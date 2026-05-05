Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)
Ποδόσφαιρο 05 Μαΐου 2026, 20:14

Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)

Απίστευτο κι όμως, αληθινό, το... ακατάλληλο Aspmyra Stadion και μεγάλο όπλο της Μπόντο/Γκλιμτ, με τους Νορβηγούς να δαπανούν 100.000.000 € για την ανέγερση της υπερσύγχρονης «Arctic Arena». Ολες οι λεπτομέριες για το... τέλος του «εφιάλτη»!

Νικόλαος Κώτσης
Δεν χωρά αμφιβολία. Ούτε συζήτηση. Η Μπόντο Γκλιμτ αποτελεί την ομάδα-αποκάλυψη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια. Μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Που βασίζεται κατά βάση σε γηγενείς ποδοσφαιριστές. Που έχει αποκλείσει κολοσσούς του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στη διάρκεια του μαγικού ταξιδιού τους. Αλλά και μια ομάδα που έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις με το γήπεδό της. Και τον τραγικό, έως… επικίνδυνο αγωνιστικό του χώρο. Κι όμως, το «Aspmyra» ρίχνει αυλαία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Καθώς οι Νορβηγοί ήδη ξεκίνησαν την ανέγερση του νέου τους γηπέδου!

Η Μπόντο ετοιμάζεται να αλλάξει επίπεδο και σε ό,τι έχει να κάνει με το γήπεδό της. Το φιλόδοξο project της «Arctic Arena» παίρνει σάρκα και οστά, υποσχόμενο να δώσει λύση στο μεγαλύτερο (εμπορικό) «αγκάθι» (αλλά και τεράστιο αγωνιστικό όπλο) του συλλόγου: την απαρχαιωμένη έδρα του. Η νέα έδρα των Νορβηγών, που θα αντικαταστήσει το ιστορικό αλλά πλέον «μικρό» Aspmyra Stadion, αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα.

Με προϋπολογισμό που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο νορβηγικές κορώνες (σ.σ. σχεδόν 100 εκατ. ευρώ), το στάδιο σχεδιάστηκε από το γραφείο Nordic Architects σε συνεργασία με την Arup Sport και είναι εμπνευσμένο από τη δομή του διαμαντιού, με προσόψεις από ξύλο και ανακυκλωμένο αλουμίνιο.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι Νορβηγοί «δεν θα είναι απλώς ένα γήπεδο, αλλά ένας πολιτιστικός και κοινωνικός κόμβος για ολόκληρη την περιοχή, ενισχύοντας τον τουρισμό πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο». Και την ίδια στιγμή, θα δώσει και περισσότερη ώθηση στα έσοδα, καθώς θα έχει χωρητικότητα 10.000 θεατές.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ… ΕΦΙΑΛΤΗ

Πέρα την πολυτέλεια, την αισθητική, τα αυξημένα έσοδα και την… προσδοκία για προσέλκυση τουρισμού, τα οποία αφορούν μόνο την Μπόντο, η ανέγερση της Arctic Arena σηματοδοτεί και το τέλος μιας εποχής που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη. Το τωρινό σπίτι της Μπόντο, Aspmyra Stadium, είχε γίνει αντικείμενο δριμείας κριτικής από μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους λόγω του κακής ποιότητας συνθετικού χλοοτάπητα.

«Είναι επικίνδυνο για την ακεραιότητα των παικτών», ανέφεραν και οι ποδοσφαιριστές τις Ιντερ μετά τον φετινό αποκλεισμό-σοκ. Στο Europa League της σεζόν 2024-25, ο Ολυμπιακός είχε αγωνιστεί στο εν λόγω γήπεδο και η εμπειρία ήταν επώδυνη. Με τα παράπονα των Ερυθρόλευκων για τον… ερασιτεχνικού τύπου αγωνιστικό χώρο, να είναι ουσιαστικά και… επίσημα. Καθώς έφτασαν έως και την UEFA.

Οι Ερυθρόλευκοι, όπως και η Ρόμα ή η Άρσεναλ, είχαν έρθει αντιμέτωποι με έναν αγωνιστικό χώρο που θύμιζε περισσότερο «χαλί» (ή… χάλι, όπως το πάρει ο καθένας) πάνω σε μπετόν, παρά ποδοσφαιρικό γήπεδο, επηρεάζοντας τον ρυθμό του παιχνιδιού και αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμών (σ.σ. ο Ολυμπιακός είχε δύο τραυματίες σε εκείνον τον αγώνα). Φυσικά, το συνθετικό χορτάρι θα παραμείνει, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν κάτι διαφορετικό, αλλά όπως έχουν ανακοινώσει οι Νορβηγοί, η Arctic Arena θα χρησιμοποιεί τελευταίας γενιάς υβριδικό ή συνθετικό τάπητα, εναρμονισμένο με τα αυστηρότερα κριτήρια της UEFA, ώστε οι «μαγικές» ευρωπαϊκές βραδιές της Μπόντο να μην συνοδεύονται πλέον από γκρίνιες και διαμαρτυρίες για την ποιότητα του αγωνιστικού χώρου.

