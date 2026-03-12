Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0: Ασταμάτητοι οι Νορβηγοί και με το ένα πόδι στους «8» (vid)

Το 2022 προημιτελικός Conference League, το 2025 ημιτελικός Europa League, το 2026 ετοιμάζεται και για την οκτάδα του Champions League! Η φοβερή και τρομερή Μπόντο Γκλιμτ, συνεχίζει την τρελή της πορεία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια και στην πρώτη συμμετοχή της ιστορίας της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση -και ενώ στα πλέι-οφ απέκλεισε με δύο νίκες και συνολικό σκορ 5-2 την περσινή φιναλίστ Ίντερ- βρίσκεται πια 90 λεπτά μακριά από τις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης!

Στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16», καθάρισε… σαν αυγό και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 3-0 και μετέτρεψε σε μάλλον τυπική υπόθεση τη ρεβάνς. Ο Φετ με πέναλτι -που έκανε ο Βαγιαννίδης- στο 32′, ο Μπλόμπεργκ στο 45+1′ και ο Χεγκ στο 71′ ήταν οι τρεις σκόρερ για την ομάδα του Κγέτιλ Κνούτσεν που συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στο «παραμύθι» της στην Ευρώπη.

Με αυτή τη νίκη-μισή πρόκριση, η Μπόντο έκανε το 3/3 απέναντι σε πορτογαλικές ομάδες και συνέχισε τα τρομερά σερί και ρεκόρ της: ήταν η πρώτη νορβηγική ομάδα με 4 συνεχόμενες νίκες σε κυρίως φάση Champions League και η πρώτη με πρόκριση σε νοκ-άουτ γύρο, τώρα ετοιμάζεται να γίνει και η πρώτη σε οκτάδα. Παράλληλα, έφτασε τις 8 νίκες στα τελευταία 10 ματς σε νοκ-άουτ γύρους ευρωπαϊκών διοργανώσεων, έφτασε και τις 12 νίκες (έχει 12 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες) σε πρώτα παιχνίδια των τελευταίων 16 νοκ-άουτ που έχει παίξει. Επιπλέον, μετράει πια και 9 ματς στα οποία έχει σκοράρει δύο ή περισσότερα γκολ, από τα τελευταία 11 που έχει δώσει στο Champions League.

Καλύτερη από την αρχή ως το τέλος η Μπόντο

Για τη δε Σπόρτινγκ που έχει αποκλειστεί και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις που έπαιξε στη φάση των 16, από τη Μπάγερν το 2008/03 και από τη Σίτι το 2021/22, φαίνεται πως θα… τριτώσει το κακό, αφού η παράδοση που την ήθελε να έχει 5 νίκες στα τελευταία 6 με Νορβηγούς, έμεινε στα στατιστικά.

Η Μπόντο ήταν συνολικά καλύτερη σε όλο το 90λεπτο, με περισσότερη ουσία με τη μπάλα στα πόδια, με πιο καθαρές ευκαιρίες, απείρως πιο αποτελεσματική στην αντίπαλη περιοχή και δίκαια κυριάρχησε απόλυτα. Στο 6′ ο Σουάρες είχε την πρώτη στιγμή του αγώνα για τη Σπόρτινγκ, ενώ η Μπόντο απάντησε με δικές τις φάσεις μεγάλες φάσεις στο 8′ με τον Χάουγκε και στο 24′ με τον Χακόν. Τελικά, στο 30′ ήρθε η φάση που ξεκλείδωσε το παιχνίδι για τους γηπεδούχους. Ο Βαγιαννίδης έκανε πέναλτι στον Φετ, το VAR το επιβεβαίωσε και στο 32′ ο παίκτης που το κέρδισε έγραψε το 1-0.

Από εκεί και έπειτα, το ματς ήταν… πολλά με λίγα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ήρθε και το 2-0 και… τελείωσε οριστικά. Από ασίστ του Χάουγκε, ο Μπλόμπεργκ ανέβασε τον δείκτη του σκορ με σουτ μέσα από την περιοχή, με το VAR να επιβεβαιώνει και αυτή τη φάση. Στο δεύτερο ημίχρονο πια, η κυριαρχία της Μπόντο ήταν ξεκάθαρη και διαχειρίστηκε εύκολα το ματς. Οι δύο ομάδες είχαν από μία μεγάλη φάση πριν έρθει τελικά και το 3-0, που δείχνει να σφραγίζει και την πρόκριση. Ήταν το 71ο λεπτό όταν ο Χάουγκε έστρωσε ξανά τη μπάλα για τον Χεγκ και αυτός από κοντά ολοκλήρωσε έναν ακόμη ευρωπαϊκό θρίαμβο για τη Μπόντο.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η φάση του πέναλτι που δυστυχώς για τον ίδιο και την ομάδα του έκανε ο Γιώργος Βαγιαννίδης στο 30′, έδωσε στη Μπόντο την ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα, κάτι που σπάνια χάνει εντός έδρας.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Δεν άλλαξε το συγκεκριμένο ματς, αλλά το τρίτο γκολ της Μπόντο στο 71′ ίσως έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ της για την πρόκριση στους «8».

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Βαγιαννίδης είναι σίγουρα μοιραίος για τη Σπόρτινγκ, ωστόσο συνολικά η άμυνα της πορτογαλικής ομάδας έχει κάνει πολύ κακό ματς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Σλοβάκος Ιβάν Κρούζλιακ ήταν ο διαιτητής του αγώνα και πήρε συνολικά σωστές αποφάσεις, έχοντας πάντα και τη βοήθεια του VAR

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR (ο Γερμανός Μπάστιαν Ντάνκερτ) παρενέβη στα δύο πρώτα γκολ της Μπόντο, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές αποφάσεις (πέναλτι, κανένα οφσάιντ).

ΣΚΟΡΕΡ:

Σόντρε Μπρούνσταντ Φετ (32′ πεν), Όλε Μπλόμπεργκ (45+1′), Κάσπερ Χεγκ (71′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ: Χαϊκίν, Σιόβολντ, Μπιόρταφτ, Γκούντερσεν, Μπιόρκαν, Εβγέν (87′ Άουκλεντ), Μπεργκ, Φετ (79′ Σάλντες), Μπλόμπεργκ (75′ Μάατα), Χογκ (79′ Χέλμερσεν), Χάουγκε.

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ: Σίλβα, Βαγιαννίδης (62′ Σάντος), Ντιομαντέ, Ινάσιο, Φρενσέδα, Σιμόες (62′ Μορίτα), Χιούλμαντ, Κατάμο (63′ Φαγέ), Τρινκάο, Γκιλέρμε (80′ Μπραγκάντσα), Σουάρες.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο Γκλιμτ (17/3, 19:45)