Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Αναμένουμε σύντομα μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό – Τι λέει για τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη
Ελλάδα 24 Απριλίου 2026, 17:07

Ο γνωστός σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος υποστηρίζει ότι «έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση» για έναν μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο, μετά από αυτόν του 1995, τον οποίο χαρακτήρισε «εμβληματικό».

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, καθώς, με αφορμή τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (24/04) στην Κρήτη, ανέφερε πως είναι πιθανή μια μεγάλη δόνηση στον Κορινθιακό Κόλπο τα επόμενα χρόνια.

Το ενδεχόμενο σεισμού στον Κορινθιακό Κόλπο

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι μελετά τον αντισεισμικό κανονισμό, ο κ. Παπαδόπουλος επισήμανε πως καταγράφονται διαφορετικά επίπεδα σεισμικής επικινδυνότητας σε κάθε περιοχή της χώρας, αναφέροντας το κεντρικό Ιόνιο -Κεφαλονιά, Ζάκυνθος και Λευκάδα- ως μια περιοχή υψηλής επικινδυνότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Παπαδόπουλος εστίασε στο ότι «έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση» για έναν μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο, μετά από αυτόν του 1995, τον οποίο χαρακτήρισε «εμβληματικό».

«Προχθές έτυχε να ολοκληρώσω κάποιους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους για να δούμε ποια είναι η προοπτική για ισχυρούς σεισμούς στον Κορινθιακό κόλπο στο μέλλον με βάση το ιστορικό. Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται», είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ο κ. Παπαδόπουλος διευκρίνισε πως ο μεγάλος σεισμός θα μπορούσε να σημειωθεί σε ένα διάστημα 1-3 ετών, τονίζοντας πως «είμαστε πολύ κοντά», κάνοντας λόγο για μια «μαθηματική βεβαιότητα». Για τον λόγο αυτόν ο σεισμολόγος επανέλαβε για ακόμα μια φορά την ανάγκη για αντισεισμική θωράκιση και προστασία.

Ο σεισμός στην Κρήτη

Σχετικά με τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κρήτη σήμερα (24/04) το πρωί ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ήταν «επιφανειακός και αρκετά δυνατός», κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό μέγεθος».

Ωστόσο, ο κ. Παπαδόπουλος έσπευσε να επισημάνει πως ήταν σημαντικό το γεγονός ότι «το επίκεντρο βρίσκεται για ακόμα μια φορά σε θαλάσσιο περιβάλλον, σε μια αρκετά ασφαλή απόσταση».

Για τον λόγο αυτόν ο σεισμός δεν προκάλεσε βλάβες σε κατοικημένες περιοχές.

“Δεν είμαστε βέβαιοι αν ήταν η κύρια δόνηση”

Ξεκαθαρίζοντας πως «δεν είμαστε βέβαιοι αν ήταν ο κύριος σεισμός», ο κ. Παπαδόπουλος υπενθύμισε πως αν το επίκεντρο του σημερινού σεισμού ήταν πάνω στο νησί της Κρήτης -όπως το 2021 με τον σεισμό του Αρκαλοχωρίου-, τότε «θα είχαμε βλάβες».

Επιπρόσθετα, ο κ. Παπαδόπουλος δεν παρέλειψε να σχολιάσει πως με βάση τα σημερινά δεδομένα που θα συλλεχτούν, αύριο θα είναι σε θέση να γνωρίζει κατά πόσο ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ αποτέλεσε την κορύφωση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Μάλιστα, ο σεισμολόγος ανέφερε πως εδώ και 10 μέρες σημειώνονται προσεισμοί στην Κρήτη, άρα «βλέπουμε μια συνέχεια».

«Να είμαστε σε ετοιμότητα»

Σε κάθε περίπτωση, τονίστηκε πως πρέπει τόσο οι Αρχές όσο και οι πολίτες να είναι σε ετοιμότητα. Επίσης, ο κ. Παπαδόπουλος υπενθύμισε πως τον Μάιο του 2020 είχε σημειωθεί ξανά μεγάλος σεισμός, που δεν προκάλεσε ζημιές σε κατοικημένες περιοχές λόγω της απόστασης. «Ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ που έγινε σήμερα, δεν αναιρεί το γεγονός ότι είμαστε σε μια σχετική ηρεμία», ξεκαθάρισε ο κ. Παπαδόπουλος, τονίζοντας πως «μας απασχολούν οι σεισμοί που είναι από 6 Ρίχτερ και πάνω».

