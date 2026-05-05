Συνελήφθη 19χρονος που λίγο νωρίτερα είχε αρπάξει κοσμήματα και χρυσές – Πώς εξαπάτησε ζευγάρι στο Μοσχάτο
Ο 19χρονο εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Ζεφύρι
Από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε./Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (2-5-2026) στην περιοχή του Ζεφυρίου, 19χρονος και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου-Ταύρου για απάτη από κοινού.
Σύμφωνα με την Αστυνομία ο νεαρός από κοινού με συνεργό του, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αφαίρεσαν, το απόγευμα του Σαββάτου κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ και δύο χρυσές λίρες από ζευγάρι ημεδαπών σε οικία στο Μοσχάτο και διέφυγαν με όχημα.
Εντοπίστηκε το όχημα
Κληθέντες αστυνομικοί εντόπισαν το επίμαχο όχημα βραδινές ώρες της 2-5-2026 στην περιοχή του Ζεφυρίου και ακινητοποίησαν τον 19χρονο οδηγό, τον οποίον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου-Ταύρου για σχηματισμό δικογραφίας.
Στην κατοχή του 19χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.770 ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Συνελήφθη 19χρονος που λίγο νωρίτερα είχε αρπάξει κοσμήματα και χρυσές – Πώς εξαπάτησε ζευγάρι στο Μοσχάτο
