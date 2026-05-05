Λαμία: Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παγκράτι – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη
Μεγάλη κινητοποίηση το μεσημέρι της Τρίτης (5/5/26) σε Πυροσβεστική αλλά και αστυνομία για πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο Παγκράτι Λαμίας και συγκεκριμένα στην οδό Σόλωνος.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του LamiaReport, η Δημοτική Αστυνομία που έφτασε πρώτη στο σημείο, μαζί με γείτονες, πρόλαβαν και έβγαλαν εγκαίρως ηλικιωμένη γυναίκα πριν εγκλωβιστεί μέσα στους καπνούς.
Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Λόγω ότι η κατοικία βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, εκφράστηκαν φόβοι γενικότερα για ανθρώπους και περιουσίες, για αυτό και η κινητοποίηση ήταν πολύ μεγάλη.
Η ηλικιωμένη βρήκε άμεσα φροντίδα από το ασθενοφόρο που έσπευσε επίσης στο σημείο, ενώ οι πυροσβέστες ενεργούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που φαίνεται να ξεκίνησε από μαγειρικό σκεύος.
