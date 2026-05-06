Τεχνητή Νοημοσύνη: H επόμενη γενιά των eSIM – Τι είναι και πώς λειτουργεί
Η εξέλιξη της γνωστής μας ψηφιακής κάρτας SIM μέσω της ενσωμάτωσης αλγορίθμων και τη βοήθεια από την Τεχνητή Νοημοσύνη.
Ένα προϊόν που αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούν οι συνδεδεμένες συσκευές βρίσκεται προ των πυλών.
Αν η παραδοσιακή SIM είναι ένας κατάλογος τηλεφώνων, η eSIM είναι μια ψηφιακή επαφή και η AI-eSIM ένας προσωπικός γραμματέας που ξέρει ποιον να καλέσει με το καλύτερο σήμα και στην καλύτερη τιμή
Η China Mobile φιλοδοξεί να γίνει ο πρώτος πάροχος της Κίνας που αναμένεται να λανσάρει την AI-eSIM με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται κατά τη διάρκεια του «Mobile Cloud Conference 2026», το οποίο θα διεξαχθεί στην πόλη Σουτσόου στις 7 με 9 Μαΐου.
Άμεση εφαρμογή της AI-eSIM
Οι λειτουργίες της επεκτείνονται πολύ περισσότερο από το να λαμβάνεις κλήσεις και μηνύματα, και γενικότερα να επιτρέπει τη σύνδεσή σου με το δίκτυο του παρόχου.
Η νέα τεχνολογία αναμένεται να εφαρμοστεί άμεσα σε:
- Smart Wearables (έξυπνα ρολόγια και δαχτυλίδια).
- Συσκευές IoT (αισθητήρες και βιομηχανικά μηχανήματα).
- Smartphones νέας γενιάς, προσφέροντας έξυπνη εναλλαγή δικτύων χωρίς την παρέμβαση του χρήστη.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη και στην eSIM
Η AI-eSIM αναλύει συνεχώς την ποιότητα του σήματος, την ταχύτητα δεδομένων και το κόστος. Αν το τρέχον δίκτυο εξασθενήσει, η AI μεταβαίνει αυτόματα στον καλύτερο διαθέσιμο πάροχο.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει πότε η συσκευή χρειάζεται υψηλή ταχύτητα (π.χ. video κλήση) και πότε όχι, ρυθμίζοντας την ισχύ της κεραίας για να εξοικονομήσει μπαταρία.
Ιδιαίτερα χρήσιμο θα είναι για ταξιδιώτες. Η AI-eSIM «καταλαβαίνει» πότε ο χρήστης αλλάζει χώρα και ενεργοποιεί το πιο οικονομικό πακέτο δεδομένων αμέσως, αποφεύγοντας τις υπέρογκες χρεώσεις.
Η China Mobile δεν παρουσιάζει την AI-eSIM ως την αντικατάσταση της πλαστικής SIM κάρτας που όλοι χρησιμοποιούμε στα κινητά μας ή της e-SIM. Αντίθετα, την θεωρεί ως μέρος ενός ευρύτερου έξυπνου οικοσυστήματος.
Το πόσο γρήγορα θα φτάσει η νέα τεχνολογία στην ευρωπαϊκή αγορά παραμένει ερωτηματικό.
