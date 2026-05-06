Ένα προϊόν που αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούν οι συνδεδεμένες συσκευές βρίσκεται προ των πυλών.

Αν η παραδοσιακή SIM είναι ένας κατάλογος τηλεφώνων, η eSIM είναι μια ψηφιακή επαφή και η AI-eSIM ένας προσωπικός γραμματέας που ξέρει ποιον να καλέσει με το καλύτερο σήμα και στην καλύτερη τιμή

Η China Mobile φιλοδοξεί να γίνει ο πρώτος πάροχος της Κίνας που αναμένεται να λανσάρει την AI-eSIM με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται κατά τη διάρκεια του «Mobile Cloud Conference 2026», το οποίο θα διεξαχθεί στην πόλη Σουτσόου στις 7 με 9 Μαΐου.

Άμεση εφαρμογή της AI-eSIM

Οι λειτουργίες της επεκτείνονται πολύ περισσότερο από το να λαμβάνεις κλήσεις και μηνύματα, και γενικότερα να επιτρέπει τη σύνδεσή σου με το δίκτυο του παρόχου.

Η νέα τεχνολογία αναμένεται να εφαρμοστεί άμεσα σε:

Smart Wearables (έξυπνα ρολόγια και δαχτυλίδια).

Συσκευές IoT (αισθητήρες και βιομηχανικά μηχανήματα).

Smartphones νέας γενιάς, προσφέροντας έξυπνη εναλλαγή δικτύων χωρίς την παρέμβαση του χρήστη.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και στην eSIM

Η AI-eSIM αναλύει συνεχώς την ποιότητα του σήματος, την ταχύτητα δεδομένων και το κόστος. Αν το τρέχον δίκτυο εξασθενήσει, η AI μεταβαίνει αυτόματα στον καλύτερο διαθέσιμο πάροχο.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει πότε η συσκευή χρειάζεται υψηλή ταχύτητα (π.χ. video κλήση) και πότε όχι, ρυθμίζοντας την ισχύ της κεραίας για να εξοικονομήσει μπαταρία.

Ιδιαίτερα χρήσιμο θα είναι για ταξιδιώτες. Η AI-eSIM «καταλαβαίνει» πότε ο χρήστης αλλάζει χώρα και ενεργοποιεί το πιο οικονομικό πακέτο δεδομένων αμέσως, αποφεύγοντας τις υπέρογκες χρεώσεις.

Η China Mobile δεν παρουσιάζει την AI-eSIM ως την αντικατάσταση της πλαστικής SIM κάρτας που όλοι χρησιμοποιούμε στα κινητά μας ή της e-SIM. Αντίθετα, την θεωρεί ως μέρος ενός ευρύτερου έξυπνου οικοσυστήματος.

Το πόσο γρήγορα θα φτάσει η νέα τεχνολογία στην ευρωπαϊκή αγορά παραμένει ερωτηματικό.