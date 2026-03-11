sports betsson
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Η Αρσεναλ σώθηκε με πέναλτι στο 87′ (1-1 – vid)
Champions League 11 Μαρτίου 2026, 21:47

Η Αρσεναλ σώθηκε με πέναλτι στο 87′ (1-1 – vid)

Με πέναλτι του Χάβερτς οι Λονδρέζοι πήραν την ισοπαλία στο Λεβερκούζεν, με τους Γερμανούς να φωνάζουν ότι δεν υπήρχε τίποτα.

Γιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
H Λεβερκούζεν είχε αγκαλιάσει τη νίκη, αλλά ένα απίθανο πέναλτι τρία λεπτά πριν το φινάλε έδωσε την ευκαιρία στην Άρσεναλ να πάρει την ισοπαλία (1-1) στη Γερμανία.

Συνολικά, ήταν ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να έχουν καλές στιγμές χωρίς όμως να καταφέρνουν να επιβληθούν. Η μεγαλύτερη ευκαιρία ανήκε στον Γκάμπριελ Μαρτινέλι, ο οποίος στο 19ο λεπτό σημάδεψε το δοκάρι από κοντινή απόσταση. Στη συνέχεια, αμφότερες οι ομάδες είχαν διαστήματα υπεροχής, αλλά δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν σημαντικές τελικές προσπάθειες. Η Λεβερκούζεν εμφανίστηκε πιο επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις, ιδιαίτερα όταν η μπάλα έφτανε στα πόδια του Κρίστιαν Κοφάνε.

Η Άρσεναλ είχε ανοίξει το σκορ και στα οκτώ παιχνίδια που έχει δώσει τη φετινή σεζόν, αλλά…

Όλα άλλαξαν με την έναρξη του δευτέρου μέρους. Στο 46’ η Λεβερκούζεν πήρε προβάδισμα στο σκορ. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά του Γκριμάλντο, ο Άντριχ πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για 1-0.

Η Λεβερκούζεν γύρισε όλη πίσω για να κρατήσει το γκολ και τη νίκη, αλλά δεν τα κατάφερε.

Διαιτητής ο Τούρκος Ουμούτ Μέλερ που άλλαξε τα πάντα. Με τη βοήθεια του VAR.

Ο Μαντουέκε κέρδισε πέναλτι στο 87΄ με από αμφισβητούμενο μαρκάρισμα του Τίλμαν. Δεν φάνηκε τίποτα. Το VAR συμφώνησε όμως με την απόφαση του Μέλερ και ο Χάβερτς πλήγωσε την πρώην του ομάδα για την ισοφάριση ευστοχώντας από την άσπρη βούλα για το τελικό 1-1.

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για το Έμιρεϊτς στις 17 Μαρτίου με την πρόκριση να είναι ανοιχτή. Η Αρσεναλ πρέπει να νικήσει για να προκριθεί στα ημιτελικά όπου περιμένει η ομάδα που θα περάσει από το Μπόντο-Σπόρτινγκ.

Οι συνθέσεις:

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιχ, Κουανσά, Άντριχ, Ταπσόμπα, Ποκού, Παλάσιος (81’ Φερνάντες), Γκαρσία, Γκριμάλντο, Τεριέ (81’ Χόφμαν), Μάζα (74’ Τίλμαν), Κοφάν

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Τίμπερ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Χινκαπιέ, Ράις, Θουμπιμέντ, Σάκα (60’ Μαντουέκε), Έζε (81’ Γκαμπριέλ Ζεζούς), Μαρτινέλι, Γιόκερες (74’ Χάβερτς)

googlenews

