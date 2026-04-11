Fuel Pass: Απάτη με SMS – Πώς μπορούν να σας αδειάσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς
Τα μηνύματα εμφανίζονται παραπλανητικά ως επίσημες ενημερώσεις της κυβέρνησης και σχετίζονται με την καταβολή του Fuel Pass.
Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το τελευταίο διάστημα η εξάπλωση ηλεκτρονικών απατών, με πολίτες να γίνονται στόχος οργανωμένων επιθέσεων μέσω SMS. Τα μηνύματα εμφανίζονται παραπλανητικά ως επίσημες ενημερώσεις της κυβέρνησης και σχετίζονται με την καταβολή του Fuel Pass.
Στα παραπλανητικά μηνύματα, οι απατεώνες χρησιμοποιούν την ταυτότητα της πλατφόρμας gov.gr και καλούν τους πολίτες να πατήσουν σε σύνδεσμο προκειμένου δήθεν να «ενεργοποιήσουν» την κάρτα Fuel Pass III, ώστε να λάβουν την κρατική οικονομική ενίσχυση.
Μάλιστα το μήνυμα δημιουργεί το αίσθημα του επείγοντος, αναφέροντας ότι η μη άμεση ενέργεια θα οδηγήσει σε ακύρωση της επιδότησης.
Ο σύνδεσμος, ωστόσο, δεν οδηγεί σε επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα αλλά σε κακόβουλη σελίδα που επιχειρεί να αποσπάσει προσωπικά δεδομένα, όπως τραπεζικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης.
Το μήνυμα που στέλνουν οι επιτήδειοι αναφέρει:
Επίσημη Ειδοποίηση gov.gr – Fuel Pass
Δικαιούστε οικονομική ενίσχυση καυσίμων μέσω του προγράμματος Fuel Pass.
Για να πιστωθεί το ποσό στον λογαριασμό σας, είναι απαραίτητα η άμεση ενεργοποίηση της κάρτας σας στην επίσημη πλατφόρμα gov.gr: https://voucher-government.cc/fuelpass
Σημαντικό: Η μη ενεργοποίηση εντός της προθεσμίας θα οδηγήσει σε ακύρωση της επιδότησης.
Αν ο παραπάνω σύνδεσμος δεν λειτουργεί, απαντήστε με “Υ” για να λάβετε νέο σύνδεσμο ενεργοποίησης.
Ελληνική Δημοκρατία – Υπουργείο Οικονομικών
