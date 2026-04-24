Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Αναμένουμε σύντομα μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό – Τι λέει για τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, καθώς, με αφορμή τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (24/04) στην Κρήτη, ανέφερε πως είναι πιθανή μια μεγάλη δόνηση στον Κορινθιακό Κόλπο τα επόμενα χρόνια.

Το ενδεχόμενο σεισμού στον Κορινθιακό Κόλπο

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι μελετά τον αντισεισμικό κανονισμό, ο κ. Παπαδόπουλος επισήμανε πως καταγράφονται διαφορετικά επίπεδα σεισμικής επικινδυνότητας σε κάθε περιοχή της χώρας, αναφέροντας το κεντρικό Ιόνιο -Κεφαλονιά, Ζάκυνθος και Λευκάδα- ως μια περιοχή υψηλής επικινδυνότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Παπαδόπουλος εστίασε στο ότι «έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση» για έναν μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο, μετά από αυτόν του 1995, τον οποίο χαρακτήρισε «εμβληματικό».

«Προχθές έτυχε να ολοκληρώσω κάποιους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους για να δούμε ποια είναι η προοπτική για ισχυρούς σεισμούς στον Κορινθιακό κόλπο στο μέλλον με βάση το ιστορικό. Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται», είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ο κ. Παπαδόπουλος διευκρίνισε πως ο μεγάλος σεισμός θα μπορούσε να σημειωθεί σε ένα διάστημα 1-3 ετών, τονίζοντας πως «είμαστε πολύ κοντά», κάνοντας λόγο για μια «μαθηματική βεβαιότητα». Για τον λόγο αυτόν ο σεισμολόγος επανέλαβε για ακόμα μια φορά την ανάγκη για αντισεισμική θωράκιση και προστασία.

Ο σεισμός στην Κρήτη

Σχετικά με τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κρήτη σήμερα (24/04) το πρωί ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ήταν «επιφανειακός και αρκετά δυνατός», κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό μέγεθος».

Ωστόσο, ο κ. Παπαδόπουλος έσπευσε να επισημάνει πως ήταν σημαντικό το γεγονός ότι «το επίκεντρο βρίσκεται για ακόμα μια φορά σε θαλάσσιο περιβάλλον, σε μια αρκετά ασφαλή απόσταση».

Για τον λόγο αυτόν ο σεισμός δεν προκάλεσε βλάβες σε κατοικημένες περιοχές.

“Δεν είμαστε βέβαιοι αν ήταν η κύρια δόνηση”

Ξεκαθαρίζοντας πως «δεν είμαστε βέβαιοι αν ήταν ο κύριος σεισμός», ο κ. Παπαδόπουλος υπενθύμισε πως αν το επίκεντρο του σημερινού σεισμού ήταν πάνω στο νησί της Κρήτης -όπως το 2021 με τον σεισμό του Αρκαλοχωρίου-, τότε «θα είχαμε βλάβες».

Επιπρόσθετα, ο κ. Παπαδόπουλος δεν παρέλειψε να σχολιάσει πως με βάση τα σημερινά δεδομένα που θα συλλεχτούν, αύριο θα είναι σε θέση να γνωρίζει κατά πόσο ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ αποτέλεσε την κορύφωση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Μάλιστα, ο σεισμολόγος ανέφερε πως εδώ και 10 μέρες σημειώνονται προσεισμοί στην Κρήτη, άρα «βλέπουμε μια συνέχεια».

«Να είμαστε σε ετοιμότητα»

Σε κάθε περίπτωση, τονίστηκε πως πρέπει τόσο οι Αρχές όσο και οι πολίτες να είναι σε ετοιμότητα. Επίσης, ο κ. Παπαδόπουλος υπενθύμισε πως τον Μάιο του 2020 είχε σημειωθεί ξανά μεγάλος σεισμός, που δεν προκάλεσε ζημιές σε κατοικημένες περιοχές λόγω της απόστασης. «Ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ που έγινε σήμερα, δεν αναιρεί το γεγονός ότι είμαστε σε μια σχετική ηρεμία», ξεκαθάρισε ο κ. Παπαδόπουλος, τονίζοντας πως «μας απασχολούν οι σεισμοί που είναι από 6 Ρίχτερ και πάνω».

Τέλος, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως σε δέκα μέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών θα τον βραβεύσει με ένα πολύ σπουδαίο βραβείο, το μετάλλιο Sergey Soloviev. Εκεί, στο πλαίσιο του συνεδρίου, «θα ανακοινώσω ποιες είναι οι πιθανότητες και πότε θα είναι η επόμενη ηφαιστειακή έκρηξη στην Σαντορίνη», κατέληξε ο σεισμολόγος.