Τέλος, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως σε δέκα μέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών θα τον βραβεύσει με ένα πολύ σπουδαίο βραβείο, το μετάλλιο Sergey Soloviev. Εκεί, στο πλαίσιο του συνεδρίου, «θα ανακοινώσω ποιες είναι οι πιθανότητες και πότε θα είναι η επόμενη ηφαιστειακή έκρηξη στην Σαντορίνη», κατέληξε ο σεισμολόγος.

OT Delphi Economic Forum XI – Παπασταύρου: Η ΔΕΗ πρωταθλητής ενέργειας στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

ΗΠΑ: Το Ιράν έχει μια ευκαιρία να κάνει μια καλή και σοφή συμφωνία

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Άγιος Δημήτριος: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση της δολοφονίας του 27χρονου
Ελλάδα 24.04.26

Όπως επισημαίνεται στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της ανθρωποκτονίας στον Άγιο Δημήτριο ενώ παράλληλα διακριβώθηκε και το κίνητρο της πράξης

Ο ΔΣΑ είναι αντίθετος σε αρνητικές συμπεριφορές στη δίκη για τα Τέμπη – Η αιχμή για «συγκεκριμένη δικηγόρο»
Ελλάδα 24.04.26

«Κραυγές, επιθετικές συμπεριφορές, συκοφαντίες δεν πρόκειται να κάμψουν τη σταθερή μας θέση που είναι η πρόοδος της δίκης και η αναζήτηση της αλήθειας», τονίζει ο ΔΣΑ

Τέμπη: Αντιδράσεις μετά από οριστική παύση δίωξης κατηγορουμένου λόγω θανάτου
Ελλάδα 24.04.26

Η απόφαση του δικαστηρίου ελήφθη αφού ο πρόεδρος ανέγνωσε ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος ελεγκτή η οποία διαβιβάστηκε στο δικαστήριο από τον Δήμο καταγωγής του εκλιπόντος.

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Σπάει την σιωπή της η κοπέλα του δράστη – «Του είπα μην πας για κανένα λόγο»
Ελλάδα 24.04.26

Ο 27χρονος και ο 20χρονος αποφάσισαν να συναντηθούν για να λύσουν τις διαφορές τους στο πάρκο του Ασύρματου, όπου η αντιπαράθεση οδήγησε σε τραγωδία.

The Expla-in Project| Εισοδήματα στην Ελλάδα: Ο χάρτης που δείχνει γιατί το πού ζεις μετράει
Expla-in 24.04.26

Τα εισοδήματα στην Ελλάδα διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Είναι σαν να ζουν πολίτες διαφορετικών χωρών στον ίδιο τόπο: η Αττική προχωρά, ενώ η Δυτική Ελλάδα μένει πίσω. Σχολιάζει στο in o καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΠΘ, Χάρης Δαλτζόγλου.

Τι υποστηρίζει ο πρωταθλητής τζούντο που συνελήφθη με πάνω από 1 εκατ. ευρώ στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου
Αφέθηκε ελεύθερος 24.04.26

Γνωστός πρωταθλητής του τζούντο συνελήφθη στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου με 1,15 εκατ. ευρώ σε σακούλες σούπερ μάρκετ - Τι υποστηρίζει

Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για αιματηρό επεισόδιο μεταξύ κτηνοτρόφων – Μετά τις… μαγκούρες βγήκαν μαχαίρια
Στην Κρήτη 24.04.26

Ο 36χρονος, που δέχτηκε τις μαχαιριές στην κοιλιά και στο χέρι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στην Κρήτη όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες - Συνελήφθησαν μια 58χρονη με τους δύο γιους της

Τέμπη: Διεκόπη η δίκη για τη «Σύμβαση 717» προκειμένου να προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου του ελεγκτή
Τέμπη 24.04.26

«Tο δικαστήριο δεν μπορεί να παύσει τη δίωξη χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου», λέει η δικηγόρος της οικογένειας Ασλανίδη εκφράζοντας φόβους για «μεθόδευση αναβολής ή διακοπής» της δίκης για τη «Σύμβαση 717»

