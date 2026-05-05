Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)

Δεν χωρά αμφιβολία. Ούτε συζήτηση. Η Μπόντο Γκλιμτ αποτελεί την ομάδα-αποκάλυψη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια. Μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Που βασίζεται κατά βάση σε γηγενείς ποδοσφαιριστές. Που έχει αποκλείσει κολοσσούς του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στη διάρκεια του μαγικού ταξιδιού τους. Αλλά και μια ομάδα που έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις με το γήπεδό της. Και τον τραγικό, έως… επικίνδυνο αγωνιστικό του χώρο. Κι όμως, το «Aspmyra» ρίχνει αυλαία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Καθώς οι Νορβηγοί ήδη ξεκίνησαν την ανέγερση του νέου τους γηπέδου!

Η Μπόντο ετοιμάζεται να αλλάξει επίπεδο και σε ό,τι έχει να κάνει με το γήπεδό της. Το φιλόδοξο project της «Arctic Arena» παίρνει σάρκα και οστά, υποσχόμενο να δώσει λύση στο μεγαλύτερο (εμπορικό) «αγκάθι» (αλλά και τεράστιο αγωνιστικό όπλο) του συλλόγου: την απαρχαιωμένη έδρα του. Η νέα έδρα των Νορβηγών, που θα αντικαταστήσει το ιστορικό αλλά πλέον «μικρό» Aspmyra Stadion, αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα.

Με προϋπολογισμό που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο νορβηγικές κορώνες (σ.σ. σχεδόν 100 εκατ. ευρώ), το στάδιο σχεδιάστηκε από το γραφείο Nordic Architects σε συνεργασία με την Arup Sport και είναι εμπνευσμένο από τη δομή του διαμαντιού, με προσόψεις από ξύλο και ανακυκλωμένο αλουμίνιο.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι Νορβηγοί «δεν θα είναι απλώς ένα γήπεδο, αλλά ένας πολιτιστικός και κοινωνικός κόμβος για ολόκληρη την περιοχή, ενισχύοντας τον τουρισμό πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο». Και την ίδια στιγμή, θα δώσει και περισσότερη ώθηση στα έσοδα, καθώς θα έχει χωρητικότητα 10.000 θεατές.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ… ΕΦΙΑΛΤΗ

Πέρα την πολυτέλεια, την αισθητική, τα αυξημένα έσοδα και την… προσδοκία για προσέλκυση τουρισμού, τα οποία αφορούν μόνο την Μπόντο, η ανέγερση της Arctic Arena σηματοδοτεί και το τέλος μιας εποχής που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη. Το τωρινό σπίτι της Μπόντο, Aspmyra Stadium, είχε γίνει αντικείμενο δριμείας κριτικής από μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους λόγω του κακής ποιότητας συνθετικού χλοοτάπητα.

«Είναι επικίνδυνο για την ακεραιότητα των παικτών», ανέφεραν και οι ποδοσφαιριστές τις Ιντερ μετά τον φετινό αποκλεισμό-σοκ. Στο Europa League της σεζόν 2024-25, ο Ολυμπιακός είχε αγωνιστεί στο εν λόγω γήπεδο και η εμπειρία ήταν επώδυνη. Με τα παράπονα των Ερυθρόλευκων για τον… ερασιτεχνικού τύπου αγωνιστικό χώρο, να είναι ουσιαστικά και… επίσημα. Καθώς έφτασαν έως και την UEFA.

Οι Ερυθρόλευκοι, όπως και η Ρόμα ή η Άρσεναλ, είχαν έρθει αντιμέτωποι με έναν αγωνιστικό χώρο που θύμιζε περισσότερο «χαλί» (ή… χάλι, όπως το πάρει ο καθένας) πάνω σε μπετόν, παρά ποδοσφαιρικό γήπεδο, επηρεάζοντας τον ρυθμό του παιχνιδιού και αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμών (σ.σ. ο Ολυμπιακός είχε δύο τραυματίες σε εκείνον τον αγώνα). Φυσικά, το συνθετικό χορτάρι θα παραμείνει, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν κάτι διαφορετικό, αλλά όπως έχουν ανακοινώσει οι Νορβηγοί, η Arctic Arena θα χρησιμοποιεί τελευταίας γενιάς υβριδικό ή συνθετικό τάπητα, εναρμονισμένο με τα αυστηρότερα κριτήρια της UEFA, ώστε οι «μαγικές» ευρωπαϊκές βραδιές της Μπόντο να μην συνοδεύονται πλέον από γκρίνιες και διαμαρτυρίες για την ποιότητα του αγωνιστικού χώρου.

Εδώ και λίγες εβδομάδες, και μετά από μια περίοδο καθυστερήσεων και αλλαγών στον σχεδιασμό, η κατασκευή της Arctic Arena βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Όπως ανακοινώθηκε από την ομάδα, τα συμβόλαια με τις κατασκευαστικές εταιρείες (Bravida και Nordec), αναφέρουν ως ημερομηνία παράδοσης τον Δεκέμβριο του 2027.

Μάλιστα, η τελευταία ενημέρωση αναφέρει ότι αυτές τις ημέρες το έργο βρίσκεται στη φάση της ανέγερσης του μεταλλικού σκελετού και των τεχνικών εγκαταστάσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Μπόντο αναμένεται να μπει στο νέο της «σπίτι» στο ξεκίνημα της σεζόν του 2028 (το νορβηγικό πρωτάθλημα ξεκινά την άνοιξη). Αποχαιρετώντας οριστικά το Aspmyra Stadion και τον… περιβόητο πλαστικό χλοοτάπητά του.