Εδώ και λίγες εβδομάδες, και μετά από μια περίοδο καθυστερήσεων και αλλαγών στον σχεδιασμό, η κατασκευή της Arctic Arena βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Όπως ανακοινώθηκε από την ομάδα, τα συμβόλαια με τις κατασκευαστικές εταιρείες (Bravida και Nordec), αναφέρουν ως ημερομηνία παράδοσης τον Δεκέμβριο του 2027.

Μάλιστα, η τελευταία ενημέρωση αναφέρει ότι αυτές τις ημέρες το έργο βρίσκεται στη φάση της ανέγερσης του μεταλλικού σκελετού και των τεχνικών εγκαταστάσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Μπόντο αναμένεται να μπει στο νέο της «σπίτι» στο ξεκίνημα της σεζόν του 2028 (το νορβηγικό πρωτάθλημα ξεκινά την άνοιξη). Αποχαιρετώντας οριστικά το Aspmyra Stadion και τον… περιβόητο πλαστικό χλοοτάπητά του.

Αναποτελεσματικό το Fuel Pass: Είχε και ρέστα… η κυβέρνηση

Επιμένει ο Τραμπ: Έχουμε καταστρέψει πλήρως τον στρατό του Ιράν – Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 05.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Champions League 05.05.26

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός
Euroleague 05.05.26

Με την πλάτη στον τοίχο ο Λανουά μετά την πρόκληση με τον Σότσα
Ποδόσφαιρο 05.05.26

Ο Λανουά που πέρασε από την Θεσσαλονίκη αλλά απέφυγε να πάει στην Τούμπα, όρισε σε κομβικό αγώνα της Super League έναν ρέφερι που ερευνάται για το σκάνδαλο «Calciopolis 2.0» και έκανε κακή διαιτησία.

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης
Μπάσκετ 05.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 05.05.26

Η Μπάγερν ετοιμάζει πρόταση «μαμούθ» στον Ολίσε – Έτοιμος ο Γάλλος να υπογράψει μέχρι το 2032 στους Βαυαρούς
On Field 05.05.26

Ο 25χρονος Γάλλος εξτρέμ αναμένεται ν’ ακούσει ένα… μυθικό ποσό από την διοίκηση του γερμανικού συλλόγου, για να επεκτείνει την συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Γερμανίας

Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο
Τι συζητήθηκε 05.05.26

Τι συζήτησαν Κώστας Καραμανλής και Ντόρα Μπακογιάννη κατά την συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού. Σαφές ότι ο Κ. Καραμανλής εμμένει στη στάση και την απόφασή του σε σχέση με το συνέδριο της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 05.05.26

Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]
Στεγαστική κρίση 05.05.26

Ούτε λίγο ούτε πολύ το 28,9% του πληθυσμού δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγη σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, όταν ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος εκτιμάται στο 8,2%

Ανδρομάχη Παύλου
Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι – Καταγγέλλει ημίγυμνη φωτογραφία της στο Χ, κατασκευασμένη με ΑΙ
Τεχνητή νοημοσύνη 05.05.26

Η Τζόρτζια Μελόνι κατήγγειλε τη διακίνηση deepfake φωτογραφιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Χ, όπου την παρουσιάζουν ημίγυμνη και σε προσωπικές στιγμές. Και κάλεσε το κοινό να είναι πολύ προσεκτικό και να διασταυρώνει τις πληροφορίες.

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών
Επικαιρότητα 05.05.26

«Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βάφτισε μια καθυστερημένη ευρωπαϊκή υποχρέωση ως «γενναία εθνική πρωτοβουλία».

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός
Euroleague 05.05.26

Θεοδωρικάκος: Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων
Τι είπε ο Θεοδωρικάκος 05.05.26

«Ας αφήσει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ τα ψέματα και όταν έρθει η ώρα στη Βουλή να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών μαζί με τη Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
Ελλάδα 05.05.26

Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για το γεγονός ότι επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης των υποκλοπών παρότι είχε προσωπική εμπλοκή

Μίνα Μουστάκα
Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έκανε λόγο για μια συνάντηση «ιδιαίτερης τιμής», υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία

Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Κι όμως, τα στοιχεία για τις υποκλοπές όπως έχουν προκύψει από τις μαρτυρίες κομβικών προσώπων, αν επαληθευτούν από την εισαγγελία Πρωτοδικών, μπορούν να ακυρώσουν το αφήγημα του Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου.

Δημήτρης Τερζής
ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ
ΕΚΤ 05.05.26

Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση
Culture Live 05.05.26

«Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία» είναι το φετινό εορταστικό θέμα, ενώ η ξενάγηση θα έχει τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

