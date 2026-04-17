Μία ακόμη απάτη εις βάρος μιας ηλικιωμένης γυναίκας σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 22χρονος.

Πώς 22χρονος εξαπάτησε 76χρονη και της απέσπασε 100.000 ευρώ

Ο 22χρονος εξαπάτησε μία 76χρονη και κατάφερε να της κλέψει 100.000 ευρώ που είχε επιμελώς κρυμμένα και θαμμένα στον κήπο της.

Ο 22χρονος μαζί με τον σύνεργό του, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη και με το πρόσχημα ότι είναι συνεργάτης λογιστή, μετέβη στην οικία 76χρονης, σε χωριό του Νομού Θεσσαλονίκης και αφαίρεσε 100.000 ευρώ, οικονομίες που είχε επιμελώς κρυμμένες και θαμμένες στον κήπο της η παθούσα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

Συστάσεις από την αστυνομία

Η αστυνομία κατά καιρούς συστήνει προσοχή κυρίως στους ηλικιωμένους, αφού θεωρούνται πιο εύκολα θύματα.

Οι απατεώνες άλλες φορές προφασίζονται υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, άλλες υπαλλήλους εταιριών τηλεφωνίας, ακόμα και υποψήφιους αγοραστές σπιτιών για να προσεγγίσουν τα υποψήφια θύματα.

Με απόλυτη μεθοδικότητα και ψυχραιμία ψάχνουν υποψήφια θύματα, με τους επιτήδιους να πετυχαίνουν συχνά το σκοπό τους και τα θύματα να αντιλαμβάνονται εκ των υστέρων την απάτη.