπε για το ηφαίστειο της Σαντορίνης
«Το ηφαίστειο βρίσκεται σε ύπνωση, όπως οι άνθρωποι όμως όταν κοιμούνται ξυπνούν έτσι και το ηφαίστειο κάποια στιγμή θα ξυπνήσει, εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι το πότε θα ξυπνήσει», είπε μεταξύ άλλων ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος
Στην εκτίμηση για επικείμενο ισχυρό σεισμό, πιθανόν, στον Κορινθιακό κόλπο επιμένει ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, χαρακτηρίζοντας παράλληλα ως κοιμώμενο το ηφαίστειο της Σαντορίνης.
Συγκεκριμένα ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό (Παραπολιτικά 90,1), αναφερόμενος στο ηφαίστειο της Σαντορίνης επεσήμανε πως όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους κάποια στιγμή θα «ξυπνήσει».
Το κρίσιμο, όπως τόνισε, δεν είναι το πότε θα συμβεί αυτό, αλλά η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του μέσα από συστηματική μελέτη και σύγκριση με άλλα ηφαίστεια παγκοσμίως. Στόχος, όπως είπε, είναι η διαμόρφωση αποτελεσματικών μέτρων προστασίας σε περίπτωση επανενεργοποίησης.
«Το ηφαίστειο βρίσκεται σε ύπνωση, όπως οι άνθρωποι όμως όταν κοιμούνται ξυπνούν έτσι και το ηφαίστειο κάποια στιγμή θα ξυπνήσει, εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι το πότε θα ξυπνήσει.
Εκείνο που μετράει είναι η μελέτη του, να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί, να το συγκρίνουμε με άλλα ηφαίστεια στον κόσμο και να προτείνουμε μέτρα προστασίας σε περίπτωση που το ηφαίστειο επανενεργοποιηθεί οποτεδήποτε κι αν συμβεί αυτό», ανέφερε.
Ειδική αναφορά έκανε στο σχέδιο «Τάλως», που έχει εκπονηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση ηφαιστειακών κινδύνων. Υπογράμμισε όμως ότι τέτοια σχέδια δεν μπορούν να παραμένουν στατικά, αλλά απαιτούν συνεχή επικαιροποίηση με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα.
Ερωτηθείς για την εκτίμησή του περί εκδήλωσης ισχυρού σεισμού τα επόμενα χρόνια, ο κ. Παπαδόπουλος εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι δεν αλλάζει θέση. Όπως σημείωσε, η εμπειρία του από τη διαχείριση κρίσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό δεν του επιτρέπει επιπολαιότητες, αποφεύγοντας ωστόσο να προσδιορίσει χρονικά το ενδεχόμενο.
