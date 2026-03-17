Η Μπόντο Γκλιμτ αντιμετωπίζει την Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα, στον επαναληπτικό του 3-0 της Νορβηγίας, με στόχο φυσικά την υπεράσπιση της νίκης της στο πρώτο παιχνίδι και την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League.

Στο αποψινό παιχνίδι μάλιστα ο τεχνικός της νορβηγικής ομάδας, Κγέτιλ Κνούτσεν, έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος προπονητής στη διοργάνωση, που παράταξε την ομάδα του με την ίδια 11άδα σε έξι συνεχόμενα ματς.

Πρόκειται για τους: Χάικιν, Σιόβολντ, Μπιόρτουφτ, Γκούντερσεν, Μπιόρκαν, Έβγεν, Μπεργκ, Φετ, Μπλόμπεργκ, Χεγκ, Χάουγκε.

6 – Bodø/Glimt are the first side in UEFA Champions League history to name the same starting XI for six successive games. Familiarity. pic.twitter.com/XuYhKK8DvL — OptaJoe (@OptaJoe) March 17, 2026

Με αυτή την 11άδα μάλιστα η Μπόντο Γκλιμτ έχει πέντε συνεχόμενες νίκες, που την έφεραν στους «16» και πλέον μια… ανάσα από την τελική 8άδα του φετινού Champions League.

Τελευταία φορά που ο Κγέτιλ Κνούτσεν παρέταξε την ομάδα του με διαφορετική 11άδα στα… αστέρια ήταν τον περασμένο Δεκέμβριο με την Ντόρτμουντ, όταν είχαν παίξει οι Αλισαμί και Μάατα αντί των Γκούντερσεν και Μπιόρκαν.

Μέχρι τώρα το ρεκόρ με τις ίδιες 11άδες σε συνεχόμενα παιχνίδια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση άνηκε στον Γκι Ρου και τη γαλλική Οσέρ, την οποία ο θρυλικός προπονητής είχε παρατάξει πέντε σερί φορές με την ίδια σύνθεση. Ήταν τη σεζόν 2002/2003,

Ένα ρεκόρ που ανήκει στο παρελθόν, με τον Κγέτιλ Κνούτσεν να παίρνει τη θέση του Γάλλου προπονητή στην κορυφή της σχετικής λίστας.